AM Green Ammonia chega à decisão final de investimento (FID) em seu primeiro projeto de amônia verde de milhões de toneladas localizado em Kakinada, Andhra Pradesh, Índia

FID para um dos maiores projetos de amônia verde do mundo.

Metas de 1 milhão de toneladas anuais até 2026, com meta de longo prazo de 5 milhões de toneladas até 2030.

Faz parceria com John Cockerill para eletrolisadores alcalinos pressurizados avançados (1,3 GW), garantindo moléculas verdes de menor custo através de energia renovável 24 horas por dia (RE-RTC).

A maioria da produção será exportada para a Europa, apoiando as metas de hidrogênio verde na Índia e na Europa e ajudando na descarbonização global.

HYDERABAD, Índia, 27 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- AM Green Ammonia B.V. ("Empresa") alcançou a Decisão Final de Investimento (FID) para seu primeiro projeto de amônia verde de um milhão de toneladas localizado em Kakinada, Andhra Pradesh, Índia. O FID para este projeto inicia a capacidade de produção alvo da Empresa de 5 milhões de toneladas por ano (MTPA) de amônia verde até 2030 - equivalente a cerca de 1 MTPA de hidrogênio verde. A Companhia, além de seus fundadores, tem como acionistas a Gentari e a GIC.

Ammonia Production Facility and Port Infrastructure on East Coast of India

O gasto total do projeto para a usina incluirá uma unidade de geração de hidrogênio verde e sua subsequente conversão em amônia verde, juntamente com todo o equilíbrio associado de usina e infraestrutura.

Este projeto estará localizado em uma fábrica de ureia existente em Kakinada, que a Empresa adquiriu no início deste ano e faz parte dos gastos de capex acima. A empresa planeja converter essa instalação em uma unidade produtora de amônia verde, que iniciará a produção no segundo semestre de 2026.

A instalação de Kakinada foi pré-certificada pela CertifHy como cumprindo os requisitos da RFNBO da UE para amônia verde, incluindo adicionalidade e correspondência horária de energias renováveis. A maior parte da produção desta instalação será exportada para os mercados europeus.

A Empresa já executou folhas de termos de compra para este projeto com grandes players como Uniper, Yara, Keppel e outros para uso final pretendido em uma variedade de aplicações de hidrogênio verde.

A Empresa garantiu a energia livre de carbono necessária de 1300 MW 24 horas por dia, habilitada através da capacidade híbrida solar e eólica de 4500 MW em combinação com 950 MW de capacidade PSP.

Um contrato de compra de energia de preço fixo (PPA) de 25 anos com a NTPC, cobrindo metade do acima, já está em vigor. A capacidade remanescente deverá ser fornecida pela Gentari.

A Empresa tem acesso exclusivo a projetos de armazenamento de bombas em escala de gigawatts e uma parceria de fabricação para eletrolisadores com John Cockerill em escala de 2GW. Prevê-se que estes eletrolisadores alcalinos pressurizados confiáveis e de última geração sejam implantados para este projeto.

Aproveitar esses recursos fornece soluções para os problemas de intermitência renovável e permite até 90% de utilização de eletrolisadores implantados, tornando este um dos projetos de amônia verde mais inovadores e econômicos do mundo.

Além do projeto Kakinada, a Empresa também está focada na produção de amônia verde em vários locais na Índia para atingir seus 5 MTPA planejados de capacidade de amônia verde até 2030, o que deve acelerar os esforços para atingir metas líquidas zero na Índia, bem como nos mercados da OCDE. Isso será equivalente a cerca de 1 MTPA de hidrogênio verde, representando um quinto da meta da Índia para a produção de hidrogênio verde no âmbito da Missão Nacional de Hidrogênio Verde do país e 10% da meta da Europa para as importações de hidrogênio verde até 20301.

Anil Chalamalasetty, fundador do Greenko Group & AM Green, disse:

"O status FID alcançado pela nossa fábrica de Kakinada ressalta nosso compromisso de fornecer soluções de energia sem carbono globalmente, atendendo aos mais altos padrões, como as normas RFNBO da UE. Este é um marco significativo para a AM Green, pois reforça nossa posição como uma plataforma líder de soluções de transição energética, ajudando a descarbonizar indústrias como refinarias, transporte marítimo, fertilizantes, geração de energia, produtos químicos e outras através de moléculas verdes de baixo custo e seus derivados."

Sobre o AM Green Group:

A AM Green, constituída pelos fundadores do Greenko Group, com sede em Hyderabad, Anil Chalamalasetty e Mahesh Kolli, é um dos principais fornecedores de soluções de transição energética da Índia. A AM Green está alavancando um histórico de empreendedorismo no pioneirismo de novas tecnologias e caminhos para moldar o futuro da energia. Nosso objetivo é nos tornarmos um dos produtores mais competitivos em termos de custo de hidrogênio verde, amônia verde e outras moléculas verdes do mundo. Na Índia, a AM Green está desenvolvendo capacidades de produção de moléculas verdes (hidrogênio verde, amônia verde, biocombustíveis, e-metanol, combustíveis de aviação sustentáveis e vários produtos químicos de alto valor a jusante) para descarbonização em indústrias de difícil redução. O empreendimento também criará um negócio internacional de energias renováveis e armazenamento e uma joint venture para fabricar eletrolisadores com John Cockerill, da Bélgica.

