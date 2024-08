AM Green Ammonia prend la décision finale d'investissement pour son premier projet d'ammoniac vert d'un million de tonnes situé à Kakinada, dans l'Andhra Pradesh, en Inde

• FID pour l'un des plus grands projets d'ammoniac vert au monde.

• L'objectif est d'atteindre 1 million de tonnes par an d'ici 2026, avec un objectif à long terme de 5 millions de tonnes d'ici 2030.

• Partenariat avec John Cockerill pour des électrolyseurs alcalins pressurisés avancés (1,3 GW), garantissant des molécules vertes à moindre coût grâce à l'énergie renouvelable 24 heures sur 24 (RE-RTC).

• La majeure partie de la production sera exportée vers l'Europe, ce qui contribuera à la réalisation des objectifs de l'Inde et de l'Europe en matière d'hydrogène vert et à la décarbonisation de la planète.

HYDERABAD, Inde, 27 août 2024 /PRNewswire/ -- AM Green Ammonia B.V. ("l'entreprise") a pris la décision finale d'investissement pour son premier projet d'ammoniac vert d'un million de tonnes situé à Kakinada, dans l'Andhra Pradesh, en Inde. La décision d'investissement pour ce projet donne le coup d'envoi à la capacité de production visée par la société, à savoir 5 millions de tonnes par an (MTPA) d'ammoniac vert d'ici à 2030, ce qui équivaut à environ 1 MTPA d'hydrogène vert. Outre ses fondateurs, l'entreprise compte parmi ses actionnaires Gentari et GIC.

Le coût total du projet pour l'usine comprendra une unité de production d'hydrogène vert et sa conversion ultérieure en ammoniac vert, ainsi que tout le reste de l'usine et de l'infrastructure.

Ce projet sera situé dans une usine d'urée existante à Kakinada, que la société a acquise au début de l'année et qui fait partie des dépenses d'investissement susmentionnées. Elle prévoit de convertir cette installation en une unité de production d'ammoniac vert, qui commencera à produire au cours du second semestre de 2026.

L'usine de Kakinada a été pré-certifiée par CertifHy comme étant conforme à aux exigences de l'UE RFNBO pour l'ammoniac vert, y compris l'additionnalité et l'adéquation horaire des énergies renouvelables. La majeure partie de la production de cette installation sera exportée vers les marchés européens.

La société a déjà signé des contrats d'achat pour ce projet avec des acteurs majeurs tels qu'Uniper, Yara, Keppel et d'autres, en vue d'une utilisation finale dans une série d'applications de l'hydrogène vert.

La société a obtenu les 1300 MW d'énergie sans carbone nécessaires, 24 heures sur 24, grâce à une capacité hybride solaire et éolienne de 4500 MW, combinée à une capacité PSP de 950 MW.

Un accord d'achat d'électricité (AAE) à prix fixe d'une durée de 25 ans avec NTPC, couvrant la moitié de ce qui précède, est déjà en place. La capacité restante devrait être fournie par Gentari.

La société dispose d'un accès unique à des projets de stockage par pompage à l'échelle du gigawatt et d'un partenariat de fabrication d'électrolyseurs avec John Cockerill à l'échelle de 2GW. Ces électrolyseurs alcalins pressurisés, fiables et à la pointe de la technologie, devraient être déployés dans le cadre de ce projet.

L'exploitation de ces capacités apporte des solutions aux problèmes d'intermittence des énergies renouvelables et permet d'utiliser jusqu'à 90 % des électrolyseurs déployés, ce qui fait de ce projet l'un des projets d'ammoniac vert les plus innovants et les plus rentables au monde.

Outre le projet de Kakinada, la société se concentre également sur la production d'ammoniac vert sur plusieurs sites en Inde afin d'atteindre sa capacité prévue de 5 MTPA d'ammoniac vert d'ici 2030, ce qui devrait accélérer les efforts visant à atteindre les objectifs de zéro net en Inde ainsi que sur les marchés de l'OCDE. Cela équivaudra à environ 1 MTPA d'hydrogène vert, soit un cinquième de l'objectif indien de production d'hydrogène vert dans le cadre de la mission nationale sur l'hydrogène vert et 10 % de l'objectif européen d'importation d'hydrogène vert d'ici à 20301.

Anil Chalamalasetty, fondateur du groupe Greenko et d'AM Green, a déclaré à ce sujet :

"Le statut FID obtenu par notre usine de Kakinada souligne notre engagement à fournir des solutions énergétiques sans carbone à l'échelle mondiale tout en respectant les normes les plus strictes telles que les normes RFNBO de l'UE. Il s'agit d'une étape importante pour AM Green car elle renforce notre position en tant que plateforme de solutions de transition énergétique de premier plan aidant à décarboniser des industries telles que les raffineries, le transport maritime, les engrais, la production d'électricité, les produits chimiques et autres grâce à des molécules vertes à faible coût et à leurs dérivés."

À propos du groupe AM Green :

AM Green, créée par les fondateurs du groupe Greenko basé à Hyderabad, Anil Chalamalasetty et Mahesh Kolli, est l'un des principaux fournisseurs de solutions de transition énergétique en Inde. AM Green s'appuie sur son expérience en matière d'entrepreneuriat pour mettre au point de nouvelles technologies et voies d'accès afin de façonner l'avenir de l'énergie. Nous voulons devenir l'un des producteurs d'hydrogène vert, d'ammoniac vert et d'autres molécules vertes les plus compétitifs au monde. En Inde, AM Green développe des capacités de production de molécules vertes (hydrogène vert, ammoniac vert, biocarburants, e-méthanol, carburants durables pour l'aviation et divers produits chimiques à haute valeur ajoutée en aval) pour la décarbonisation dans les industries difficiles à abattre. L'entreprise créera également une activité internationale dans le domaine des énergies renouvelables et du stockage, ainsi qu'une entreprise commune pour la fabrication d'électrolyseurs avec l'entreprise belge John Cockerill.

