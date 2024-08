AM Green Ammonia llega a la decisión final de inversión (FID) en su primer proyecto de amoníaco verde de un millón de toneladas ubicado en Kakinada, Andhra Pradesh, India

FID para uno de los proyectos de amoníaco verde más grandes del mundo.

Objetivos de 1 millón de toneladas anuales para 2026, con un objetivo a largo plazo de 5 millones de toneladas para 2030.

Se asocia con John Cockerill para electrolizadores alcalinos presurizados avanzados (1,3 GW), asegurando moléculas verdes de menor costo a través de energía renovable las 24 horas (RE-RTC).

La mayor parte de la producción se exportará a Europa, apoyando los objetivos de hidrógeno verde tanto en India como en Europa, y ayudando a la descarbonización global.

HYDERABAD, India, 27 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- AM Green Ammonia B.V. ("Compañía") ha alcanzado la Decisión Final de Inversión (FID) para su primer proyecto de amoníaco verde de un millón de toneladas ubicado en Kakinada, Andhra Pradesh, India. FID para este proyecto inicia la capacidad de producción objetivo de la Compañía de 5 millones de toneladas por año (MTPA) de amoníaco verde para 2030, equivalente a aproximadamente 1 MTPA de hidrógeno verde. La Sociedad, además de sus fundadores, tiene como accionistas a Gentari y GIC.

Ammonia Production Facility and Port Infrastructure on East Coast of India

El gasto total del proyecto para la planta incluirá una unidad de generación de hidrógeno verde y su posterior conversión a amoníaco verde, junto con todo el saldo asociado de la planta y la infraestructura.

Este proyecto se ubicará en una planta de urea existente en Kakinada, que la Compañía adquirió a principios de este año y forma parte del gasto de capital anterior. Planea convertir esta instalación en una unidad productora de amoníaco verde, que comenzará la producción en la segunda mitad de 2026.

La instalación de Kakinada ha sido precertificada por CertifHy por cumplir con los requisitos de RFNBO de la UE para el amoníaco verde, incluida la adicionalidad y la coincidencia horaria de las energías renovables. La mayor parte de la producción de esta instalación se exportará a los mercados europeos.

La Compañía ya ha ejecutado hojas de términos de compra para este proyecto con actores importantes como Uniper, Yara, Keppel y otros para el uso final previsto en una gama de aplicaciones de hidrógeno verde.

La Compañía ha asegurado la energía libre de carbono requerida de 1300 MW las 24 horas habilitada a través de una capacidad híbrida solar y eólica de 4500 MW en combinación con 950 MW de capacidad PSP.

Ya existe un acuerdo de compra de energía (PPA) a precio fijo de 25 años con NTPC, que cubre la mitad de lo anterior. Se espera que la capacidad restante sea suministrada por Gentari.

La Compañía tiene un acceso único a proyectos de almacenamiento de bombas a escala de gigavatios y una asociación de fabricación de electrolizadores con John Cockerill a escala de 2 GW. Se prevé que estos electrolizadores alcalinos presurizados confiables y de última generación se implementen para este proyecto.

Aprovechar estas capacidades proporciona soluciones para los problemas de intermitencia renovable y permite una utilización de hasta el 90 % de los electrolizadores desplegados, lo que lo convierte en uno de los proyectos de amoníaco verde más innovadores y rentables a nivel mundial.

Además del proyecto Kakinada, la Compañía también se centra en la producción de amoníaco verde en múltiples ubicaciones en la India para lograr su capacidad planificada de 5 MTPA de amoníaco verde para 2030, que se espera que acelere los esfuerzos para alcanzar los objetivos de cero neto en la India, así como en los mercados de la OCDE. Esto será equivalente a aproximadamente 1 MTPA de hidrógeno verde, lo que representa una quinta parte del objetivo de la India para la producción de hidrógeno verde bajo la Misión Nacional de Hidrógeno Verde del país y el 10 por ciento del objetivo de Europa para las importaciones de hidrógeno verde para 20301.

Anil Chalamalasetty, fundador de Greenko Group y AM Green, dijo:

"El estado FID alcanzado por nuestra planta de Kakinada subraya nuestro compromiso de proporcionar soluciones energéticas libres de carbono a nivel mundial y al mismo tiempo cumplir con los más altos estándares como las normas RFNBO de la UE. Este es un hito importante para AM Green, ya que refuerza nuestra posición como una plataforma líder en soluciones de transición energética que ayuda a descarbonizar industrias como las refinerías, el transporte marítimo, los fertilizantes, la generación de energía, los productos químicos y otros a través de moléculas verdes de bajo costo y sus derivados".

Acerca de AM Green Group:

AM Green, constituida por los fundadores de Greenko Group, con sede en Hyderabad, Anil Chalamalasetty y Mahesh Kolli, es uno de los principales proveedores de soluciones de transición energética de la India. AM Green está aprovechando un historial de emprendimiento pionero en nuevas tecnologías y vías para dar forma al futuro de la energía. Nuestro objetivo es convertirnos en uno de los productores más competitivos en costos de hidrógeno verde, amoníaco verde y otras moléculas verdes del mundo. En la India, AM Green está desarrollando capacidades de producción de moléculas verdes (hidrógeno verde, amoníaco verde, biocombustibles, e-metanol, combustibles de aviación sostenibles y varios productos químicos de alto valor aguas abajo) para la descarbonización en industrias difíciles de reducir. La empresa también establecerá un negocio internacional de energías renovables y almacenamiento y una empresa conjunta para fabricar electrolizadores con John Cockerill de Bélgica.

Póngase en contacto con el



Sr. Suheil Imtiaz Sr. Gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones Estratégicas

Correo electrónico:

[email protected] Móvil: + 91 94401 59289

1 https://gh2.org/countries/india

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2490223/Ammonia_Production_Facility.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2490224/AM_GREEN_Logo.jpg

FUENTE AM Green