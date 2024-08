AM Green Ammonia erreicht die endgültige Investitionsentscheidung (FID) für sein erstes grünes Ammoniakprojekt mit einer Million Tonnen Kapazität in Kakinada, Andhra Pradesh, Indien

• FID für eines der größten grünen Ammoniakprojekte der Welt.

• Zielsetzung: 1 Million Tonnen jährlich bis 2026, mit einem langfristigen Ziel von 5 Millionen Tonnen bis 2030.

• Partnerschaft mit John Cockerill für fortschrittliche alkalische Druckelektrolyseure (1,3 GW), die grüne Moleküle zu den niedrigsten Kosten durch erneuerbare Energie rund um die Uhr gewährleisten (RE-RTC).

• Der Großteil der Produktion wird nach Europa exportiert, was die Ziele für grünen Wasserstoff sowohl in Indien als auch in Europa unterstützt und zur globalen Dekarbonisierung beiträgt.

HYDERABAD, Indien, 27. August 2024 /PRNewswire/ -- AM Green Ammonia B.V. ("Unternehmen") hat die endgültige Investitionsentscheidung (FID) für sein erstes grünes Ammoniakprojekt mit einer Kapazität von einer Million Tonnen in Kakinada, Andhra Pradesh, Indien, getroffen. Das FID für dieses Projekt ist der Startschuss für die vom Unternehmen angestrebte Produktionskapazität von 5 Millionen Tonnen pro Jahr (MTPA) grünem Ammoniak bis 2030, was etwa 1 MTPA grünem Wasserstoff entspricht. Das Unternehmen hat neben seinen Gründern auch Gentari und GIC als Aktionäre.

Ammonia Production Facility and Port Infrastructure on East Coast of India

Die Gesamtkosten für die Anlage umfassen eine Anlage zur Erzeugung von grünem Wasserstoff und die anschließende Umwandlung in grünes Ammoniak sowie alle damit verbundenen Anlagen und Infrastrukturen.

Dieses Projekt wird in einer bestehenden Harnstoffanlage in Kakinada angesiedelt sein, die das Unternehmen Anfang des Jahres erworben hat und die Teil der oben genannten Investitionsausgaben ist. Es plant, diese Anlage in eine grüne Ammoniakproduktionseinheit umzuwandeln, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 die Produktion aufnehmen wird.

Die Anlage in Kakinada wurde von CertifHy vorzertifiziert und erfüllt die Anforderungen der EU-RFNBO für grünes Ammoniak, einschließlich der Zusätzlichkeit und des stündlichen Abgleichs mit erneuerbaren Energien. Der größte Teil der Produktion aus dieser Anlage wird in die europäischen Märkte exportiert werden.

Das Unternehmen hat bereits Abnahmevereinbarungen für dieses Projekt mit großen Unternehmen wie Uniper, Yara, Keppel und anderen für die beabsichtigte Endnutzung in einer Reihe von grünen Wasserstoffanwendungen abgeschlossen.

Das Unternehmen hat sich die erforderlichen 1300 MW kohlenstofffreie Energie rund um die Uhr gesichert, die durch 4500 MW Solar- und Wind-Hybridkapazität in Kombination mit 950 MW PSP-Kapazität ermöglicht werden.

Ein 25-jähriger Festpreis-Stromabnahmevertrag (PPA) mit NTPC, der die Hälfte der oben genannten Kosten abdeckt, wurde bereits abgeschlossen. Die verbleibende Kapazität soll von Gentari geliefert werden.

Das Unternehmen hat einen einzigartigen Zugang zu Pumpspeicherprojekten im Gigawattbereich und eine Produktionspartnerschaft für Elektrolyseure mit John Cockerill im 2-GW-Bereich. Diese zuverlässigen, hochmodernen alkalischen Druckelektrolyseure sollen bei diesem Projekt zum Einsatz kommen.

Die Nutzung dieser Fähigkeiten bietet Lösungen für das Problem der Unterbrechung der erneuerbaren Energien und ermöglicht eine Auslastung der eingesetzten Elektrolyseure von bis zu 90 %, was dieses Projekt zu einem der innovativsten und kosteneffizientesten grünen Ammoniakprojekte weltweit macht.

Neben dem Kakinada-Projekt konzentriert sich das Unternehmen auch auf die Produktion von grünem Ammoniak an mehreren Standorten in Indien, um die geplante Kapazität von 5 MTPA grünem Ammoniak bis 2030 zu erreichen, was die Bemühungen zur Erreichung der Netto-Null-Ziele in Indien und in den OECD-Märkten beschleunigen dürfte. Dies entspricht etwa 1 MTPA grünem Wasserstoff, was einem Fünftel des indischen Ziels für die Produktion von grünem Wasserstoff im Rahmen der National Green Hydrogen Mission des Landes und 10 Prozent des europäischen Ziels für grüne Wasserstoffimporte bis 2030 entspricht1.

Anil Chalamalasetty, Gründer, Greenko Group & AM Green, sagte:

"Der FID-Status unserer Anlage in Kakinada unterstreicht unser Engagement, weltweit kohlenstofffreie Energielösungen anzubieten und dabei die höchsten Standards wie die EU-RFNBO-Normen zu erfüllen. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für AM Green, da es unsere Position als führende Plattform für Energiewandlungslösungen stärkt, die dazu beiträgt, Industrien wie Raffinerien, Schifffahrt, Düngemittel, Stromerzeugung, Chemikalien und andere durch kostengünstige grüne Moleküle und deren Derivate zu dekarbonisieren."

Über die AM Green Group:

AM Green, das von den Gründern der Greenko Group mit Sitz in Hyderabad, Anil Chalamalasetty und Mahesh Kolli, gegründet wurde, ist einer der führenden Anbieter von Energiewandlungslösungen in Indien. AM Green kann auf eine Reihe von unternehmerischen Erfolgen bei der Entwicklung neuer Technologien und Wege zur Gestaltung der Zukunft der Energie zurückblicken. Unser Ziel ist es, einer der wettbewerbsfähigsten Hersteller von grünem Wasserstoff, grünem Ammoniak und anderen grünen Molekülen in der Welt zu werden. In Indien entwickelt AM Green Produktionskapazitäten für grüne Moleküle (grüner Wasserstoff, grünes Ammoniak, Biokraftstoffe, E-Methanol, nachhaltige Flugkraftstoffe und verschiedene nachgelagerte hochwertige Chemikalien) zur Dekarbonisierung in schwer abbaubaren Branchen. Das Unternehmen wird außerdem ein internationales Geschäft für erneuerbare Energien und Speicher sowie ein Gemeinschaftsunternehmen zur Herstellung von Elektrolyseuren mit John Cockerill aus Belgien gründen.

1 https://gh2.org/countries/india

