Anunciados os vencedores da terceira edição anual dos Stevie® Awards para Excelência em Tecnologia

Mais de 700 indicações de 37 países e territórios foram avaliadas na mais importante premiação mundial de inovação tecnológica; a IBM lidera o ranking com nove Stevie Awards

FAIRFAX, Virgínia, 23 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Os vencedores dos Stevie® Awards para Excelência em Tecnologia de 2026 foram anunciados hoje. Em sua terceira edição, o programa internacional de premiação reconhece conquistas notáveis em tecnologia por parte de organizações, equipes e indivíduos que desenvolvem produtos, serviços e soluções inovadoras em todos os setores.

Mais de 700 indicações de organizações em 37 países e territórios foram avaliadas este ano por mais de 180 profissionais de tecnologia e negócios que atuaram como jurados.

Os Stevie Awards para Excelência em Tecnologia homenageiam a excelência em áreas como inteligência artificial (IA), tecnologia da informação, tecnologia financeira (fintech), tecnologia da saúde, tecnologia empresarial, tecnologia de comunicações, tecnologia verde, tecnologia de fabricação, tecnologia de varejo, aeroespacial, biotecnologia e muitas outras indústrias. Organizações de todos os portes, públicas e privadas, com ou sem fins lucrativos, de qualquer lugar do mundo podem participar.

Mais de 700 indicações de organizações em 37 nações e territórios foram avaliadas este ano por mais de 180 profissionais de tecnologia e negócios que atuaram como jurados. Os vencedores foram selecionados com base na média das pontuações atribuídas durante o processo de avaliação independente.

Organizações com o maior número de vitórias nos Stevie Awards

As organizações que ganharam cinco ou mais Stevie Awards na competição de 2026 são:

IBM, Singapura e EUA (9)

Architecht, Istambul, Turquia (6)

ValueLabs, Índia e EUA (6)

Asiacell, Bagdá, Iraque (5)

Autoridade Digital de Dubai, Dubai, Emirados Árabes Unidos (5)

Epsilon3, El Segundo, Califórnia, EUA (5)

Veja a lista completa dos vencedores dos Stevie Awards de 2026 por categoria.

Categorias de tecnologia reconhecidas

Os Stevie Awards para Excelência em Tecnologia reconhecem conquistas em 23 setores tecnológicos, incluindo:

Tecnologia para publicidade, marketing e relações públicas

Tecnologia aeroespacial

Tecnologia agrícola

Tecnologia arquitetônica

Inteligência Artificial (IA)

Tecnologia assistiva

Biotecnologia

Tecnologia empresarial

Tecnologia de comunicações

Tecnologia de construção e engenharia civil

Tecnologia educacional

Tecnologia de energia

Tecnologia de entretenimento

Tecnologia financeira (FinTech)

Tecnologia governamental

Tecnologia verde e limpa

Tecnologia em saúde

Tecnologia da informação

Tecnologia de fabricação

Tecnologia marinha

Tecnologia para varejo e comércio eletrônico

Tecnologia para esportes, fitness e recreação

Tecnologia de transporte e mobilidade

Cerimônia de premiação em Paris

Os vencedores serão homenageados durante um evento de gala com tapete vermelho na quarta-feira, 28 de outubro de 2026, no Pullman Paris Montparnasse em Paris, França. O evento também celebrará os vencedores do Stevie Awards para Grandes Empregadores de 2026, do The International Business Awards® e do Stevie Awards da Alemanha. A cerimônia será transmitida ao vivo para todo o mundo e os ingressos já estão à venda.

"Parabenizamos todos os vencedores da terceira edição anual do Stevie Awards para Excelência em Tecnologia por suas conquistas extraordinárias", afirmou Maggie Miller, presidente do Stevie Awards. "A inovação continua transformando todos os setores, e os vencedores deste ano demonstram como a tecnologia está aprimorando empresas, organizações e a vida das pessoas em todo o mundo. Aguardamos com expectativa a celebração das suas conquistas em Paris, em outubro."

Os Stevie Awards para Excelência em Tecnologia são apresentados pela organização Stevie Awards, produtora de nove dos principais programas de premiação empresarial do mundo, incluindo The International Business Awards® e The American Business Awards®.

Sobre os Stevie Awards

Desde 2002, os Stevie Awards são amplamente reconhecidos como os principais programas de premiação empresarial do mundo, reconhecendo conquistas notáveis no ambiente de trabalho em todo o planeta. O nome "Stevie" deriva da palavra grega stephanos, que significa "coroado".

Os Stevie Awards incluem nove programas internacionais de premiação empresarial:

Stevie Awards da região Ásia-Pacífico

Stevie Awards da Alemanha

Stevie Awards do Oriente Médio e Norte da África

The American Business Awards®

The International Business Awards®

Stevie Awards para Grandes Empregadores

Stevie Awards para Mulheres nos Negócios

Stevie Awards para Excelência em Tecnologia

Stevie Awards para Vendas e Atendimento ao Cliente

A cada ano, os Stevie Awards recebem mais de 12.000 indicações de organizações em mais de 70 países e territórios, reconhecendo organizações de todos os portes e os profissionais por trás do seu sucesso.

Saiba mais em www.StevieAwards.com.

Contato para a mídia

Nina Moore

Stevie® Awards

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FONTE Stevie Awards