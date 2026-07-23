Ogłoszono laureatów trzeciej dorocznej edycji nagród Stevie® Awards za Doskonałość Technologiczną
News provided byStevie Awards
Jul 23, 2026, 09:00 ET
W ramach najważniejszego na świecie konkursu biznesowego poświęconego innowacjom technologicznym oceniono ponad 700 zgłoszeń z 37 krajów i terytoriów; IBM znalazło się na czele organizacji, zdobywając dziewięć nagród Stevie Awards.
FAIRFAX, Wirginia, 23 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- Ogłoszono dziś laureatów nagród Stevie® Awards za Doskonałość Technologiczną 2026. Program nagród, organizowany po raz trzeci, wyróżnia wybitne osiągnięcia technologiczne organizacji, zespołów i osób opracowujących innowacyjne produkty, usługi i rozwiązania dla wszystkich branż.
Nagrody Stevie® Awards za Doskonałość Technologiczną wyróżniają doskonałość w takich obszarach jak sztuczna inteligencja (AI), technologie informatyczne, technologie finansowe (fintech), technologie medyczne, technologie dla biznesu, technologie komunikacyjne, zielone technologie, technologie produkcyjne, technologie dla handlu detalicznego, przemysł lotniczy i kosmiczny, biotechnologia oraz wielu innych branżach. Do udziału w konkursie uprawnione są organizacje każdej wielkości - zarówno publiczne, jak i prywatne, komercyjne i non profit – z całego świata.
W tym roku ponad 180 specjalistów z dziedziny technologii i biznesu, pełniących funkcję jurorów, oceniło ponad 700 zgłoszeń nadesłanych przez organizacje z 37 krajów i terytoriów. Laureatów wyłoniono na podstawie średniej liczby punktów przyznanych przez jurorów w ramach niezależnego procesu oceny.
Organizacje z największą liczbą zdobytych nagród Stevie Awards
Organizacje, które zdobyły pięć lub więcej nagród Stevie w konkursie w 2026 roku, to:
- IBM, Singapur i USA (9)
- Architecht, Stambuł, Turcja (6)
- ValueLabs, Indie i USA (6)
- Asiacell, Bagdad, Irak (5)
- Dubai Digital Authority, Dubaj (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (5)
- Epsilon3, El Segundo, Kalifornia (USA) (5)
Pełną listę laureatów nagród Stevie Awards 2026 w poszczególnych kategoriach można znaleźć tutaj.
Wyróżnione kategorie technologiczne
Nagrody Stevie Awards za Doskonałość Technologiczną wyróżniają osiągnięcia w 23 sektorach technologicznych, w tym w następujących obszarach:
- Technologia reklamowa, marketingowa i public relations
- Technologie dla przemysłu lotniczego i kosmicznego
- Technologie dla rolnictwa
- Technologie architektoniczne
- Sztuczna inteligencja (AI)
- Technologie wspomagające
- Biotechnologia
- Technologie dla biznesu
- Technologie komunikacyjne
- Technologie dla budownictwa i inżynierii lądowej
- Technologie edukacyjne
- Technologie energetyczne
- Technologie dla branży rozrywkowej
- Technologie finansowe (FinTech)
- Technologie dla sektora publicznego
- Zielone i czyste technologie
- Technologie medyczne
- Technologie informatyczne
- Technologie produkcyjne
- Technologie morskie
- Technologie dla handlu detalicznego i e-commerce
- Technologie dla sportu, fitnessu i rekreacji
- Technologie transportowe i rozwiązania w zakresie mobilności
Ceremonia wręczenia nagród w Paryżu
Laureaci zostaną uhonorowani podczas uroczystej gali wręczenia nagród z czerwonym dywanem, która odbędzie się w środę, 28 października 2026 r., w hotelu Pullman Paris Montparnasse w Paryżu we Francji. Podczas wydarzenia świętowane będą również sukcesy laureatów nagród Stevie Awards dla Najlepszych Pracodawców 2026, The International Business Awards® oraz Stevie Awards Niemiec. Ceremonia będzie transmitowana na żywo na całym świecie, a bilety są już dostępne w sprzedaży.
„Gratulujemy wszystkim laureatom trzeciej edycji Stevie Awards za Doskonałość Technologiczną ich wybitnych osiągnięć" – powiedziała Maggie Miller, prezes Stevie Awards. „Innowacje nieustannie zmieniają każdą branżę, a tegoroczni laureaci pokazują, w jaki sposób technologie przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorstw i organizacji oraz poprawy jakości życia ludzi na całym świecie. Z niecierpliwością czekamy na możliwość uhonorowania ich osiągnięć podczas październikowej gali w Paryżu".
Stevie Awards za Doskonałość Technologiczną są przyznawane przez organizację Stevie Awards, organizatora dziewięciu czołowych na świecie programów nagród biznesowych, w tym The International Business Awards® oraz The American Business Awards®.
Stevie Awards
Od 2002 roku Stevie Awards są powszechnie uznawane za najbardziej prestiżowe na świecie programy nagród biznesowych, wyróżniające wybitne osiągnięcia w miejscu pracy na całym świecie. Nazwa „Stevie" pochodzi od greckiego słowa stephanos, oznaczającego „ukoronowany".
Stevie Awards obejmują dziewięć międzynarodowych programów nagród biznesowych:
- Stevie Awards Azji i Pacyfiku
- Stevie Awards Niemiec
- Stevie Awards Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
- The American Business Awards®
- The International Business Awards®
- Stevie Awards dla Najlepszych Pracodawców
- Stevie Awards dla Kobiet w Biznesie
- Stevie Awards za Doskonałość Technologiczną
- Stevie Awards dla Działów Sprzedaży i Obsługi Klienta
Każdego roku do Stevie Awards zgłaszanych jest ponad 12 000 nominacji przez organizacje z ponad 70 krajów i terytoriów, wyróżniających organizacje każdej wielkości oraz specjalistów stojących za ich sukcesem.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.StevieAwards.com.
Kontakt dla mediów:
Nina Moore
Stevie® Awards
e-mail: [email protected]
tel.+1 703-547-8389
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