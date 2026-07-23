Ogłoszono laureatów trzeciej dorocznej edycji nagród Stevie® Awards za Doskonałość Technologiczną

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Stevie Awards

Jul 23, 2026, 09:00 ET

W ramach najważniejszego na świecie konkursu biznesowego poświęconego innowacjom technologicznym oceniono ponad 700 zgłoszeń z 37 krajów i terytoriów; IBM znalazło się na czele organizacji, zdobywając dziewięć nagród Stevie Awards.

FAIRFAX, Wirginia, 23 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- Ogłoszono dziś laureatów nagród Stevie® Awards za Doskonałość Technologiczną 2026. Program nagród, organizowany po raz trzeci, wyróżnia wybitne osiągnięcia technologiczne organizacji, zespołów i osób opracowujących innowacyjne produkty, usługi i rozwiązania dla wszystkich branż.

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More than 700 nominations from organizations in 37 nations and territories were evaluated this year by more than 180 technology and business professionals serving as judges.
More than 700 nominations from organizations in 37 nations and territories were evaluated this year by more than 180 technology and business professionals serving as judges.

Nagrody Stevie® Awards za Doskonałość Technologiczną wyróżniają doskonałość w takich obszarach jak sztuczna inteligencja (AI), technologie informatyczne, technologie finansowe (fintech), technologie medyczne, technologie dla biznesu, technologie komunikacyjne, zielone technologie, technologie produkcyjne, technologie dla handlu detalicznego, przemysł lotniczy i kosmiczny, biotechnologia oraz wielu innych branżach. Do udziału w konkursie uprawnione są organizacje każdej wielkości - zarówno publiczne, jak i prywatne, komercyjne i non profit – z całego świata.

W tym roku ponad 180 specjalistów z dziedziny technologii i biznesu, pełniących funkcję jurorów, oceniło ponad 700 zgłoszeń nadesłanych przez organizacje z 37 krajów i terytoriów. Laureatów wyłoniono na podstawie średniej liczby punktów przyznanych przez jurorów w ramach niezależnego procesu oceny.

Organizacje z największą liczbą zdobytych nagród Stevie Awards

Organizacje, które zdobyły pięć lub więcej nagród Stevie w konkursie w 2026 roku, to:

  • IBM, Singapur i USA (9)
  • Architecht, Stambuł, Turcja (6)
  • ValueLabs, Indie i USA (6)
  • Asiacell, Bagdad, Irak (5)
  • Dubai Digital Authority, Dubaj (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (5)
  • Epsilon3, El Segundo, Kalifornia (USA) (5)

Pełną listę laureatów nagród Stevie Awards 2026 w poszczególnych kategoriach można znaleźć tutaj.

Wyróżnione kategorie technologiczne

Nagrody Stevie Awards za Doskonałość Technologiczną wyróżniają osiągnięcia w 23 sektorach technologicznych, w tym w następujących obszarach:

  • Technologia reklamowa, marketingowa i public relations
  • Technologie dla przemysłu lotniczego i kosmicznego
  • Technologie dla rolnictwa
  • Technologie architektoniczne
  • Sztuczna inteligencja (AI)
  • Technologie wspomagające
  • Biotechnologia
  • Technologie dla biznesu
  • Technologie komunikacyjne
  • Technologie dla budownictwa i inżynierii lądowej
  • Technologie edukacyjne
  • Technologie energetyczne
  • Technologie dla branży rozrywkowej
  • Technologie finansowe (FinTech)
  • Technologie dla sektora publicznego
  • Zielone i czyste technologie
  • Technologie medyczne
  • Technologie informatyczne
  • Technologie produkcyjne
  • Technologie morskie
  • Technologie dla handlu detalicznego i e-commerce
  • Technologie dla sportu, fitnessu i rekreacji
  • Technologie transportowe i rozwiązania w zakresie mobilności

Ceremonia wręczenia nagród w Paryżu

Laureaci zostaną uhonorowani podczas uroczystej gali wręczenia nagród z czerwonym dywanem, która odbędzie się w środę, 28 października 2026 r., w hotelu Pullman Paris Montparnasse w Paryżu we Francji. Podczas wydarzenia świętowane będą również sukcesy laureatów nagród Stevie Awards dla Najlepszych Pracodawców 2026, The International Business Awards® oraz Stevie Awards Niemiec. Ceremonia będzie transmitowana na żywo na całym świecie, a bilety są już dostępne w sprzedaży.

„Gratulujemy wszystkim laureatom trzeciej edycji Stevie Awards za Doskonałość Technologiczną ich wybitnych osiągnięć" – powiedziała Maggie Miller, prezes Stevie Awards. „Innowacje nieustannie zmieniają każdą branżę, a tegoroczni laureaci pokazują, w jaki sposób technologie przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorstw i organizacji oraz poprawy jakości życia ludzi na całym świecie. Z niecierpliwością czekamy na możliwość uhonorowania ich osiągnięć podczas październikowej gali w Paryżu".

Stevie Awards za Doskonałość Technologiczną są przyznawane przez organizację Stevie Awards, organizatora dziewięciu czołowych na świecie programów nagród biznesowych, w tym The International Business Awards® oraz The American Business Awards®.

Stevie Awards

Od 2002 roku Stevie Awards są powszechnie uznawane za najbardziej prestiżowe na świecie programy nagród biznesowych, wyróżniające wybitne osiągnięcia w miejscu pracy na całym świecie. Nazwa „Stevie" pochodzi od greckiego słowa stephanos, oznaczającego „ukoronowany".

Stevie Awards obejmują dziewięć międzynarodowych programów nagród biznesowych:

  • Stevie Awards Azji i Pacyfiku
  • Stevie Awards Niemiec
  • Stevie Awards Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
  • The American Business Awards®
  • The International Business Awards®
  • Stevie Awards dla Najlepszych Pracodawców
  • Stevie Awards dla Kobiet w Biznesie
  • Stevie Awards za Doskonałość Technologiczną
  • Stevie Awards dla Działów Sprzedaży i Obsługi Klienta

Każdego roku do Stevie Awards zgłaszanych jest ponad 12 000 nominacji przez organizacje z ponad 70 krajów i terytoriów, wyróżniających organizacje każdej wielkości oraz specjalistów stojących za ich sukcesem.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.StevieAwards.com.

Kontakt dla mediów:

Nina Moore
Stevie® Awards
e-mail: [email protected]
tel.+1 703-547-8389

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