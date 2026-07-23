Annonce des lauréats de la troisième édition annuelle des Stevie® Awards pour l'excellence technologique

Plus de 700 candidatures provenant de 37 pays et territoires ont été évaluées dans le cadre des prix professionnels les plus prestigieux au monde en matière d'innovation technologique ; IBM arrive en tête des entreprises avec neuf Stevie Awards

FAIRFAX, Virginie, 23 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Les lauréats des Stevie® Awards 2026 pour l'excellence technologique ont été annoncés aujourd'hui. Ce programme international de récompenses, désormais à sa troisième édition, distingue les réalisations exceptionnelles dans le domaine technologique menées par des organisations, des équipes et des particuliers qui développent des produits, des services et des solutions innovants dans tous les secteurs d'activité.

More than 700 nominations from organizations in 37 nations and territories were evaluated this year by more than 180 technology and business professionals serving as judges.

Les Stevie Awards pour l'excellence technologique récompensent l'excellence dans des domaines tels que l'intelligence artificielle (IA), les technologies de l'information, les technologies financières, les technologies de la santé, les technologies d'entreprise, les technologies de la communication, les technologies vertes, les technologies de fabrication, les technologies du commerce de détail, l'aérospatiale, la biotechnologie, ainsi que de nombreux autres secteurs d'activité. Les organisations de toutes tailles — publiques et privées, à but lucratif et à but non lucratif — du monde entier, peuvent participer.

Plus de 700 candidatures émanant d'organisations issues de 37 pays et territoires ont été évaluées cette année par plus de 180 professionnels des technologies et du monde des affaires officiant en tant que juges. Les lauréats ont été sélectionnés en fonction des notes moyennes attribuées au cours du processus d'évaluation indépendant.

Organisations ayant remporté le plus grand nombre de Stevie Awards

Les organisations ayant remporté au moins cinq Stevie Awards lors de l'édition 2026 du concours sont les suivantes :

IBM, Singapour et États-Unis (9)

Architecht, Istanbul, Turquie (6)

ValueLabs, Inde et États-Unis (6)

Asiacell, Bagdad, Irak (5)

Autorité numérique de Dubaï, Dubaï, Émirats arabes unis (5)

Epsilon3, El Segundo, Californie, États-Unis (5)

Consultez la liste complète des lauréats des Stevie Awards 2026, classés par catégorie.

Catégories technologiques reconnues

Les Stevie Awards pour l'excellence technologique récompensent les réalisations dans 23 secteurs technologiques notamment :

Publicité, marketing et technologie des relations publiques

Technologies de l'aérospatiale

Technologies agricoles

Technologies architecturales

Intelligence artificielle (IA)

Technologies d'assistance

Biotechnologie

Technologies des affaires

Technologies de la communication

Technologies de la construction et du génie civil

Technologies de l'éducation

Technologies de l'énergie

Technologies du divertissement

Technologies financières

Technologies du secteur public

Technologies vertes et propres

Technologies de la santé

Technologie de l'information

Technologies de fabrication

Technologies marines

Technologies pour le commerce de détail et le commerce électronique

Technologies du sport, du fitness et des loisirs

Technologies des transports et de la mobilité

Cérémonie de remise des prix à Paris

Les lauréats seront honorés au cours d'une cérémonie de remise des prix avec tapis rouge le mercredi 28 octobre 2026 au Pullman Paris Montparnasse, à Paris, en France. Cet événement rendra également hommage aux lauréats des Stevie Awards 2026, de la catégorie Meilleurs employeurs, des International Business Awards® et des Stevie Awards allemands. La cérémonie sera retransmise en direct dans le monde entier et les billets sont désormais en vente.

« Nous félicitons tous les lauréats de la troisième édition des Stevie Awards pour l'excellence technologie pour leurs réalisations exceptionnelles », a déclaré Maggie Miller, présidente des Stevie Awards. « L'innovation continue de transformer tous les secteurs d'activité et les lauréats de cette année montrent comment la technologie améliore les entreprises, les organisations et la vie des personnes partout dans le monde. Nous avons hâte de célébrer leurs succès à Paris en octobre prochain. »

Les Stevie Awards pour l'excellence technologique sont décernés par l'organisation Stevie Awards, qui organise neuf des plus grands programmes de récompenses professionnelles au monde, notamment : les International Business Awards®, et les American Business Awards®.

À propos des Stevie Awards

Depuis 2002, les Stevie Awards sont largement reconnus comme les plus prestigieuses des récompenses professionnelles au monde, distinguant les réalisations exceptionnelles dans le monde du travail à l'échelle internationale. Le prénom « Stevie » vient du mot grec stephanos, qui signifie « couronné ».

Les Stevie Awards regroupent neuf programmes internationaux de récompenses professionnelles :

Stevie Awards de la région Asie-Pacifique

Stevie Awards allemands

Stevie Awards pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord

The American Business Awards®

The International Business Awards®

Stevie Awards récompensant les meilleurs employeurs

Stevie Awards récompensant les femmes d'affaires

Stevie Awards pour l'excellence technologique

Stevie Awards dans les domaines de la vente et du service client

Chaque année, les Stevie Awards engendrent plus de 12 000 candidatures émanant d'organisations issues de plus de 70 pays et territoires et récompensent des organisations de toutes tailles ainsi que les professionnels à l'origine de leur succès.

Pour en savoir plus, veuillez consulter www.StevieAwards.com.

Contact avec les médias

Nina Moore

Stevie® Awards

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