Byli vyhlášeni vítězové třetího ročníku cen Stevie® za vynikající technologie
News provided byStevie Awards
Jul 23, 2026, 09:00 ET
V rámci nejprestižnějšího světového ocenění v oblasti technologických inovací bylo posouzeno více než 700 nominací z 37 zemí a teritorií; mezi organizacemi vede společnost IBM s devíti cenami Stevie
FAIRFAX, Virginie, 23. července 2026 /PRNewswire/ -- Dnes byli vyhlášeni vítězové Cen za vynikající technologické řešení od Stevie® za rok 2026. Tento mezinárodní program ocenění, který se koná již třetím rokem, uznává vynikající úspěchy v oblasti technologií, kterých dosáhli organizace, týmy a jednotlivci vyvíjející inovativní produkty, služby a řešení napříč všemi odvětvími.
Ceny Stevie za vynikající technologie odměňují skvělé výkony v oblastech, jako jsou umělá inteligence (AI), informační technologie, finanční technologie (fintech), technologie ve zdravotnictví, obchodní technologie, komunikační technologie, zelené technologie, výrobní technologie, technologie v maloobchodu, letecký a kosmický průmysl, biotechnologie a mnoho dalších odvětví. Účastnit se mohou organizace jakékoli velikosti – veřejné i soukromé, ziskové i neziskové – z celého světa.
V letošním roce bylo posouzeno více než 700 nominací od organizací z 37 zemí a teritorií, a to více než 180 odborníky z oblasti technologií a podnikání, kteří působili jako porotci. Vítězové byli vybráni na základě průměrného skóre přiděleného během nezávislého hodnotícího procesu.
Organizace s největším počtem ocenění Stevie Award
Organizace, které v soutěži roku 2026 získaly pět nebo více ocenění Stevie Award, jsou:
- IBM, Singapur a USA (9)
- Architecht, Istanbul, Turecko (6)
- ValueLabs, Indie a USA (6)
- Asiacell, Bagdád, Irák (5)
- Dubai Digital Authority, Dubaj, Spojené arabské emiráty (5)
- Epsilon3, El Segundo, Kalifornie, USA (5)
Podívejte se na úplný seznam vítězů cen Stevie Award 2026 podle kategorií.
Oceněné technologické kategorie
Ceny Stevie za vynikající technologie odměňují úspěchy ve 23 technologických odvětvích, včetně:
- Technologie v oblasti reklamy, marketingu a public relations
- Letecká a kosmická technologie
- Zemědělská technologie
- Architektonická technologie
- Umělá inteligence (AI)
- Asistivní technologie
- Biotechnologie
- Obchodní technologie
- Komunikační technologie
- Technologie ve stavebnictví a stavebním inženýrství
- Technologie pro vzdělávání
- Energetické technologie
- Technologie pro zábavu
- Finanční technologie (FinTech)
- Technologie pro státní správu
- Ekologické a čisté technologie
- Technologie pro zdravotnictví
- Informační technologie
- Výrobní technologie
- Námořní technologie
- Technologie pro maloobchod a elektronický obchod
- Technologie pro sport, fitness a rekreaci
- Technologie pro dopravu a mobilitu
Slavnostní předávání cen v Paříži
Vítězové budou oceněni během slavnostního předávání cen s červeným kobercem, které se uskuteční ve středu 28. října 2026 v hotelu Pullman Paris Montparnasse v Paříži ve Francii. V rámci této akce budou oceněni také vítězové cen Stevie pro vynikající zaměstnavatele 2026, Za mezinárodní podnikání® a Německých cen od Stevie. Ceremoniál bude živě vysílán na celém světě a vstupenky jsou již v prodeji.
„Gratulujeme všem vítězům třetího ročníku cen Stevie za vynikající technologie k jejich skvělým úspěchům," uvedla Maggie Millerová, ředitelka organizace Stevie Awards. „Inovace i nadále mění každé odvětví a letošní vítězové dokazují, jak technologie zlepšují podniky, organizace i životy lidí na celém světě. Těšíme se, až v říjnu v Paříži oslavíme jejich úspěchy."
Ceny za vynikající technologie od Stevie uděluje organizace Stevie Awards, která pořádá devět předních světových programů udělování obchodních cen, včetně Za mezinárodní podnikání® a Za americké podnikání ®.
O ocenění Stevie Awards
Od roku 2002 jsou Stevie Awards všeobecně uznávány jako přední světový program podnikatelských ocenění, který vyzdvihuje výjimečné úspěchy na pracovištích na celém světě. Název „Stevie" je odvozen od řeckého slova stephanos, což znamená „korunovaný".
Stevie Awards zahrnují devět mezinárodních programů podnikatelských ocenění:
- Ceny Stevie pro region Asie a Tichomoří
- Německé ceny Stevie
- Ceny Stevie pro Blízký východ a severní Afriku
- Za americké podnikání ®
- Za mezinárodní podnikání ®
- Ceny Stevie pro vynikající zaměstnavatele
- Ceny Stevie pro ženy v podnikání
- Ceny Stevie za vynikající technologie
- Ceny Stevie za prodej a zákaznický servis
Každý rok obdrží Stevie Awards přes 12 000 nominací od organizací z více než 70 zemí a teritorií, přičemž se oceňují organizace všech velikostí i odborní pracovníci, kteří stojí za jejich úspěchem.
Více informací najdete na www.StevieAwards.com.
Kontakt pro média
Nina Moore
Stevie® Awards
[email protected]
+1 703-547-8389
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