Công Bố Các Tổ Chức, Cá Nhân Chiến Thắng Giải Thưởng Stevie® Thường Niên Lần Thứ Ba về Công Nghệ Xuất Sắc

Hơn 700 đề cử từ 37 quốc gia và vùng lãnh thổ đã được đánh giá trong giải thưởng kinh doanh hàng đầu thế giới về đổi mới công nghệ; IBM là đơn vị dẫn đầu với 9 Giải Thưởng Stevie

FAIRFAX, Virginia, ngày 23 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hôm nay, ban tổ chức đã chính thức công bố danh sách các tổ chức, cá nhân chiến thắng Giải Thưởng Stevie® về Công Nghệ Xuất Sắc năm 2026. Bước sang năm thứ ba tổ chức, chương trình giải thưởng quốc tế này tôn vinh những thành tựu công nghệ xuất sắc của các tổ chức, đội ngũ và cá nhân để phát triển các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp đổi mới sáng tạo trên mọi lĩnh vực.

More than 700 nominations from organizations in 37 nations and territories were evaluated this year by more than 180 technology and business professionals serving as judges.

Giải Thưởng Stevie® về Công Nghệ Xuất Sắc vinh danh các thành tựu xuất sắc trong nhiều lĩnh vực bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ thông tin, công nghệ tài chính (fintech), công nghệ y tế, công nghệ kinh doanh, công nghệ truyền thông, công nghệ xanh, công nghệ sản xuất, công nghệ bán lẻ, hàng không vũ trụ, công nghệ sinh học và nhiều ngành công nghiệp khác. Các tổ chức trên toàn thế giới đều có thể đăng ký tham gia, bất kể quy mô: công lập và tư nhân, vì lợi nhuận và phi lợi nhuận.

Năm nay, hơn 700 đề cử từ các tổ chức tại 37 quốc gia và vùng lãnh thổ đã được đánh giá bởi hội đồng giám khảo gồm hơn 180 chuyên gia công nghệ và kinh doanh. Các tổ chức, cá nhân chiến thắng được lựa chọn dựa trên điểm số trung bình được chấm trong quá trình đánh giá độc lập.

Các tổ chức giành được Nhiều Giải Thưởng Stevie Nhất

Danh sách các tổ chức giành được 5 Giải Thưởng Stevie trở lên trong chương trình năm 2026:

IBM, Singapore và Hoa Kỳ (9 giải)

Architech, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ (6 giải)

ValueLabs, Ấn Độ và Hoa Kỳ (6 giải)

Asiacell, Baghdad, Iraq (5 giải)

Cơ Quan Kỹ Thuật Số Dubai, Dubai, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nnất (5 giải)

Epsilon3, El Segundo, California, Hoa Kỳ (5 giải)

Xem toàn bộ danh sách các tổ chức, cá nhân chiến thắng giải thưởng Stevie năm 2026 theo từng hạng mục.

Các Hạng Mục Giải Thưởng Công Nghệ được Vinh Danh

Giải Thưởng Stevie về Công Nghệ Xuất Sắc vinh danh các thành tựu trong 23 lĩnh vực công nghệ, bao gồm:

Công Nghệ Quảng Cáo, Tiếp Thị và Quan Hệ Công Chúng

Công Nghệ Hàng Không Vũ Trụ

Công Nghệ Nông Nghiệp

Công Nghệ Kiến Trúc

Trí Tuệ Nhân Tạo (AI)

Công Nghệ Hỗ Trợ

Công Nghệ Sinh Học

Công Nghệ Kinh Doanh

Công Nghệ Truyền Thông

Công Nghệ Xây Dựng và Kỹ Thuật Dân Dụng

Công Nghệ Giáo Dục

Công Nghệ Năng Lượng

Công Nghệ Giải Trí

Công Nghệ Tài Chính (FinTech)

Công Nghệ Chính Phủ

Công Nghệ Xanh và Sạch

Công Nghệ Chăm Sóc Sức Khỏe

Công Nghệ Thông Tin

Công Nghệ Sản Xuất

Công Nghệ Hàng Hải

Công Nghệ Bán Lẻ và Thương Mại Điện Tử

Công Nghệ Thể Thao, Thể Dục & Giải Trí

Công Nghệ Vận Tải & Di Động

Lễ Trao Giải tại Paris

Các cá nhân và tổ chức chiến thắng sẽ được vinh danh tại sự kiện trao giải thảm đỏ diễn ra vào Thứ Tư, ngày 28 tháng 10 năm 2026, tại khách sạn Pullman Paris Montparnasse ở Paris, Pháp. Sự kiện này cũng sẽ vinh danh những tổ chức, cá nhân chiến thắng thuộc các chương trình: Giải Thưởng Stevie cho Nhà Tuyển Dụng Xuất Sắc năm 2026, Giải Thưởng Kinh Doanh Quốc Tế® và Giải Thưởng Stevie cho Doanh Nghiệp Đức. Buổi lễ sẽ được phát trực tiếp trên toàn thế giới và hiện đã chính thức mở bán vé tham dự sự kiện.

Bà Maggie Miller, Chủ Tịch Giải Thưởng Stevies, phát biểu: "Chúng tôi xin chúc mừng tất cả các cá nhân và tổ chức chiến thắng Giải Thưởng Stevie thường niên lần thứ 3 về Công Nghệ Xuất Sắc vì những thành tựu nổi bật của họ. Đổi mới sáng tạo đang không ngừng thay đổi mọi ngành nghề. Những cá nhân và tập thể chiến thắng năm nay đã chứng minh cách công nghệ giúp nâng cao hiệu suất cho các doanh nghiệp, tối ưu hóa các tổ chức và cải thiện chất lượng cuộc sống của mọi người trên toàn thế giới. Chúng tôi rất mong chờ được chúc mừng những thành tựu của họ tại Paris vào tháng 10 tới."

Giải Thưởng Stevie về Công Nghệ Xuất Sắc được trao bởi tổ chức Stevie Awards, đơn vị tổ chức 9 chương trình giải thưởng kinh doanh hàng đầu thế giới, bao gồm Giải Thưởng Kinh Doanh Quốc Tế® và Giải Thưởng Kinh Doanh Hoa Kỳ®.

Giới thiệu về Giải Thưởng Stevie

Ra đời từ năm 2002, giải thưởng Stevie Awards được công nhận rộng rãi là chương trình giải thưởng kinh doanh hàng đầu thế giới, nhằm vinh danh những thành tựu xuất sắc trong môi trường làm việc trên toàn cầu. Tên gọi "Stevie" bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cổ stephanos, có nghĩa là "đội vương miện".

Giải Thưởng Stevie bao gồm 9 chương trình giải thưởng kinh doanh quốc tế:

Giải Thưởng Stevie khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Giải Thưởng Stevie của Đức

Giải Thưởng Stevie khu vực Trung Đông và Bắc Phi

Giải Thưởng Kinh Doanh Hoa Kỳ®

Giải Thưởng Kinh Doanh Quốc Tế®

Giải Thưởng Stevie cho Nhà Tuyển Dụng Xuất Sắc

Giải Thưởng Stevie cho Phụ Nữ trong Kinh Doanh

Giải Thưởng Stevie về Công Nghệ Xuất Sắc

Giải Thưởng Stevie về Bán Hàng & Dịch Vụ Khách Hàng

Hàng năm, ban tổ chức Giải Thưởng Stevie nhận được hơn 12.000 đề cử từ các tổ chức tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhằm tôn vinh các tổ chức thuộc mọi quy mô và những chuyên gia đứng sau thành công của họ.

Tìm hiểu thêm tại www.StevieAwards.com.

Liên Hệ Truyền Thông

Nina Moore

Stevie® Awards

[email protected]

+1 703-547-8389

SOURCE Stevie Awards