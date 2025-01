Anúncio dos premiados do Japan Prize 2025

TÓQUIO, 23 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Japan Prize Foundation (Fundação do Prêmio Japão) anunciou os vencedores do Japan Prize 2025 (Prêmio Japão 2025) em 22 de janeiro de 2025. O prof. Russell Dean Dupuis, dos EUA, recebeu o Japan Prize nas áreas de ciências e produção de materiais, e o prof. Carlos M. Duarte, da Espanha, recebeu o Japan Prize nas áreas de produção biológica, ecologia/meio ambiente.

- Área elegível para o prêmio: ciências e produção de materiais

Prof. Russell Dean Dupuis

- Área elegível para o prêmio: produção biológica, ecologia/meio ambiente

Prof. Carlos M. Duarte

Para o Japan Prize deste ano, o prof. Dupuis está sendo reconhecido por suas contribuições notáveis para o desenvolvimento da tecnologia de deposição de vapor químico metalorgânico para dispositivos eletrônicos e optoeletrônicos compostos de semicondutores, e pela contribuição pioneira para sua comercialização em larga escala; e o prof. Duarte está sendo reconhecido por sua contribuição para a compreensão dos ecossistemas marinhos em uma Terra em transformação, especialmente por meio de pesquisas pioneiras dentro da iniciativa Blue Carbon (Carbono Azul).

Para o Japan Prize 2025, a fundação solicitou a aproximadamente 15.500 cientistas e engenheiros proeminentes de todo o mundo que indicassem pesquisadores que trabalhassem nas áreas deste ano. Foram recebidas 149 indicações para as áreas de ciências e produção de materiais e 72 indicações para as áreas de produção biológica, ecologia/meio ambiente. Os vencedores deste ano foram selecionados entre um total de 221 indicados.

Sobre o Japan Prize

A criação do Japan Prize em 1981 foi motivada pelo desejo do governo japonês de criar um prêmio reconhecido internacionalmente que contribuísse para o desenvolvimento científico e tecnológico em todo o mundo. Com o apoio de inúmeras doações, a Japan Prize Foundation recebeu o endosso do Gabinete do Governo em 1983.

O Japan Prize é concedido a cientistas e engenheiros de todo o mundo que tenham feito conquistas criativas e significativas que ajudem a avançar suas áreas e contribuam significativamente para alcançar a paz e a prosperidade para toda a humanidade. Pesquisadores de todas as áreas da ciência e da tecnologia podem concorrer ao prêmio, e duas áreas são selecionadas a cada ano, levando em consideração as tendências atuais do desenvolvimento científico e tecnológico. Em princípio, uma pessoa de cada área é reconhecida com o prêmio e recebe um certificado, uma medalha e um prêmio em dinheiro. Cada cerimônia de premiação conta com a presença do Imperador e da Imperatriz reinantes, dos líderes dos três poderes do governo e de outras autoridades relacionadas, além de representantes de vários outros elementos da sociedade.

