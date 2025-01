Annonce des lauréats du Prix du Japon 2025

TOKYO, 23 janvier 2025 /PRNewswire/ -- La Japan Prize Foundation a annoncé les lauréats du Prix du Japon 2025 le 22 janvier 2025. Le professeur Russell Dean Dupuis, des États-Unis, a reçu le prix du Japon dans les domaines des sciences des matériaux et de la production et le professeur Carlos M. Duarte, d'Espagne, a reçu le prix du Japon dans les domaines de la production biologique, de l'écologie et de l'environnement.

- Domaine éligible pour le prix : Sciences des matériaux et production

Prof. Russell Dean Dupuis

Image :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000319/202501152911/_prw_PI1fl_tS7bGu5Q.jpg

- Domaine éligible pour le prix : Production biologique, écologie/environnement

Prof. Carlos M. Duarte

Image :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000319/202501152911/_prw_PI2fl_75vq5Xm9.jpg

Pour le Prix du Japon de cette année, le professeur Dupuis est récompensé pour ses contributions remarquables au développement de la technologie de dépôt chimique en phase vapeur métallo-organique pour les dispositifs électroniques et optoélectroniques à semi-conducteurs composés, et pour sa contribution pionnière à sa commercialisation à grande échelle ; de son côté, le professeur Duarte est récompensé pour sa contribution à la compréhension des écosystèmes marins dans une terre en mutation, en particulier grâce à ses recherches pionnières sur le carbone bleu.

Pour le Prix du Japon 2025, la Fondation a demandé à quelque 15 500 scientifiques et ingénieurs de renom du monde entier de proposer des chercheurs travaillant dans les domaines retenus cette année. Elle a reçu 149 nominations dans les domaines des sciences des matériaux et de la production et 72 nominations dans les domaines de la production biologique, de l'écologie et de l'environnement. Les lauréats de cette année ont été sélectionnés parmi 221 candidats.

À propos du Prix du Japon

La création du Prix du Japon en 1981 a été motivée par le désir du gouvernement japonais de créer un prix internationalement reconnu qui contribuerait au développement scientifique et technologique dans le monde entier. Grâce à de nombreux dons, la Japan Prize Foundation a reçu l'aval du bureau du Cabinet en 1983.

Le Prix du Japon est décerné à des scientifiques et des ingénieurs du monde entier qui ont accompli des réalisations créatives et spectaculaires permettant de faire progresser leur domaine et de contribuer de manière significative à l'instauration de la paix et de la prospérité pour l'ensemble de l'humanité. Les chercheurs de tous les domaines de la science et de la technologie peuvent prétendre au prix, deux domaines étant sélectionnés chaque année en fonction des tendances actuelles du développement scientifique et technologique. En principe, le prix est décerné à une personne dans chaque domaine, qui reçoit un certificat, une médaille et une somme d'argent. Chaque cérémonie de remise des prix se déroule en présence de l'empereur et de l'impératrice en exercice, des chefs des trois branches du gouvernement et d'autres fonctionnaires, ainsi que de représentants de divers autres éléments de la société.

