الإعلان عن الفائزين بجائزة اليابان لعام 2025

مدينة طوكيو, 24 يناير 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت مؤسسة جائزة اليابان عن الفائزين بجائزة اليابان لعام 2025 في 22 يناير 2025. حصل البروفيسور Russell Dean Dupuis من الولايات المتحدة الأمريكية على جائزة اليابان في مجالات علوم المواد وإنتاجها، وحصل البروفيسور Carlos M. Duarte من إسبانيا على جائزة اليابان في مجالات الإنتاج البيولوجي والبيئة/ النظام البيئي.

- المجال المؤهل للحصول على الجائزة: علوم المواد وإنتاجها

البروفيسور Russell Dean Dupuis

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- المجال المؤهل للحصول على الجائزة: الإنتاج البيولوجي، علم البيئة/النظام البيئي

البروفيسور Carlos M. Duarte

الصورة:

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بالنسبة لجائزة اليابان لهذا العام، تم الاعتراف بالبروفيسور Dupuis لمساهماته المتميزة في تطوير تكنولوجيا ترسب البخار الكيميائي المعدني العضوي للأجهزة الإلكترونية، والإلكترونية الضوئية المكونة من أشباه الموصلات، ومساهمته الرائدة في تسويقها على نطاق واسع؛ وتم الاعتراف بالبروفيسور Duarte لمساهمته في فهم النظم البيئية البحرية في الأرض المتغيرة، وخاصة من خلال أبحاثه الرائدة في الكربون الأزرق.

بالنسبة لجائزة اليابان لعام 2025، طلبت المؤسسة من حوالي 15,500 عالم ومهندس بارز من جميع أنحاء العالم ترشيح باحثين يعملون في مجالات هذا العام. وقد تلقت 149 ترشيحًا في مجالات علوم المواد وإنتاجها، و72 ترشيحًا في مجالات الإنتاج البيولوجي، والبيئة/النظام البيئي. تم اختيار الفائزين لهذا العام من بين 221 مرشحًا إجمالًا.

نبذة عن 'جائزة اليابان'

كان الدافع وراء إنشاء جائزة اليابان في عام 1981 هو رغبة الحكومة اليابانية في إنشاء جائزة معترف بها دوليًا من شأنها أن تساهم في التطور العلمي والتكنولوجي حول العالم. وبدعم من العديد من التبرعات، تلقت مؤسسة 'جائزة اليابان' موافقة مكتب مجلس الوزراء في عام 1983.

تمنح جائزة اليابان للعلماء والمهندسين من جميع أنحاء العالم الذين حققوا إنجازات إبداعية مثيرة تساعد على التقدم في مجالاتهم وتساهم بشكل كبير في تحقيق السلام والازدهار العالمي. ويحق للباحثين في جميع مجالات العلوم والتكنولوجيا الحصول على الجائزة، حيث يتم اختيار مجالين كل عام مع مراعاة الاتجاهات الحالية في التطور العلمي والتكنولوجي. ويتم مبدئيا تكريم فرد واحد في كل مجال بالجائزة، حيث يتلقى شهادة وميدالية وجائزة مالية. يحضر كُل حفل من حفلات توزيع الجوائز الإمبراطور والإمبراطورة الحاليَّين، ورؤساء الفروع الثلاثة للحكومة، والمسؤولين الآخرين ذوي الصلة، ومُمَثلين من مُختلف عناصر المجتمع الأُخرى.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الرسمي على https://www.japanprize.jp/en/index.html