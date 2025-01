Preisträger des Japan-Preises 2025 bekannt gegeben

TOKIO, 23. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Die Japan Prize Foundation gab am 22. Januar 2025 die Gewinner des Japan-Preises 2025 bekannt. Prof. Russell Dean Dupuis aus den USA wurde mit dem Japan-Preis in den Bereichen Materialwissenschaften und Produktion ausgezeichnet, und Prof. Carlos M. Duarte aus Spanien erhielt den Japan-Preis in den Bereichen Biologische Produktion, Ökologie/Umwelt.

- Für den Preis in Frage kommender Bereich: Materialwissenschaften und Produktion

Prof. Russell Dean Dupuis

Bild:

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000319/202501152911/_prw_PI1fl_tS7bGu5Q.jpg

- Für den Preis in Frage kommender Bereich: Biologische Produktion, Ökologie/Umwelt

Prof. Carlos M. Duarte

Bild:

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000319/202501152911/_prw_PI2fl_75vq5Xm9.jpg

Für den diesjährigen Japan-Preis wird Prof. Dupuis für seine herausragenden Beiträge zur Entwicklung der Technologie der metallorganischen chemischen Gasphasenabscheidung für elektronische und optoelektronische Bauelemente aus Verbindungshalbleitern und seinen bahnbrechenden Beitrag zu deren großflächiger Kommerzialisierung ausgezeichnet. Prof. Duarte wird für seinen Beitrag zum Verständnis der marinen Ökosysteme in einer sich verändernden Erde ausgezeichnet, insbesondere durch seine Pionierforschung zum Thema Blue Carbon.

Für den Japan-Preis 2025 hat die Stiftung rund 15 500 prominente Wissenschaftler und Ingenieure aus der ganzen Welt gebeten, Forscher zu nominieren, die auf den diesjährigen Gebieten arbeiten. Sie erhielt 149 Nominierungen für die Bereiche Materialwissenschaften und Produktion und 72 Nominierungen für die Bereiche Biologische Produktion, Ökologie/Umwelt. Die diesjährigen Gewinner wurden aus insgesamt 221 Nominierten ausgewählt.

Informationen zum Japan-Preis

Die Gründung des Japan-Preises 1981 geht auf den Wunsch der japanischen Regierung zurück, eine international anerkannte Auszeichnung zu schaffen, die zur wissenschaftlichen und technologischen Entwicklung in der ganzen Welt beitragen sollte. Mit der Unterstützung zahlreicher Spenden erhielt die Japan Prize Foundation 1983 die Genehmigung des Kabinetts.

Der Japan-Preis wird an Wissenschaftler und Ingenieure aus der ganzen Welt verliehen, die mit ihren kreativen und einschneidenden Leistungen zum Fortschritt in ihrem Fachgebiet und zur Verwirklichung von Frieden und Wohlstand für die gesamte Menschheit beigetragen haben. Für den Preis kommen Forscher aus allen Bereichen der Wissenschaft und Technik in Frage, wobei jedes Jahr zwei Bereiche unter Berücksichtigung der aktuellen Trends in der wissenschaftlichen und technologischen Entwicklung ausgewählt werden. Grundsätzlich wird in jedem Bereich eine Person mit dem Preis ausgezeichnet, die eine Urkunde, eine Medaille und einen Geldpreis erhält. An jeder Preisverleihung nehmen der amtierende Kaiser und die Kaiserin, die Leiter der drei Regierungszweige und andere damit zusammenhängende Amtsträger sowie Vertreter verschiedener anderer Teile der Gesellschaft teil.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website: https://www.japanprize.jp/en/index.html