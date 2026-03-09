Apenas 6% dos profissionais de marketing implementaram totalmente a IA, de acordo com o novo relatório Supermetrics

HELSINQUE, 9 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Supermetrics, plataforma de inteligência de marketing utilizada por milhares de equipes de marketing, lançou hoje seu Relatório de Dados de Marketing de 2026 com base em uma pesquisa global com profissionais de marketing de marcas e agências líderes.

O relatório constata que a urgência da liderança em torno da IA continua a aumentar, com 80% dos profissionais de marketing se sentindo pressionados a adotar a IA. No entanto, apenas 6% a implementaram totalmente em seus fluxos de trabalho, devido ao acesso limitado aos dados e à confiança na IA. A pressão vem principalmente da alta administração, com os entrevistados atribuindo 89% da pressão para a adoção da IA à diretoria executiva e ao conselho administrativo..

Essa pressão recai diretamente sobre as equipes de marketing que não têm controle sobre as bases de dados que a IA exige. Mais da metade dos entrevistados (52%) disse que as equipes externas definem sua estratégia e medição de dados, enquanto 50% esperam de 1 a 3 dias úteis pelo suporte da equipe de dados e apenas 7% recebem suporte em tempo real.

Nesse ambiente, a confiança e a clareza acabam prejudicadas. Apenas 18% relataram alta confiança na IA, 37% não contavam com uma estratégia clara de IA por parte da liderança e 39% expressaram preocupações com a privacidade dos dados de IA. A tensão financeira aprofunda o desafio, visto que 55% dos profissionais de marketing enfrentam pressão para cortar custos, mantendo os resultados, e quase quatro em cada dez ainda lutam para provar o ROI em todos os canais, aumentando ainda mais o controle sobre cada dólar gasto em marketing.

"A IA pode acelerar o desempenho do marketing, mas apenas se os dados por trás dela forem fortes", disse Anssi Rusi, CEO da Supermetrics. "Quando as equipes de marketing têm dados limpos, estruturados e atualizados ao seu alcance, elas podem ir além dos testes e começar a tomar decisões baseadas em IA com impacto real nos negócios."

Escolhida por marcas como BBC, Heineken, Levi's e L'Oréal, a Supermetrics ajuda os profissionais de marketing a fortalecer suas bases de dados, reduzir os relatórios manuais e passar de insights fragmentados para a ativação em tempo real. O Relatório de Dados de Marketing de 2026 ressalta a necessidade de dados unificados, propriedade mais clara e resultados mensuráveis, áreas em que as organizações devem investir antes de escalar a IA. Ao conectar dados entre sistemas e permitir uma tomada de decisão mais rápida e confiável, a Supermetrics capacita as equipes de marketing para preencher a lacuna entre a ambição de usar a IA e o desempenho mensurável.

Sobre a Supermetrics

A Supermetrics é uma plataforma de inteligência de marketing que ajuda as organizações a passar da compreensão do desempenho passado para a condução de ações futuras. Com a confiança de mais de 200.000 empresas em 120 países, a Supermetrics unifica o fluxo de trabalho de inteligência de marketing, da conectividade de dados ao insight e à ativação, permitindo decisões confiantes e focadas em receita. Fundada em 2013 e sediada em Helsinque, a empresa emprega mais de 400 pessoas em escritórios em Helsinque, Dublin e Singapura, com equipes que abrangem a APAC, Europa e América do Norte. Processando 15% dos gastos globais com publicidade, a Supermetrics ajuda marcas e agências a navegar no marketing com confiança no cenário de dados em evolução de hoje. Saiba mais em www.supermetrics.com.

