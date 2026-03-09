Laut einem neuen Bericht von Supermetrics haben nur 6 % der Marketingfachleute KI vollständig implementiert

HELSINKI, 9. März 2026 /PRNewswire/ -- Supermetrics, die Marketing-Intelligence-Plattform, der Tausende von Marketingteams vertrauen, hat heute ihren Marketing-Datenbericht 2026 veröffentlicht, der auf einer weltweiten Umfrage unter Marketingfachleuten führender Marken und Agenturen basiert.

Supermetrics Marketing Data Report 2026 Anssi Rusi, CEO, Supermetrics

Der Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass die Dringlichkeit von Führungskräften in Bezug auf KI weiter zunimmt, wobei 80 % der Marketingfachleute Druck verspüren, KI einzuführen. Aufgrund des begrenzten Datenzugangs und des mangelnden Vertrauens in KI haben jedoch nur 6 % KI vollständig in ihre Arbeitsabläufe implementiert. Der Druck kommt größtenteils von oben, wobei die Befragten 89 % des Drucks zur Einführung von KI der Geschäftsleitung und dem Vorstand zuschreiben.

Dieser Druck lastet direkt auf den Marketingteams, denen die Kontrolle über die für KI erforderlichen Datengrundlagen fehlt. Mehr als die Hälfte der Befragten (52 %) gab an, dass externe Teams ihre Datenstrategie und -messung festlegen, während 50 % 1–3 Werktage auf die Unterstützung des Datenteams warten und nur 7 % Echtzeit-Support erhalten.

In diesem Umfeld leiden Vertrauen und Klarheit zwangsläufig. Nur 18 % gaben an, großes Vertrauen in KI zu haben, 37 % fehlte eine klare KI-Strategie der Führungskräfte und 39 % äußerten Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes bei KI. Die finanzielle Belastung verschärft die Herausforderung, da 55 % der Marketingfachleute unter Druck stehen, Kosten zu senken und gleichzeitig die Ergebnisse aufrechtzuerhalten, und fast vier von zehn haben immer noch Schwierigkeiten, den ROI über alle Kanäle hinweg nachzuweisen, was die Kontrolle jedes einzelnen Marketing-Euros verschärft.

„KI kann die Marketingleistung beschleunigen, aber nur, wenn die dahinterstehenden Daten solide sind", sagte Anssi Rusi, CEO von Supermetrics. „Wenn Marketingteams über saubere, strukturierte und aktuelle Daten verfügen, können sie über das Testen hinausgehen und KI-gestützte Entscheidungen mit realen Auswirkungen auf das Geschäft treffen."

Supermetrics genießt das Vertrauen von Marken wie BBC, Heineken, Levi's und L'Oréal und hilft Marketingfachleuten, ihre Datenbasis zu stärken, manuelles Reporting zu reduzieren und von fragmentierten Erkenntnissen zu Echtzeit-Aktivierungen überzugehen. Der Marketing-Datenbericht 2026 unterstreicht die Notwendigkeit einheitlicher Daten, klarerer Zuständigkeiten und messbarer Ergebnisse – Bereiche, in die Unternehmen investieren müssen, bevor sie KI skalieren können. Durch die Verknüpfung von Daten über Systeme hinweg und die Ermöglichung schnellerer, zuverlässigerer Entscheidungen versetzt Supermetrics Marketingteams in die Lage, die Lücke zwischen KI-Ambitionen und messbarer Leistung zu schließen.

Den vollständigen Supermetrics 2026 Marketing-Datenbericht finden sie hier.

Informationen zu Supermetrics

Supermetrics ist eine Marketing-Intelligence-Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, vergangene Leistungen zu analysieren und daraus Maßnahmen für die Zukunft abzuleiten. Supermetrics wird von mehr als 200.000 Unternehmen in 120 Ländern genutzt und vereint den gesamten Marketing-Intelligence-Workflow von der Datenkonnektivität über die Gewinnung von Erkenntnissen bis hin zur Umsetzung, sodass sichere, umsatzorientierte Entscheidungen getroffen werden können. Das 2013 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Helsinki beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter in Niederlassungen in Helsinki, Dublin und Singapur und verfügt über Teams in den Regionen APAC, Europa und Nordamerika. Supermetrics verarbeitet 15 % der weltweiten Werbeausgaben und hilft Marken und Agenturen dabei, sich in der sich ständig weiterentwickelnden Datenlandschaft von heute sicher im Marketing zu bewegen. Weitere Informationen unter www.supermetrics.com

Medienkontakt:

Devonne Spence

Supermetrics

[email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2918441/Supermetrics_Report_2026.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2919064/Supermetrics_Anssi_Rusi.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2918440/Supermetrics_Logo.jpg