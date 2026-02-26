Selon un nouveau rapport de Supermetrics, seuls 6 % des spécialistes du marketing ont pleinement mis en œuvre l'IA

HELSINKI, 26 février 2026 /PRNewswire/ -- Supermetrics, la plateforme de veille commerciale plébiscitée par des milliers d'équipes marketing, publie aujourd'hui son Rapport 2026 sur les données marketing. Cette étude mondiale s'appuie sur une enquête menée auprès de responsables marketing issus de marques et d'agences de premier plan.

Le rapport souligne une intensification de la pression exercée par les dirigeants pour l'adoption de l'IA : 80 % des professionnels du marketing affirment se sentir poussés à l'intégrer. Pourtant, seuls 6 % d'entre eux l'ont pleinement déployée dans leurs processus de travail, un retard qui s'explique par une certaine méfiance et un accès restreint aux données. Cette incitation émane principalement de la hiérarchie, les sondés attribuant 89 % de cette pression à la direction générale et au conseil d'administration.

Cette pression pèse directement sur les équipes marketing, qui n'ont pas le contrôle des bases de données dont l'IA a besoin. Plus de la moitié des personnes interrogées (52 %) déclarent que des équipes externes définissent leur stratégie en matière de données et leur mesure, tandis que 50 % attendent un à trois jours ouvrables pour obtenir le soutien de l'équipe chargée des données, et que 7 % seulement reçoivent une assistance en temps réel.

Confiance et clarté pâtissent de cette situation. Seuls 18 % des personnes interrogées ont indiqué avoir une grande confiance dans l'IA, 37 % ont déploré l'absence de stratégie claire dans ce domaine de la part de leur direction, et 39 % ont exprimé des inquiétudes quant à la confidentialité des données traitées par l'IA. Les contraintes financières accentuent le défi : 55 % des professionnels du marketing sont sommés de réduire leurs coûts tout en maintenant leurs performances. Par ailleurs, près de quatre répondants sur dix peinent encore à démontrer le retour sur investissement (ROI) sur l'ensemble des canaux, ce qui renforce la surveillance de chaque euro investi.

« L'IA peut accélérer les performances du marketing, mais seulement si les données qui les sous-tendent sont solides », a déclaré Anssi Rusi, directeur général de Supermetrics. « Lorsque les équipes marketing se servent de données propres, structurées et à jour, elles peuvent aller au-delà des tests et commencer à prendre des décisions alimentées par l'IA qui auront un impact commercial bien réel. »

Bénéficiant de la confiance de marques telles que BBC, Heineken, Levi's ou L'Oréal, Supermetrics aide les professionnels du marketing à renforcer leur base de données, à réduire les tâches manuelles d'élaboration de rapports et à dépasser la fragmentation des informations pour rendre possible leur activation en temps réel. Le rapport 2026 sur les données de marketing souligne la nécessité de disposer de données unifiées, dont les propriétaires sont plus clairement définis, ainsi que de résultats mesurables : autant de domaines dans lesquels les entreprises doivent investir avant de développer l'IA. En connectant les données à travers les systèmes et en favorisant une prise de décision plus rapide et plus fiable, Supermetrics donne aux équipes marketing les moyens de combler le fossé entre l'ambition liée à l'IA et les performances mesurables.

