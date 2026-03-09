Nuevo informe de Supermetrics sobre profesionales del marketing y la IA

- Solo el 6% de los profesionales del marketing han implementado completamente la IA, según el nuevo informe de Supermetrics

HELSINKI, 9 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Supermetrics, la plataforma de inteligencia en todo el mundo en la que confían miles de equipos de marketing, publicó hoy su Informe de Datos de Marketing de 2026 basado en una encuesta global a especialistas en marketing de marcas y agencias líderes.

Supermetrics Marketing Data Report 2026 Anssi Rusi, CEO, Supermetrics

El informe revela que la urgencia del liderazgo en torno a la IA sigue en aumento, y el 80% de los profesionales del marketing se siente presionado para adoptarla. Sin embargo, solo el 6% la ha implementado completamente en sus flujos de trabajo debido al acceso limitado a los datos y a la confianza en la IA. La presión proviene principalmente de los altos ejecutivos, y los encuestados atribuyen el 89% de la presión para la adopción de la IA a la alta dirección y al consejo directivo.

Esta presión recae directamente sobre los equipos de marketing, que carecen de control sobre las bases de datos que requiere la IA. Más de la mitad de los encuestados (52%) explicó que equipos externos definen su estrategia y medición de datos, mientras que el 50% espera entre 1 y 3 días hábiles para recibir asistencia del equipo de datos y solo el 7% recibe asistencia en tiempo real.

En ese entorno, la confianza y la claridad inevitablemente se ven afectadas. Solo el 18% declaró una alta confianza en la IA, el 37% carecía de una estrategia clara de IA por parte de la dirección y el 39% expresó su preocupación por la privacidad de los datos de IA. Las dificultades financieras agravan el desafío, ya que el 55% de los profesionales del marketing se enfrentan a la presión de reducir costes manteniendo los resultados, y casi cuatro de cada diez aún tienen dificultades para demostrar el ROI en todos los canales, lo que aumenta el escrutinio de cada inversión en marketing.

"La IA puede acelerar el rendimiento del marketing, pero solo si los datos que la respaldan son sólidos", afirmó Anssi Rusi, consejero delegado de Supermetrics. "Cuando los equipos de marketing tienen a su disposición datos limpios, estructurados y actualizados, pueden ir más allá de las pruebas y empezar a tomar decisiones basadas en IA con un impacto real en el negocio".

Con la confianza de marcas como BBC, Heineken, Levi's y L'Oréal, Supermetrics ayuda a los profesionales del marketing a fortalecer sus bases de datos, reducir la elaboración de informes manuales y pasar de la información fragmentada a la activación en tiempo real. El Informe de Datos de Marketing 2026 subraya la necesidad de datos unificados, una propiedad más clara y resultados medibles, áreas en las que las organizaciones deben invertir antes de escalar la IA. Al conectar datos entre sistemas y permitir una toma de decisiones más rápida y fiable, Supermetrics ayuda a los equipos de marketing a acortar la distancia entre la ambición en IA y el rendimiento medible.

Para consultar el Informe de Datos de Marketing 2026 de Supermetrics completo, haga clic aquí.

