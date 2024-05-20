Bybit Web3 DEX Pro現已推出：智能交易，智慧決策

利用i-SMART技術提升DEX交易體驗

Bybit Web3 DEX Pro超越了一般的CEX產品，為用戶提供先進的i-SMART數據智能技術。這個功能強大的套件提供了全方位市場視角，使用戶能夠做出更明智、更精准的決策：

有影響力的交易者追蹤：識別並學習成功交易者的策略。

社交媒體分析：通過社交媒體上的討論獲得寶貴見解，了解代幣市場情緒。

市場情緒概覽：迅速把握供需動態。

代幣持有者分析：查看代幣在主要持有者中的分布情況，評估市場集中度。

實時趨勢指示器：通過我們的尖端趨勢識別系統，發掘加密世界中的冉冉之星。

全面的安全評估：憑借對每種代幣的深入安全分析，您可以更有信心地進行交易。

利用專業級智能技術實現卓越交易表現

Bybit Web3 DEX Pro通過利用專業級鏈上和社交智能，使交易者能夠在市場競爭中占據優勢。這個精密的平台使用戶能夠從宏觀趨勢和微觀動向中獲得有價值的洞察力，從而改進他們的交易策略。Bybit Web3 DEX Pro采用的先進算法有助於以前所未有的速度和准確性發現和掌握各種機會。

輕松整合錢包，實現無縫交易

此外，Bybit Web3 DEX Pro可輕松與錢包進行整合，確保無縫、強大的交易體驗。平台支持雲錢包、Seed Phrase錢包、無私鑰錢包和熱門第三方錢包等多款錢包。平台還提供廣泛的代幣選擇，使用戶能夠在多個區塊鏈上交易100多萬種代幣。

廣泛的代幣使用和跨鏈功能

此外，DEX Pro的跨鏈功能可在不同的區塊鏈網絡中無縫執行交易，包括Solana、Base、BNB Chain、Ethereum、Polygon、Arbitrum One、Optimism、zkSync Era、Avalanche C-Chain等。

Bybit Web3是去中心化金融領域的先鋒力量，為交易者提供了必要的全面工具和深刻洞察，幫助他們在不斷變化的DeFi領域應對各種挑戰和茁壯成長。

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關於Bybit Web3

Bybit Web3正在重新定義去中心化世界的開放性，為每個人創建一個更簡單、開放、平等的生態系統。我們歡迎區塊鏈領域的建設者、創造者和合作伙伴，向加密貨幣愛好者和好奇者發出邀請，社區共有超過100萬錢包用戶、超過10個主要生態系統合作伙伴，並且還在不斷壯大。

Bybit Web3提供全系列Web3產品，旨在幫助用戶輕松便捷地訪問、交換、收集和增長Web3資產。Bybit的錢包、市場和平台均以安全與專業技術為依托，將Bybit打造為全球前三大加密貨幣交易所之一，並獲得全球2500萬用戶的信任。

立即加入這場創新之旅，通過Bybit開啟您的Web3未來之門。

欲了解Bybit的更多詳情，請訪問 Bybit Web3 。

關於Bybit

Bybit成立於2018年，是全球三大加密貨幣交易所之一，共有2500萬用戶。Bybit提供專業交易平台，為加密貨幣投資者和交易者提供超快配對引擎、24小時客服和多語言社區支持。Bybit是一級方程式賽車衛冕車隊和車手冠軍Oracle紅牛賽車隊的合作伙伴。

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SOURCE Bybit