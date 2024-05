We stellen Bybit Web3 DEX Pro voor: Slimme handel, slimmere beslissingen

DUBAI, VAE, 20 mei 2024 /PRNewswire/ -- Bybit Web3 , de afdeling Web3 van Bybit een van de drie grootste cryptobeurzen ter wereld naar handelsvolume, kondigt trots de lancering aan van Bybit Web3 DEX Pro . Dezerevolutionaire, gedecentraliseerde beursis ontworpen om handelaren te helpen met slimme en geïnformeerde hulpmiddelen. Bybit Web3 DEX Pro overstijgt de typische DEX-aanbiedingen, en combineert de voordelen van DeFi met geavanceerde intelligentie om een ongeëvenaarde handelservaring te creëren.

Introducing Bybit Web3 DEX Pro: Smart Trading, Smarter Decisions

"We zijn ybit Web3 DEX Pro introduceren. Bybit combineert de voordelen van DeFi met de kracht van i-SMART-intelligentie, en biedt zo een ongeëvenaarde handelservaring voor de Web3-gemeenschap," zei Emily Bao, Bybit Web3 Evangelist. Gebruikers krijgen nu toegang tot game-changing inzichten, en kunnen zo de markt met meer vertrouwen navigeren en marktkansen ontdekken."

DEX-handel verbeteren met i-SMART-technologie

Bybit Web3 DEX Pro gaat verder dan typische CEX-aanbiedingen en voorziet gebruikers van de geavanceerde i-SMART-technologie voor gegevensintelligentie. Deze krachtige suite biedt een holistisch beeld van de markt, waardoor gebruikers geïnformeerde en slimmere beslissingen kunnen nemen:

I nfluential Trader I Tracking: Identificeer en leer van de strategieën van succesvolle handelaren.

nfluential Trader Tracking: Identificeer en leer van de strategieën van succesvolle handelaren. S ociale controle: Krijg waardevolle inzichten via de trends op sociale media om token-sentiment te begrijpen.

ociale controle: Krijg waardevolle inzichten via de trends op sociale media om token-sentiment te begrijpen. M arket Sentiment Overview: Begrijp snel de vraag- en aanboddynamiek.

arket Sentiment Overview: Begrijp snel de vraag- en aanboddynamiek. A -analyse van tokenhouders: Raadpleeg tokenverdeling onder grote houders om de marktconcentratie te beoordelen.

-analyse van tokenhouders: Raadpleeg tokenverdeling onder grote houders om de marktconcentratie te beoordelen. R ealtime trendindicator: Ontdek rijzende sterren in de cryptowereld met ons geavanceerde trendidentificatiesysteem.

ealtime trendindicator: Ontdek rijzende sterren in de cryptowereld met ons geavanceerde trendidentificatiesysteem. Grondige veiligheidsbeoordeling: Handel met vertrouwen dankzij de diepgaande beveiligingsprofielen van elk token.

Gebruik professionele intelligentie voor superieure handel

Bybit Web3 DEX Pro stelt handelaren in staat om de markt te slim af te zijn door gebruik te maken van professionele on-chain en sociale intelligentie. Dit geavanceerde platform stelt gebruikers in staat waardevolle inzichten te verkrijgen van macrotrends tot microbewegingen, waardoor hun handelsstrategieën worden verscherpt. De geavanceerde algoritmes van Bybit Web3 DEX Pro maken het gemakkelijker om nieuwe kansen te ontdekken en te benutten met ongekende snelheid en nauwkeurigheid.

Moeiteloze portefeuille-integratie voor naadloze handel

Bovendien zorgt Bybit Web3 DEX Pro voor naadloze en krachtige handelservaringen door moeiteloze wallet-integratie, waarbij een breed scala aan wallets wordt ondersteund, waaronder Cloud Wallet, Seed Phrase Wallet, Keyless Wallet en populaire wallets van derden. Het platform biedt een uitgebreide selectie van tokens, waardoor gebruikers meer dan een miljoen tokens kunnen verhandelen over meerdere blockchains.

Uitgebreide toegang tot tokens en cross-chain-functionaliteit

Bovendien maakt de cross-chain-functionaliteit van DEX Pro naadloze uitvoering van transacties over verschillende blockchainnetwerken mogelijk, waaronder Solana, Base, BNB Chain, Ethereum, Polygon, Arbitrum One, Optimism, zkSync Era, Avalanche C-Chain, enz.

Bybit Web3 is een baanbrekende kracht in het gedecentraliseerde financiële landschap. Het systeem biedt handelaren de uitgebreide tools en inzichten die nodig zijn om te navigeren en te gedijen in de dynamische wereld van DeFi.

#Bybit #TheCryptoArk #BybitWeb3

Over Bybit Web3

Bybit Web3 herdefinieert openheid in de gedecentraliseerde wereld en creëert een eenvoudiger, open ecosysteem dat voor iedereen gelijk is. We verwelkomen met enthousiasme de bouwers, makers en partners in de blockchainruimte, en nodigen daarbij zowel crypto-enthousiastelingen als nieuwsgierigen, met een gemeenschap van meer dan 1 miljoen walletgebruikers, en een groeiend aantal grote ecosysteempartners.

Bybit Web3 biedt een uitgebreide suite van Web3-producten die zijn ontworpen om toegang tot, uitwisseling, verzameling en groei van Web3-activa zo open en eenvoudig mogelijk te maken. Onze wallets, marktplaatsen en platforms worden allemaal ondersteund door de beveiliging en expertise die Bybit definiëren als een top 3 wereldwijde cryptobeurs die het vertrouwen geniet van 25 miljoen gebruikers wereldwijd.

Sluit je nu aan bij de revolutie en open de deur naar je Web3-toekomst met Bybit.

Ga voor meer informatie over Bybit naar Bybit Web3.

Over Bybit

Bybit is met 25 miljoen gebruikers een van de drie grootste cryptobeurzen ter wereld qua handelsvolume. Het professionele platform biedt cryptobeleggers en -handelaren een ultrasnelle matchingmotor, 24/7 klantenservice en meertalige community-ondersteuning. Bybit is een trotse partner van de huidige constructeurs- en coureurskampioenen in de Formule 1: het Oracle Red Bull Racing team.

Ga voor meer informatie over Bybit naar Bybit Press .

Voor mediavragen kun je contact opnemen met: [email protected]

Kijk voor meer informatie op: https://www.bybit.com

Voor updates volg je: Bybit's Communities en sociale media

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X (voormalige Twitter) | Youtube

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2414761/Image.jpg