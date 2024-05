DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 23 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Bybit, uma das três principais bolsas de criptomoedas do mundo por volume de negociação, comemora hoje um marco monumental: ultrapassando 30 milhões de usuários registrados globalmente. Essa conquista notável vem junto com um período de crescimento excepcional, solidificando a Bybit como líder no setor de blockchain.

A participação de mercado aumenta, a confiança do usuário floresce

Bybit atinge 30 milhões de usuários registrados, marcando um crescimento explosivo e liderança do setor na Web3

A participação de mercado da Bybit na negociação à vista disparou de 2% em 2023 para impressionantes 9,3% em 2024, um aumento de quase 400% de acordo com o último relatório trimestral da Kaiko Research. Esse salto significativo em relação aos 7,3% do ano anterior estabelece firmemente a Bybit como líder em câmbio de criptomoedas.

A Bybit atribui esse crescimento ao seu compromisso inabalável com a segurança e a confiança do usuário. A empresa prioriza a segurança dos ativos por meio da publicação regular de auditorias de prova de reserva, garantindo transparência e responsabilidade com os fundos dos usuários. Além disso, a Bybit possui um registro de segurança impecável, sem grandes falhas ou incidentes de hacking desde sua criação em 2018.

Essa dedicação à segurança e à transparência é ainda mais validada pelo reconhecimento do setor. A Bybit recebeu uma pontuação de confiança perfeita de 10/10 da CoinGecko e uma classificação "AA" no recente Relatório de Avaliação de Bolsas de Criptomoedas da CCData.

"Alcançar 30 milhões de usuários registrados é uma conquista humilhante e não seria possível sem o apoio inabalável de nossa vibrante comunidade global de criptografia", disse Ben Zhou, Co-founder and CEO da Bybit. "Somos incrivelmente gratos por sua confiança e continuamos comprometidos em fornecer os melhores serviços confiáveis da categoria, adaptados às necessidades locais. A Bybit colabora ativamente com os órgãos reguladores em todo o mundo para garantir a conformidade e a inovação responsável."

Olhando para o futuro: preenchendo a lacuna para a Web3

A Bybit tem consistentemente liderado a inovação do Web3, remodelando como os usuários interagem com o ecossistema blockchain por meio de plataformas centradas no usuário e envolventes. Em 2024, expandimos nossa gama de ofertas com soluções inovadoras como o Airdrop Arcade, NFT Pro e Mercados de Inscrição.

Essas plataformas são meticulosamente projetadas não apenas para reduzir as barreiras de entrada e simplificar a experiência do usuário, mas também para enriquecê-la ao oferecer oportunidades de investimento e suporte a uma ampla gama de tokens e projetos promissores, em tendência e de alto nível. Nosso livestream mais recente sobre Solana Fiesta e a economia do Bitcoin apresentou muitas pessoas curiosas sobre o Web3 aos ecossistemas em rápido crescimento e às oportunidades que oferecem.

Essa curadoria garante consistentemente que nossos usuários tenham acesso às oportunidades mais recompensadoras e confiáveis no espaço do Web3, tornando a participação não apenas mais fácil, mas também mais agradável por meio de gamificação e inteligência avançada de dados. Esse compromisso se estende ao lançamento iminente do Bybit Web3 DEX Pro, uma plataforma avançada de troca descentralizada alimentada pela revolucionária tecnologia de inteligência de dados i-SMART. Isso representa o compromisso da Bybit com a inovação que capacita, fornecendo ferramentas que não apenas atendem, mas também superam as necessidades dos comerciantes e investidores modernos.

"O marco de hoje significa mais do que apenas números; é um testemunho de nossa dedicação contínua para revolucionar o cenário das criptomoedas", enfatizou Zhou. "A Bybit continua comprometida em moldar o futuro das criptomoedas. Continuaremos a defender os valores de ouvir, cuidar e melhorar, para atender nossos 30 milhões de usuários com os produtos mais profissionais. A proteção dos interesses de nossos clientes estará enraizada em todos os projetos de produtos. Imaginamos um mundo onde a Web3 capacita cada indivíduo, onde a inclusão financeira não é apenas uma meta, mas uma realidade."

Sobre a Bybit

A Bybit é uma das três principais exchanges de criptomoedas do mundo em volume de negociação, com mais de 30 milhões de usuários. Fundada em 2018, a Bybit oferece uma plataforma profissional ponde os investidores e traders de criptomoedas podem encontrar um mecanismo de correspondência ultrarrápido, atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana e um suporte à sua comunidade multilíngue. A Bybit tem o orgulho de ser a parceria dos atuais campeões de construtores e pilotos da Fórmula 1: a equipe Oracle Red Bull Racing.

