Apresentando o Adyen Uplift: a solução de pagamento que otimiza cada transação com IA

NOVA YORK, 10 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Adyen , a plataforma global de tecnologia financeira preferida das principais empresas, anuncia o lançamento do Adyen Uplift. O pacote de otimização de pagamentos com tecnologia de IA ajudará as empresas a aumentar a conversão de pagamentos, simplificar o gerenciamento de fraude e reduzir o custo dos pagamentos. Os clientes da Adyen podem utilizar recomendações de desempenho personalizadas e orientadas por dados e oportunidades para testar diferentes configurações de pagamento para maximizar o desempenho.

Ajudando as empresas a evitar o dilema entre conversão, risco e custo

A complexidade do gerenciamento de pagamentos ainda impede que as empresas alcancem suas ambições. Elas precisam equilibrar conversão, fraude e custo constantemente. Graças ao Adyen Uplift, as empresas podem otimizar todo o funil de pagamentos com IA. As otimizações de pagamentos com tecnologia de IA agrupadas em um único pacote de produtos são treinadas no conjunto de dados de transações globais da Adyen. Em vez de navegar pela complexidade dos pagamentos em silos operacionais, a abordagem que prioriza a IA usa inteligência baseada em risco e otimização de conversão automatizada para ajudar as empresas a obter mais dos pagamentos. O piloto mostrou um efeito significativo nos lucros, com as empresas vendo um aumento geral de até 6% em sua taxa de conversão de pagamentos.

"Equilibrar a gestão de riscos, impulsionar a conversão e minimizar custos sempre exigiu compromissos ineficazes – até agora", disse Carlo Bruno , VP de Produto na Adyen. "O Adyen Uplift muda o jogo ao liberar a profundidade e o poder da IA para resolver a otimização de pagamentos em tempo real. Isso transformará a economia de custos e o desempenho, redefinindo a eficiência dos negócios em 2025 e além".

Dados de pagamentos de mais de US$ 1 trilhão

Empresas e outros fornecedores dependem de conjuntos de dados limitados, impactando sua capacidade de reconhecer compradores e comportamento de pagamento. Com o Adyen Uplift, as empresas se beneficiam da IA treinada em mais de um trilhão de dólares em dados de pagamentos globais da plataforma única da Adyen.

"Aumentamos nossa taxa de conversão em até 2% com a IA da Adyen, fazendo uma diferença real em nosso desempenho e eficiência de custos, ao mesmo tempo em que mantivemos a fraude sob controle", comentou Luca Spichtig, chefe de operações digitais e projetos da On.

A Adyen processou pagamentos para mais de um bilhão de consumidores globalmente, dando às suas soluções de IA uma base sólida para diferenciar bons compradores de fraudadores. Quando um cliente da Adyen encontra um novo comprador, há uma grande probabilidade de que a Adyen tenha visto o comprador em outro lugar na plataforma. Para um comerciante varejista na plataforma Adyen, há mais de 90% de chance de que a Adyen já tenha visto esse comprador antes. Quando um bom comprador é identificado, as otimizações de IA permitem que ele acelere o checkout, enquanto compradores e varejistas também se beneficiam da mitigação precisa de fraudes de pagamento.

"Aumentamos nossa taxa de conversão em transações iniciadas por clientes em 10% aproveitando a tecnologia de IA da Adyen, que otimiza todo o funil de pagamento enquanto mantém o controle sobre fraudes e custos", comentou Kes Saulis, chefe de pagamentos da Nord Security.

A abordagem da IA em primeiro lugar para combater a fraude

Hoje, o processo de controle de fraudes é altamente complexo, exigindo que as empresas implementem regras manuais extensas para combater técnicas de fraude em constante evolução. Com o Adyen Uplift, as empresas podem automatizar o controle de fraudes removendo o fardo operacional das equipes de gerenciamento de fraudes. A solução automatiza e refina o gerenciamento de riscos sem depender de regras manuais. Isso permite que as empresas reduzam os níveis de fraude e diminuam os falsos positivos, dependendo do seu apetite ao risco.

As empresas que pilotam o produto de risco viram o impacto em primeira mão. Os clientes corporativos piloto da Adyen reduziram suas regras de risco manuais em 86% em média, e 35% dos clientes eliminaram completamente as regras manuais, economizando tempo e recursos valiosos.

O cliente da Adyen, Indeed, uma plataforma líder em correspondência e contratação de empregos, conseguiu executar experimentos de otimização baseados em IA que são adaptados às características únicas de seus negócios. Isso se traduziu em uma redução na carga de trabalho operacional ao automatizar processos para impulsionar a eficiência.

Reduza os custos de processamento de pagamentos em até 5%

Hoje em dia, as empresas estão mais do que nunca focadas em seus resultados financeiros, mas muitas ainda veem os pagamentos como uma mercadoria e não como uma estratégia poderosa de economia de custos.

O Adyen Uplift reduziu o custo de pagamentos em até 5% para clientes piloto nos EUA. A IA da Adyen seleciona as melhores rotas com as melhores taxas para transações para ajudar a minimizar o custo total do pagamento. Os clientes piloto também apresentaram economias de custos por meio das otimizações da Adyen, que adaptaram o fluxo de checkout voltado para o comprador às suas necessidades.

Sobre a Adyen

A Adyen (ADYEN:AMS) é a plataforma de tecnologia financeira escolhida pelas principais empresas. Ao fornecer recursos de pagamentos de ponta a ponta, análises orientadas por dados e produtos financeiros em uma única solução global, a Adyen ajuda as empresas a atingir suas ambições mais rapidamente. Com escritórios em todo o mundo, a Adyen trabalha com empresas como Meta, Uber, H&M, eBay e Microsoft. A Adyen aprimora e expande continuamente sua oferta de produtos como parte de seu curso normal de negócios. Novos produtos e recursos são anunciados por meio de comunicados à imprensa e atualizações de produtos no site da empresa.

