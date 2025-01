Présentation d'Adyen Uplift : la solution de paiement optimisant chaque transaction grâce à l'IA

Piloté par 60 entreprises, dont Patagonia, On, Indeed, NordSecurity et Fubo

L'IA permet aux entreprises d'augmenter les taux de conversion des paiements jusqu'à 6 % par rapport aux implémentations traditionnelles

NEW YORK, 10 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Adyen, la plateforme technologique financière mondiale de choix pour les entreprises de premier plan, annonce le lancement d'Adyen Uplift. La suite d'optimisation des paiements alimentée par l'IA aidera les entreprises à augmenter la conversion des paiements, à simplifier la gestion des fraudes et à réduire le coût des paiements. Les clients d'Adyen peuvent utiliser des recommandations de performance personnalisées et basées sur des données, ainsi que des possibilités de tester différentes configurations de paiement pour maximiser la performance.

Éviter aux entreprises de faire des compromis entre la conversion, le risque et le coût

La complexité de la gestion des paiements empêche encore les entreprises de réaliser leurs ambitions. Ils doivent constamment faire des compromis entre la conversion, la fraude et le coût. Grâce à Adyen Uplift, les entreprises peuvent optimiser l'ensemble de l'entonnoir des paiements avec l'IA. Les optimisations de paiement alimentées par l'IA et regroupées dans une suite de produits unique sont formées sur l'ensemble des données de transactions mondiales d'Adyen. Plutôt que de naviguer dans la complexité des paiements dans des silos opérationnels, l'approche AI First utilise l'intelligence basée sur le risque et l'optimisation de la conversion automatisée pour aider les entreprises à tirer un meilleur parti des paiements. Le projet pilote a eu un effet significatif sur les bénéfices, les entreprises ayant constaté une augmentation globale de leur taux de conversion des paiements allant jusqu'à 6 %.

« L'équilibre entre la gestion des risques, la conversion et la réduction des coûts a toujours exigé des compromis inefficaces - jusqu'à présent », a déclaré Carlo Bruno, vice-président des produits à Adyen. « Adyen Uplift change la donne en libérant la profondeur et la puissance de l'IA pour résoudre l'optimisation des paiements en temps réel. Cela transformera les économies et les performances, redéfinissant l'efficacité des entreprises en 2025 et au-delà. »

Plus de 1 000 milliards de dollars de données sur les paiements

Les entreprises et autres fournisseurs s'appuient sur des ensembles de données limités, ce qui a un impact sur leur capacité à reconnaître les acheteurs et les comportements de paiement. Avec Adyen Uplift, les entreprises bénéficient d'une IA formée sur plus de mille milliards de dollars de données de paiements mondiaux à partir de la plateforme unique d'Adyen.

« Nous avons augmenté notre taux de conversion de 2 % grâce à l'IA d'Adyen, ce qui fait une réelle différence tant en termes de performance et de rentabilité, tout en contrôlant la fraude », commente Luca Spichtig, responsable des opérations et des projets numériques chez On.

Adyen a traité les paiements de plus d'un milliard de consommateurs dans le monde, conférant à ses solutions d'IA une base solide pour différencier les bons acheteurs des fraudeurs. Lorsqu'un client d'Adyen rencontre un nouvel acheteur, il est fort probable qu'Adyen l'ait déjà vu ailleurs sur la plateforme. Pour un commerçant sur la plateforme Adyen, il y a plus de 90 % de chances qu'Adyen ait déjà vu cet acheteur. Lorsqu'un bon acheteur est identifié, les optimisations de l'IA lui permettent d'accélérer le passage en caisse, tandis que les acheteurs et les détaillants bénéficient également d'un paiement précis pour lutter contre la fraude.

« Nous avons augmenté notre taux de conversion sur les transactions initiées par les clients de 10 % en tirant parti de la technologie d'IA d'Adyen, qui optimise l'ensemble de l'entonnoir de paiement tout en maintenant le contrôle sur la fraude et les coûts », a commenté Kes Saulis, responsable des paiements chez Nord Security.

L'approche de l'IA pour lutter contre la fraude

Aujourd'hui, le processus de contrôle de la fraude est extrêmement complexe, obligeant les entreprises à mettre en œuvre des règles manuelles étendues pour lutter contre des techniques de fraude en constante évolution. Avec Adyen Uplift, les entreprises peuvent automatiser le contrôle de la fraude en supprimant la charge opérationnelle des équipes de gestion de la fraude. La solution automatise et affine la gestion des risques sans s'appuyer sur des règles manuelles. Les entreprises peuvent ainsi réduire les niveaux de fraude et les faux positifs, en fonction de leur goût du risque.

Les entreprises qui pilotent le produit de risque en ont vu l'impact de leurs propres yeux. Les entreprises clientes pilotes d'Adyen ont réduit leurs règles de risque manuelles de 86 % en moyenne, et 35 % des clients ont complètement éliminé les règles manuelles, ce qui leur a permis de gagner un temps précieux et d'économiser des ressources.

Le client d'Adyen, Indeed, une plateforme de recrutement et de recherche d'emploi de premier plan, a pu mener des expériences d'optimisation basées sur l'IA et adaptées aux caractéristiques uniques de son activité. Cela s'est traduit par une réduction de la charge de travail opérationnelle grâce à l'automatisation des processus et à l'amélioration de l'efficacité.

Réduire les coûts de traitement des paiements jusqu'à 5 %

Aujourd'hui, les entreprises se concentrent plus que jamais sur leurs résultats, mais nombre d'entre elles considèrent encore les paiements comme une marchandise plutôt que comme une stratégie efficace de réduction des coûts.

Adyen Uplift a permis de réduire les coûts de paiement jusqu'à 5 % pour les clients pilotes aux États-Unis. L'IA d'Adyen sélectionne les meilleurs itinéraires avec les meilleurs taux pour les transactions afin de minimiser le coût total du paiement. Les clients pilotes ont également réalisé des économies grâce aux optimisations d'Adyen, qui ont permis d'adapter à leurs besoins le flux d'encaissement des clients.

Pour en savoir plus sur Adyen Uplift

À propos de Adyen

Adyen (ADYEN:AMS) est la plateforme de technologie financière de choix pour les entreprises de premier plan. En fournissant des capacités de paiement de bout en bout, des informations basées sur des données et des produits financiers dans une solution globale unique, Adyen aide les entreprises à réaliser leurs ambitions plus rapidement. Avec des bureaux dans le monde entier, Adyen travaille avec des entreprises telles que Meta, Uber, H&M, eBay, et Microsoft. Adyen améliore et élargit continuellement son offre de produits dans le cadre de son activité normale. Les nouveaux produits et fonctionnalités sont annoncés par le biais de communiqués de presse et de mises à jour de produits sur le site web de l'entreprise.

