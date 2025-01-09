隆重介紹Adyen Uplift：利用人工智能優化每一筆交易的支付解決方案

由60家企業進行試點，包括Patagonia、On、Indeed、NordSecurity和Fubo在內

與傳統實施方案相比，人工智能幫助企業提高支付轉換率最高可達6%。

紐約2025年1月10日 /美通社/ -- 全球領先企業首選的金融科技平台Adyen，宣佈推出Adyen Uplift。這款由人工智能驅動的支付優化套件將幫助企業提高支付轉換率、簡化詐騙管理並降低支付成本。Adyen的客戶可以利用數據驅動的量身定制性能建議，並有機會測試不同的支付配置，以最大化性能。

幫助企業避免在轉換率、風險和成本之間作出取捨

支付管理的複雜性仍然阻礙著企業實現其目標。他們不斷在轉換率、詐騙風險和成本之間作出妥協。憑藉Adyen Uplift，企業可以利用人工智能優化整個支付流程。由人工智能驅動的支付優化功能，整合在一個產品套件中，並基於Adyen的全球交易數據集進行訓練。與其在操作孤島中應對支付的複雜性，這種以人工智能為先的方式利用基於風險的智能和自動化轉換優化，幫助企業從支付中獲得更多價值。試點已顯示出對利潤的顯著影響，企業在支付轉換率上整體提升最多達6%。

「在此之前，平衡風險管理、推動轉換率和最小化成本一直需要作出效用不大的妥協——但現在已不再如此，」Adyen產品副總裁Carlo Bruno表示。「Adyen Uplift改變了遊戲規則，透過釋放人工智能的深度與力量來實現即時支付優化。這將改變成本節省和性能表現，並重新定義2025年及以後的企業效率。」

超過1兆美元的支付數據

企業和其他供應商依賴有限的數據集，這影響了他們識別購物者和支付行為的能力。藉由Adyen Uplift，企業可以受益於基於Adyen單一平台上超過一兆美元的全球支付數據訓練的人工智能。

On數碼營運與項目負責人Luca Spichtig 評論道：「借助Adyen的人工智能，我們將轉換率提升了最多2%，這對我們的績效和成本效率產生了實質性影響，同時保持對詐騙的有效控制。」

Adyen已經為全球超過十億名消費者處理支付，這為其人工智能解決方案提供了強大的基礎，使其能夠區分良好的購物者與詐騙者。當Adyen的客戶遇到新購物者時，Adyen很有可能在平台的其他地方見過這位購物者。對於Adyen平台上的零售商來說，有超過90%的機會表明Adyen之前曾見過這位購物者。當識別出優質購物者時，人工智能優化可以讓他們加速完成結帳，同時購物者和零售商也能受益於精確的支付詐騙風險緩解。

Nord Security付款負責人Kes Saulis評論道：「透過利用Adyen的人工智能技術，我們在客戶發起的交易中將轉換率提高了10%，這不僅優化了整個支付流程，還保持了對詐騙和成本的控制。」

以人工智能為先的反詐騙方法

如今，反詐騙過程極為複雜，企業需要實施大量的手動規則來應對不斷演變的詐騙技術。借助Adyen Uplift，企業可以透過減輕反詐騙管理團隊的營運負擔來實現反詐騙自動化。這個解決方案可自動化和精細化風險管理，無需依賴手動規則。這使企業能夠根據其風險承受度降低詐騙水平並減少誤判/假陽性情況。

參與該風險產品試點的企業已親身體驗到其影響。Adyen的試點企業客戶平均減少了86%的手動風險規則，其中35%的客戶已完全消除手動規則，節省了寶貴的時間和資源。

Adyen的客戶Indeed，一個領先的職位匹配和招聘平台，成功運行了基於人工智能的優化實驗，這些實驗根據其業務的獨特特徵量身定制。這轉化為透過自動化流程來減少營運工作負擔，從而提高效率。

將支付處理成本降低最多5%

如今，企業比以往任何時候都更加關注其底線，然而許多企業仍將支付視為一項商品，而非強大的成本節省策略。

Adyen Uplift已經為美國的試點客戶將支付成本降低最多5%。Adyen的人工智能選擇最佳路徑和最優惠的費率進行交易，幫助最小化支付的總成本。試點客戶還透過Adyen的優化實現了成本節省，這些優化根據購物者的需求定制了面向購物者的結帳流程。

如需關於Adyen Uplift的詳細資訊，請按此處。

Adyen簡介

Adyen（阿姆斯特丹交易所股票代碼：ADYEN）是領先企業的首選金融科技平台。透過提供點到點的付款功能、資料驅動的分析和單一全球解決方案的金融產品，Adyen協助企業盡早實現理想。Adyen與Meta、Uber、H&M、eBay和Microsoft等公司合作，並於世界各地設有辦事處。Adyen會在其業務日常運作中持續改進和擴展其產品。公司會透過新聞稿和公司網站上的產品更新來公佈新產品和功能。

SOURCE Adyen