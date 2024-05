Aramco assina acordo com Pasqal para implantar primeiro computador quântico no Reino da Arábia Saudita

DHAHRAN, Arábia Saudita, 22 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Aramco, uma das principais empresas de energia integrada e produtos químicos do mundo, assinou um acordo com a Pasqal, líder global em computação quântica de átomos neutros, para instalar o primeiro computador quântico no Reino da Arábia Saudita.

O acordo permitirá que a Pasqal instale, mantenha e opere um computador quântico de 200 qubit, com implantação programada para o segundo semestre de 2025.

Ahmad Al-Khowaiter, vice-presidente executivo de tecnologia e inovação da Aramco, disse: "a Aramco tem o prazer de fazer parceria com a Pasqal para trazer recursos de computação quântica de ponta e de alto desempenho para o Reino. Em um cenário digital em rápida evolução, acreditamos que é crucial aproveitar as oportunidades apresentadas por tecnologias novas e impactantes e pretendemos ser pioneiros na utilização da computação quântica no setor energético. Nosso acordo com a Pasqal nos permite aproveitar a experiência de um player líder nesta área, à medida que continuamos a incorporar soluções de última geração em nossos negócios. É também mais uma prova da nossa contribuição para o crescimento da economia digital na Arábia Saudita".

Georges-Olivier Reymond, CEO e cofundador da Pasqal, disse: "a era da computação quântica chegou. Não mais confinada à teoria, ela está migrando para aplicações do mundo real, capacitando as organizações a resolver problemas anteriormente intratáveis em escala. Desde o lançamento da Pasqal em 2019, direcionamos nossos esforços para algoritmos concretos de computação quântica imediatamente aplicáveis aos casos de uso dos clientes. Através deste acordo, estaremos na vanguarda da aceleração da adoção comercial desta tecnologia transformadora na Arábia Saudita. Este não é apenas um computador quântico qualquer: será a ferramenta mais poderosa implementada para usos industriais, abrindo uma nova era de inovação para as empresas e para a sociedade".

O computador quântico usará inicialmente uma abordagem chamada "modo analógico". No ano seguinte, o sistema será atualizado para um "modo analógico-digital" híbrido mais avançado, mais poderoso e capaz de resolver problemas ainda mais complexos.

A Pasqal e a Aramco pretendem aproveitar o computador quântico para identificar novos casos de uso e têm uma visão ambiciosa para estabelecer uma potência para pesquisa quântica na Arábia Saudita. Isso envolveria instituições acadêmicas líderes com o objetivo de promover avanços no desenvolvimento de algoritmos quânticos, um passo crucial para desbloquear o verdadeiro potencial da computação quântica.

O acordo também acelera a atividade da Pasqal na Arábia Saudita, tendo estabelecido um escritório no Reino em 2023, e segue-se à assinatura de um Memorando de Entendimento entre as empresas em 2022 para colaborar em capacidades e aplicações de computação quântica no setor energético. Em 2023, a Wa'ed Ventures da Aramco também participou da rodada de financiamento da Série B da Pasqal.

Sobre a Aramco

A Aramco é uma empresa internacional integrada de energia e produtos químicos. Somos orientados por nossa crença central de que a energia é oportunidade. Desde a produção de aproximadamente um em cada oito barris do abastecimento de petróleo ao redor do mundo até o desenvolvimento de novas tecnologias energéticas, nossa equipe internacional se dedica a criar impacto em tudo o que fazemos. Nosso foco é tornar nossos recursos mais confiáveis, mais sustentáveis e mais úteis. Isto ajuda a promover a estabilidade e o crescimento a longo prazo a nível mundial. www.aramco.com

Sobre a PASQAL

A Pasqal é uma empresa líder em computação quântica que desenvolve processadores quânticos a partir de átomos neutros ordenados em matrizes 2D e 3D para trazer uma vantagem quântica prática aos seus clientes e resolver problemas do mundo real. A Pasqal foi fundada em 2019, a partir do Institut d'Optique, por Georges-Olivier Reymond, Christophe Jurczak, Professor Dr. Alain Aspect – Prêmio Nobel de Física, 2022, Dr. Antoine Browaeys e Dr. Thierry Lahaye. A Pasqal garantiu mais de 140 milhões de euros em financiamento até o momento. Para saber mais sobre a Pasqal, acesse www.pasqal.com.

Isenção de responsabilidade

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas. Todas as declarações que não se referem a fatos históricos ou atuais incluídas no comunicado à imprensa são declarações prospectivas. As declarações prospectivas indicam expectativas e projeções atuais da empresa quanto a suas despesas de capital e investimentos, grandes projetos, desempenho na exploração e produção, inclusive quanto a nossos concorrentes. Estas declarações podem incluir, sem limitação, quaisquer declarações precedidas, seguidas ou que incluem palavras como "orientar", "acreditar", "esperar", "visar", "pretender", "poder", "antecipar", "estimar", "planejar", "projetar", "pode ter", "provavelmente", "deverá", "seria" e outras palavras e termos com significado semelhante ou seu negativo. Estas declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores fora do controle da empresa, que podem fazer com que os resultados, desempenho ou realizações reais sejam materialmente diferentes dos resultados, desempenho ou realizações esperados, expressos ou implícitos, por estas declarações prospectivas, incluindo os seguintes fatores: oferta, demanda e flutuações globais de preços de petróleo, gás e produtos petroquímicos; condições econômicas globais; concorrência nas indústrias em que a Saudi Aramco opera; preocupações com as alterações climáticas, condições meteorológicas e impactos relacionados na procura global de hidrocarbonetos e produtos à base de hidrocarbonetos; riscos relacionados com a capacidade da Saudi Aramco de cumprir com sucesso as suas metas ESG, incluindo o seu fracasso em cumprir plenamente as suas metas de redução de emissões de GEE até 2050; condições que afetam o transporte de produtos; riscos e perigos operacionais comuns nas indústrias de petróleo e gás, refino e petroquímica; a natureza cíclica das indústrias de petróleo e gás, refinação e petroquímica; instabilidade e agitação política e social e conflitos armados reais ou potenciais na região MENA e outras áreas; desastres naturais e pandemias ou epidemias de saúde pública; a gestão do crescimento da Saudi Aramco; a administração das subsidiárias, operações em conjunto, joint ventures, coligadas e entidades da Empresa nas quais detém participação minoritária; a exposição da Saudi Aramco à inflação, risco de taxa de juros e risco cambial; riscos relacionados à operação em um setor regulamentado e alterações nas regulamentações de petróleo, gás, ambientais ou outras que impactem os setores em que a Saudi Aramco opera; processos judiciais, questões comerciais internacionais e outras disputas ou acordos; e outros riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes das declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa, conforme estabelecido nos últimos relatórios periódicos da Empresa arquivados na Bolsa de Valores Saudita. Para mais informação sobre potenciais riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes dos resultados previstos, consulte os últimos relatórios periódicos da empresa apresentados à Bolsa de Valores da Arábia Saudita. Estas declarações prospectivas estão baseadas em diversas suposições referentes às estratégias comerciais atuais e futuras da empresa e o ambiente no qual atuará no futuro. As informações contidas no comunicado à imprensa, incluindo, mas não limitadas às declarações prospectivas, se aplicam apenas na data deste comunicado à imprensa e não se destinam a oferecer quaisquer garantias quanto a resultados futuros. A empresa se isenta expressamente de qualquer obrigação ou compromisso de divulgar quaisquer atualizações ou revisões do comunicado à imprensa, incluindo quaisquer dados financeiros ou declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outro modo, a menos que exigido por lei ou regulamentação aplicável. Ninguém deve interpretar o comunicado à imprensa como recomendação financeira, fiscal ou de investimento. Não se deve depositar confiança indevida nas declarações prospectivas.

Informações de contato da Aramco:

@aramco

FONTE Aramco