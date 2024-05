Aramco signe un accord avec Pasqal pour déployer le premier ordinateur quantique du Royaume d'Arabie saoudite

DHAHRAN, Arabie saoudite, 22 mai 2024 /PRNewswire/ -- Aramco, l'une des plus importantes sociétés intégrées de produits énergétiques et chimiques au monde, a signé un accord avec Pasqal, un leader mondial de l'informatique quantique à atomes neutres, pour installer le premier ordinateur quantique du Royaume d'Arabie saoudite.

L'accord prévoit que Pasqal installera, entretiendra et exploitera un ordinateur quantique de 200 qubits, qui devrait être déployé au second semestre 2025.

Ahmad Al Khowaiter, vice-président exécutif d'Aramco chargé de la technologie et de l'innovation, a déclaré : « Aramco est ravi de s'associer à Pasqal pour apporter au Royaume des capacités d'informatique quantique de pointe et de haute performance. Dans un paysage numérique en évolution rapide, nous pensons qu'il est crucial de saisir les opportunités offertes par les nouvelles technologies à fort impact et nous visons à être les pionniers de l'utilisation de l'informatique quantique dans le secteur de l'énergie. Notre accord avec Pasqal nous permet d'exploiter l'expertise d'un acteur de premier plan dans ce domaine, alors que nous continuons à intégrer des solutions de pointe dans notre entreprise. Il témoigne également de notre contribution à la croissance de l'économie numérique en Arabie saoudite. »

Georges-Olivier Reymond, directeur général et cofondateur de Pasqal, a déclaré : « L'ère de l'informatique quantique est arrivée. Elle n'est plus confinée à la théorie, mais passe à des applications concrètes, permettant aux organisations de résoudre à grande échelle des problèmes jusqu'alors insolubles. Depuis le lancement de Pasqal en 2019, nous avons orienté nos efforts vers des algorithmes d'informatique quantique concrets immédiatement applicables aux cas d'utilisation des clients. Grâce à cet accord, nous serons à l'avant-garde de l'accélération de l'adoption commerciale de cette technologie transformatrice en Arabie saoudite. Il ne s'agit pas de n'importe quel ordinateur quantique ; ce sera l'outil le plus puissant déployé à des fins industrielles, qui ouvrira une nouvelle ère d'innovation pour les entreprises et la société. »

L'ordinateur quantique utilisera initialement une approche appelée « mode analogique ». Au cours de l'année suivante, le système sera mis à niveau vers un mode hybride « analogique-numérique » plus avancé, plus puissant et capable de résoudre des problèmes encore plus complexes.

Pasqal et Aramco ont l'intention de tirer parti de l'ordinateur quantique pour identifier de nouveaux cas d'utilisation, et ont l'ambitieuse vision de créer un centre de recherche quantique en Arabie saoudite. Des institutions universitaires de premier plan y participeraient dans le but de favoriser les percées dans le développement d'algorithmes quantiques, une étape cruciale pour libérer le véritable potentiel de l'informatique quantique.

L'accord accélère également l'activité de Pasqal en Arabie saoudite — qui a déjà ouvert un bureau dans le Royaume en 2023 — et fait suite à la signature d'un protocole d'accord entre les entreprises en 2022 pour collaborer sur les capacités et les applications de l'informatique quantique dans le secteur de l'énergie. En 2023, Wa'ed Ventures d'Aramco a également participé à la levée de fonds de série B de Pasqal.

À propos d'Aramco

Aramco est une entreprise mondiale intégrée d'énergie et de produits chimiques. Nous sommes animés par notre intime conviction que l'énergie est une opportunité. Qu'il s'agisse de la production d'environ un baril sur huit de l'approvisionnement mondial de pétrole ou du développement de nouvelles technologies énergétiques, l'équipe mondiale d'Aramco s'attache à créer un impact dans tout ce qu'elle accomplit. Elle s'efforce également de rendre ses ressources plus fiables, plus durables et plus utiles. Cette démarche encourage la stabilité et la croissance à long terme partout dans le monde. www.aramco.com

À propos de PASQAL

Pasqal est une société d'informatique quantique de premier plan qui construit des processeurs quantiques à partir d'atomes neutres ordonnés en réseaux 2D et 3D pour apporter un avantage quantique pratique à ses clients et résoudre des problèmes du monde réel. Pasqal a été fondée en 2019, au sein de l'Institut d'Optique, par Georges-Olivier Reymond, Christophe Jurczak, Alain Aspect — lauréat du prix Nobel de physique, 2022 — Antoine Browaeys et Thierry Lahaye. Pasqal a obtenu plus de 140 millions d'euros de financement à ce jour. Pour en savoir plus sur Pasqal, consultez le site www.pasqal.com .

Clause de non-responsabilité

