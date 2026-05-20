Aramco e Pasqal lançam o primeiro computador quântico da Arábia Saudita e a primeira plataforma comercial de computação quântica como serviço do Oriente Médio

DHAHRAN, Arábia Saudita, 20 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Aramco, uma das principais empresas globais de energia e produtos químicos, em parceria com a Pasqal, líder global em computação quântica com átomos neutros, inaugurou oficialmente hoje o primeiro computador quântico do Reino da Arábia Saudita.

A Aramco e a Pasqal também revelaram a primeira plataforma comercial de Computação Quântica como Serviço (QCaaS) do Oriente Médio, abrindo um novo capítulo na construção de expertise regional e acelerando o desenvolvimento de aplicações quânticas nos setores de energia, materiais e indústria.

Vice-presidente executivo de Tecnologia e Inovação da Aramco, Ahmad O. Al Khowaiter e o CEO da Pasqal, Wasiq Bokhari, no lançamento do primeiro computador quântico da Arábia Saudita e da primeira plataforma de Computação Quântica como Serviço (QCaaS) comercial do Oriente Médio.

Marcando um importante avanço tecnológico para a região, a QCaaS permite acesso remoto via nuvem para potenciais clientes em todo o mundo. Localizado no centro de dados da Aramco em Dhahran, o computador oferece aos clientes acesso imediato e de baixa latência ao hardware quântico por meio de uma plataforma em nuvem segura para enfrentar desafios industriais complexos.

Ahmad O. Al Khowaiter, vice-presidente executivo de Tecnologia & Inovação da Aramco, afirmou: "Este marco quântico pertence aos nossos pesquisadores, engenheiros e cientistas sauditas. Ao investir em treinamento e pesquisa conjuntos, estamos construindo expertise quântica de classe mundial aqui mesmo no Reino – uma expertise que impulsionará a próxima geração de soluções energéticas, acelerará o desenvolvimento de combustíveis de menor carbono e aprimorará a otimização de reservatórios e cadeias de suprimentos. Que esta conquista seja o catalisador de uma economia impulsionada pela inovação, criando empregos de alto impacto e preparados para o futuro para nossos jovens, além de avançar a Saudi Vision 2030."

Wasiq Bokhari, CEO da Pasqal, afirmou: "A Aramco não está apenas aguardando a computação quântica, ela está ajudando a moldá-la como líder global. Esta inauguração é a prova de que os desafios industriais mais exigentes do mundo agora estão sendo enfrentados com os processadores quânticos, softwares e soluções específicas da Pasqal. Para a Pasqal, implantar nosso sistema para uso nas operações críticas da Aramco, ao mesmo tempo em que o disponibilizamos para empresas e para a comunidade de pesquisa da região, faz parte da nossa missão principal: possibilitar computação quântica prática e segura em escala já hoje."

Desde 2019, a Pasqal projeta e desenvolve hardware de alto desempenho e software preparado para nuvem para enfrentar desafios complexos em otimização, simulação e inteligência artificial. Após sua implantação inicial em novembro de 2025, a Unidade de Processamento Quântico (QPU) da Pasqal é alimentada por tecnologia de átomos neutros e controla 200 qubits programáveis. A inauguração de hoje formaliza sua entrada em operação ativa em um portfólio crescente de casos de uso industrial e permite que empresas explorem e desenvolvam soluções aprimoradas por computação quântica para desafios industriais do mundo real.

Nos termos da parceria, a Aramco avançará um roteiro de casos de uso em uma QPU pronta para produção como cliente fundamental, acelerando o desenvolvimento de soluções híbridas quânticas para seus programas nas áreas de energia, materiais e operações industriais. Outras organizações externas, incluindo instituições de pesquisa, universidades e empresas, podem utilizar a plataforma em nuvem da Pasqal para acessar um dos poucos computadores quânticos do mundo.

A divisão doméstica de capital de risco da Aramco, Wa'ed Ventures, investiu inicialmente na Pasqal em janeiro de 2023, reforçando os esforços para localizar tecnologias quânticas avançadas e acelerar o desenvolvimento do ecossistema quântico regional. Desde então, a Aramco e a Pasqal construíram um programa quântico estruturado voltado para desafios operacionais de alto valor em múltiplas frentes de trabalho, onde abordagens híbridas quânticas desbloqueiam capacidades além da computação clássica. Essas frentes de trabalho da Aramco incluem otimização da logística portuária, otimização do armazenamento de CO₂, posicionamento de poços, agendamento de plataformas, desenvolvimento da força de trabalho quântica do Reino e disponibilização da computação quântica em toda a região. @aramco

Sobre a Aramco

Como uma das principais empresas integradas de energia e de produtos químicos do mundo, nossa equipe global se dedica a criar impacto em tudo o que fazemos, desde o fornecimento essencial de petróleo até o desenvolvimento de novas tecnologias de energia. Nosso foco é tornar nossos recursos mais confiáveis, mais sustentáveis e mais úteis, ajudando a promover o crescimento e a produtividade em todo o mundo. https://www.aramco.com

Sobre a Pasqal

A Pasqal é líder global no fornecimento de computação quântica prática em escala utilizando tecnologia de átomos neutros e software dedicado para indústrias, ciência e governos. Desde sua fundação em 2019, a Pasqal aproveita pesquisas vencedoras do Prêmio Nobel para construir sistemas quânticos de alto desempenho e software preparado para nuvem, projetados para enfrentar desafios complexos em otimização, simulação e inteligência artificial.

Com sede na França, a Pasqal emprega mais de 275 pessoas e atende mais de 25 clientes e parceiros, incluindo Aramco, CMA CGM, OVHcloud, Thales, IBM (a Pasqal faz parte da IBM Quantum Network) e Sumitomo.

Apoiada por mais de US$ 500 milhões em financiamento total de importantes investidores internacionais, a Pasqal busca uma listagem na Nasdaq em parceria com a Bleichroeder Acquisition Corp. II (Nasdaq: BBCQ) e está acelerando a adoção mundial da computação quântica escalável e de alto desempenho.

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Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2982367/Aramco_Pasqal_QCaaS.jpg

FONTE Aramco