Aramco et Pasqal lancent le premier ordinateur quantique d'Arabie saoudite et la première plateforme commerciale d'informatique quantique en tant que service du Moyen-Orient

DHAHRAN, Arabie Saoudite, 18 mai 2026 /PRNewswire/ -- Aramco, l'une des plus grandes sociétés énergétiques et chimiques au monde, en partenariat avec Pasqal, un leader mondial de l'informatique quantique à atomes neutres, a officiellement inauguré aujourd'hui le premier ordinateur quantique du Royaume d'Arabie Saoudite.

Ahmad O. Al Khowaiter, vice-président exécutif d'Aramco chargé de la technologie et de l'innovation, et Wasiq Bokhari, PDG de Pasqal, lors du lancement du premier ordinateur quantique d'Arabie saoudite et de la première plateforme commerciale QCaaS (Quantum Computing as a Service) du Moyen-Orient.

Aramco et Pasqal ont également dévoilé la première plateforme commerciale d'informatique quantique en tant que service (QCaaS) au Moyen-Orient, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans le développement de l'expertise régionale et l'accélération du développement d'applications quantiques dans les secteurs de l'énergie, des matériaux et de l'industrie.

Marquant une étape importante dans le progrès technologique de la région, le QCaaS permet l'accès à distance au cloud pour les clients potentiels du monde entier. Situé dans le centre de données d'Aramco à Dhahran, l'ordinateur offre aux clients un accès immédiat et à faible latence à du matériel quantique par l'intermédiaire d'une plateforme cloud sécurisée afin de relever des défis industriels complexes.

Ahmad O. Al Khowaiter, vice-président exécutif d'Aramco chargé de la technologie et de l'innovation, a déclaré : « Cette étape décisive appartient à nos chercheurs, ingénieurs et scientifiques saoudiens. En investissant dans la formation et la recherche conjointes, nous développons une expertise quantique de classe mondiale ici même dans le Royaume - une expertise qui alimentera la prochaine génération de solutions énergétiques, accélérera le développement de carburants à faible teneur en carbone et améliorera l'optimisation des réservoirs et de la chaîne d'approvisionnement. Faisons en sorte que cette réussite soit le catalyseur d'une économie axée sur l'innovation, créant des emplois à fort impact et prêts pour l'avenir pour nos jeunes et faisant progresser la Vision 2030 de l'Arabie saoudite. »

Wasiq Bokhari, PDG de Pasqal, a déclaré : « Aramco ne se contente pas d'attendre l'avènement de l'informatique quantique : en tant que leader mondial, elle contribue à son développement. Cette inauguration est la preuve que les défis industriels les plus exigeants au monde sont désormais relevés grâce aux processeurs quantiques, aux logiciels et aux solutions spécifiques de Pasqal. Pour Pasqal, le déploiement de notre système au service des opérations stratégiques d'Aramco, tout en le mettant à la disposition des entreprises et de la communauté scientifique de la région, fait partie intégrante de notre mission fondamentale : pour permettre un calcul quantique pratique et sûr à grande échelle dès aujourd'hui. »

Depuis 2019, Pasqal conçoit et construit du matériel de haute performance et des logiciels prêts pour le cloud, afin de relever des défis complexes en matière d'optimisation, de simulation et d'intelligence artificielle. Après son déploiement initial sur le site en novembre 2025, l'unité de traitement quantique (QPU) Pasqal, qui repose sur la technologie des atomes neutres, gère 200 qubits programmables. L'inauguration d'aujourd'hui marque le lancement officiel de son exploitation à grande échelle dans un éventail croissant d'applications industrielles et permet aux entreprises d'explorer et de développer des solutions quantiques pour relever les défis industriels concrets.

Selon les termes du partenariat, Aramco fera progresser une feuille de route de cas d'utilisation sur une QPU prête à la production en tant que client fondateur, accélérant ainsi le développement de solutions hybrides quantiques pour ses programmes dans les domaines de l'énergie, des matériaux et des opérations industrielles. D'autres organisations externes, notamment des instituts de recherche, des universités et des entreprises, peuvent utiliser la plateforme cloud de Pasqal pour accéder à l'un des rares ordinateurs quantiques au monde.

Wa'ed Ventures, la branche nationale de capital-risque d'Aramco, a initialement investi dans Pasqal en janvier 2023, renforçant ainsi les efforts visant à localiser les technologies quantiques avancées et à accélérer le développement de l'écosystème quantique régional. Depuis lors, Aramco et Pasqal ont mis en place un programme quantique structuré ciblant des défis opérationnels de grande valeur dans de multiples domaines d'activité, où les approches hybrides quantiques débloquent des capacités au-delà de l'informatique classique. Ces axes de travail d'Aramco comprennent l'optimisation de la logistique portuaire, l'optimisation du stockage du CO₂, le placement des puits, la programmation des appareils de forage, le développement de la main-d'œuvre quantique du Royaume et la mise à disposition de l'informatique quantique dans l'ensemble de la région. @aramco

À propos d'Aramco

En tant que l'une des principales entreprises intégrées du secteur de l'énergie et des produits chimiques, nous nous consacrons, à travers notre équipe mondiale, à créer un impact dans tout ce que nous faisons, qu'il s'agisse de l'approvisionnement crucial en pétrole ou du développement de nouvelles technologies énergétiques. Nous travaillons à rendre nos ressources plus fiables, plus durables et plus utiles, afin de favoriser la croissance et la productivité dans le monde entier. https://www.aramco.com

À propos de Pasqal

Pasqal est un leader mondial de l'informatique quantique pratique à grande échelle utilisant la technologie de l'atome neutre et des logiciels dédiés pour l'industrie, la science et les gouvernements. Depuis sa création en 2019, Pasqal s'appuie sur des recherches récompensées par le prix Nobel pour développer des systèmes quantiques hautement performants et des logiciels compatibles avec le cloud, conçus pour relever les défis complexes liés à l'optimisation, à la simulation et à l'intelligence artificielle.

Basée en France, Pasqal emploie plus de 275 personnes et sert plus de 25 clients et partenaires, dont Aramco, CMA CGM, OVHcloud, Thales, IBM (Pasqal fait partie du réseau Quantum d'IBM) et Sumitomo.

Soutenue par un financement total de plus de 500 millions d'USD provenant d'investisseurs internationaux de premier plan, Pasqal cherche à s'introduire sur le Nasdaq en partenariat avec Bleichroeder Acquisition Corp. II (Nasdaq : BBCQ) et accélère l'adoption de l'informatique quantique évolutive et à haute performance dans le monde entier.

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