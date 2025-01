ARMswap lança sua plataforma DeFi

VILNIUS, Lituânia, 21 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A equipe da ARMswap tem o prazer de anunciar o lançamento de sua 1ªversão do protocolo DeFi. O mundo da web3 está crescendo com inúmeras blockchains de camadas 1 e 2, cada uma com seus algoritmos e recursos exclusivos. No entanto, sua arquitetura fechada dificulta a interação contínua e o fluxo de informações entre as redes, criando ineficiências. O lançamento da ARMswap aborda essa ineficiência fundamental na arquitetura atual da blockchain e apresenta uma versão mais otimizada das trocas e pontes multidirecionais entre cadeias.

Simplificação de transações entre cadeias

"A fragmentação das redes blockchain tem sido um problema crítico, e os usuários foram obrigados a navegar por várias DEXs e pontes de terceiros para realizar uma única transação cross-chain", observa o CTO da ARMswap. "O lançamento da ARMswap representa um divisor de águas na abordagem dessa fragmentação que restringiu a evolução da Defi."

A arquitetura da ARMswap, validada por meio de rigorosas auditorias de segurança pela empresa líder em segurança Blockchain Hashlock, combina proteção criptográfica avançada para os recursos dos usuários. O protocolo da ARMswap oferece operações de troca/ponte seguras e rápidas, estabelecendo novos padrões de referência no setor para eficiência no processamento de transações.

A plataforma é compatível com 31 blockchains e suas moedas nativas em seu lançamento V1 em janeiro de 2025, com planos de expansão para incluir mais blockchains a cada trimestre.

Na V2, a ARMswap se integrará a protocolos como Chainlink, rede Axelar, Layer zero, Wormhole, etc., para fornecer ampla cobertura de cadeias EVM e não-EVM. Na V3, a Armswap apresentará sua própria estrutura para retransmissores e oráculos para uma interoperabilidade perfeita na Web3.

Lançamento equitativo do ARMSP

A ARMswap está lançando seu token utilitário, ARMSP, em janeiro de 2025, incentivando os provedores de liquidez a participar ativamente do ecossistema e a compartilhar retornos de plataforma e pool com os participantes da plataforma.

A ARMswap também está lançando seu aplicativo móvel DeFi (IOS e Android) em março de 2025, permitindo que os usuários conectem suas carteiras existentes e realizem transações de swap e participem de pools de liquidez e recompensas.

Fornecimento limitado

Participe da plataforma ARMswap V1 e participe do lançamento equitativo (Fair Launch) do token ARMSP em 13º de janeiro de 2025, com um fornecimento limitado de 400 milhões de tokens de um total máximo de 1,25 bilhão. Os primeiros participantes podem desfrutar de bônus e ganhar recompensas por meio do programa ARMswap MVP. Após um período de aquisição de 12 meses, o ARMSP será listado em todas as principais bolsas do mundo.

