ARMswap lanceert DeFi-platform

VILNIUS, Litouwen, 22 januari 2025 /PRNewswire/ -- Het ARMswap-team is verheugd de lancering bekend te maken van de 1e versie van het DeFi-protocol van het bedrijf. De Web3-wereld maakt een stormachtige ontwikkeling door, met talloze layer-1 en layer-2 blockchains, elk met eigen unieke algoritmen en mogelijkheden. De gesloten architectuur ervan belemmert echter de naadloze interactie en informatiestroom tussen netwerken, met inefficiëntie als gevolg. De lancering van ARMswap pakt deze fundamentele inefficiëntie in de huidige blockchain architectuur aan en introduceert een meer geoptimaliseerde versie van de multi-directionele cross-chain swaps en bridges.

Cross-chain transacties vereenvoudigd

"De fragmentatie van blockchainnetwerken was een kritiek probleem geworden. Gebruikers moesten door verschillende DEX'en en externe bridges navigeren om één enkele cross-chain transactie uit te voeren," aldus de CTO van ARMswap. "De lancering van ARMswap is een doorbraak bij de aanpak van deze fragmentatie die de ontwikkeling van DeFi heeft belemmerd."

De architectuur van ARMswap, gevalideerd door middel van grondige beveiligingsaudits van het toonaangevende Blockchain-beveiligingsbedrijf Hashlock, maakt gebruik van geavanceerde cryptografische bescherming voor gebruikersfondsen. Het ARMswap-protocol biedt veilige en snelle swap-/bridge-bewerkingen en stelt nieuwe industriële benchmarks voor de efficiëntie van transactieverwerking.

Bij de lancering van V1 van het platform in januari 2025 worden 31 blockchains en systeemeigen munten ondersteund. Daarnaast zijn er plannen om het aantal blockchains elk kwartaal verder uit te breiden.

In V2 zal ARMswap integratie bieden met protocollen als Chainlink, Axelar network, Layer zero, Wormhole, enzovoort om uitgebreide dekking van EVM- en niet-EVM-chains te bieden. In V3 zal Armswap een eigen raamwerk introduceren voor relayers en oracles voor naadloze interoperabiliteit via Web3.

Fair Launch van ARMSP

ARMswap lanceert het utility token ARMSP in januari 2025 en roept liquiditeitsaanbieders op actief deel te nemen aan het ecosysteem en de opbrengsten van het platform en de pool te delen met de platformdeelnemers.

ARMswap brengt daarnaast in maart 2025 de mobiele DeFi-app (IOS & Android) uit, waarmee gebruikers hun bestaande wallets kunnen koppelen, swaptransacties kunnen uitvoeren en kunnen deelnemen aan liquiditeitspools en beloningen.

Beperkt aanbod

Sluit u aan bij het ARMswap V1-platform en neem deel aan de Fair Launch van het ARMSP-token op 13 januari 2025, met een beperkte voorraad van 400 miljoen tokens uit een maximale voorraad van 1,25 miljard. Vroege deelnemers kunnen profiteren van bonussen en kunnen beloningen verdienen via het ARMswap MVP-programma. Na een wachtperiode van 12 maanden zal ARMSP wereldwijd worden genoteerd aan alle belangrijke beurzen wereldwijd.

