ARMswap lanciert seine DeFi-Plattform

VILNIUS, Litauen, 22. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Das ARMswap-Team freut sich, die Einführung der ersten Version seines DeFi-Protokolls bekannt zu geben. Die web3-Welt boomt mit zahlreichen Layer-1- und Layer-2-Blockchains, die jeweils ihre eigenen Algorithmen und Fähigkeiten haben. Ihre geschlossene Architektur behindert jedoch die nahtlose Interaktion und den Informationsfluss zwischen den Netzen, was zu Ineffizienzen führt. Die Markteinführung von ARMswap adressiert diese grundlegende Ineffizienz der aktuellen Blockchain-Architektur und führt eine optimierte Version der multidirektionalen Cross-Chain-Swaps und -Bridges ein.

Vereinfachung von Cross-Chain-Transaktionen

„Die Fragmentierung der Blockchain-Netzwerke war ein kritisches Problem, und die Nutzer waren gezwungen, durch verschiedene DEXs und Brücken von Drittanbietern zu navigieren, um eine einzige kettenübergreifende Transaktion durchzuführen", erklärt der CTO von ARMswap. „Der Start von ARMswap stellt einen Wendepunkt dar, um diese Fragmentierung, die die Entwicklung von Defi behindert hat, zu überwinden."

Die Architektur von ARMswap, die durch strenge Sicherheitsprüfungen des führenden Blockchain-Sicherheitsunternehmens Hashlock validiert wurde, kombiniert fortschrittliche kryptografische Schutzmechanismen für Benutzergelder. Das ARMswap-Protokoll bietet sichere und schnelle Swap/Bridge-Operationen und setzt neue Maßstäbe für die Effizienz der Transaktionsverarbeitung.

Bei Einführung von Version 1 im Januar 2025 unterstützt die Plattform 31 Blockchains und ihre nativen Münzen, mit Plänen für die Erweiterung um weitere Blockchains in den folgenden Quartalen.

In Version 2 wird ARMswap mit Protokollen wie Chainlink, Axelar network, Layer zero, Wormhole usw. integriert, um eine umfassende Abdeckung von EVM- und Nicht-EVM-Ketten zu gewährleisten. In Version 3 wird Armswap einen eigenen Rahmen für Relayers und Oracles einführen, um eine nahtlose Interoperabilität über Web3 zu gewährleisten.

ARMSP Fair Launch

ARMswap bringt im Januar 2025 seinen Utility-Token ARMSP auf den Markt, der Anreize für Liquiditätsanbieter schafft, sich aktiv am Ökosystem zu beteiligen und die Plattform- und Poolerträge mit den Plattformteilnehmern zu teilen.

ARMswap wird im März 2025 auch seine DeFi Mobile App (IOS & Android) veröffentlichen, die es Nutzerinnen und Nutzern ermöglicht, ihre bestehenden Wallets zu verbinden und Swap-Transaktionen durchzuführen sowie an Liquiditätspools und Prämien teilzunehmen.

Begrenztes Angebot

Schließen Sie sich der ARMswap V1-Plattform an und nehmen Sie am ARMSP-Token Fair Launch teil, der am 13. Januar 2025 mit einem begrenzten Angebot von 400 Millionen Token bei einem maximalen Angebot von 1,25 Milliarden Token startet. Frühzeitige Teilnehmende kommen in den Genuss von Boni und Prämien im Rahmen des ARMswap MVP-Programms. Nach einer zwölfmonatigen Sperrfrist wird ARMSP an allen wichtigen Börsen weltweit notiert sein.

Informationen zu ARMswap:

ARMswap UAB vereinfacht kettenübergreifende Vermögensübertragungen und bringt die Macht des Web3 und die Dezentralisierung von Blockchains in unser tägliches Leben und unsere geschäftlichen Aktivitäten.

Website: www.armswap.com

