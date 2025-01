ARMswap lance sa plateforme DeFi

VILNIUS, Lituanie, 21 janvier 2025 /PRNewswire/ -- L'équipe ARMswap est ravie d'annoncer le lancement de la 1re version de son protocole DeFi. Le monde du web3 est en plein essor avec de nombreuses blockchains de couches 1 et 2, chacune ayant ses propres algorithmes et capacités. Toutefois, leur architecture fermée entrave l'interaction homogène et le flux d'informations entre les réseaux, ce qui est source d'inefficacité. Le lancement d'ARMswap s'attaque à cette inefficacité fondamentale de l'architecture actuelle de la blockchain et introduit une version plus optimisée des échanges et des ponts inter-chaînes multidirectionnels.

Simplifier les opérations inter-chaînes

« La fragmentation des réseaux de blockchain a été un problème critique, et les utilisateurs ont été contraints de naviguer à travers divers DEX et ponts tiers pour effectuer une seule opération inter-chaînes », note le directeur technique d'ARMswap. « Le lancement d'ARMswap représente un moment décisif pour remédier à la fragmentation qui a freiné l'évolution de la DeFi. »

L'architecture d'ARMswap, validée par des audits de sécurité rigoureux menés par Hashlock, la principale société de sécurité de la blockchain, combine une protection cryptographique avancée pour les fonds des utilisateurs. Le protocole d'ARMswap permet de réaliser des opérations d'échange et de pontage rapides et sécurisées, établissant ainsi de nouvelles références industrielles en matière d'efficacité du traitement des transactions.

La plateforme prend en charge 31 blockchains et leurs monnaies natives dans sa version initiale lancée en janvier 2025, avec des plans d'expansion pour inclure de nouvelles blockchains chaque trimestre.

Dans la version 2, ARMswap s'intégrera à des protocoles tels que Chainlink, Axelar network, Layer zero, Wormhole, etc., afin d'offrir une couverture étendue des chaînes EVM et non-EVM. Dans la version 3, Armswap introduira son propre cadre pour les relais et les oracles afin d'assurer une interopérabilité homogène sur le Web3.

Lancement équitable d'ARMSP

ARMswap lancera son jeton d'usage, ARMSP, en janvier 2025, incitant les fournisseurs de liquidités à participer activement à l'écosystème et à partager les rendements de la plateforme et du pool avec les participants à la plateforme.

ARMswap lancera également son application mobile DeFi (IOS et Android) en mars 2025, permettant aux utilisateurs de connecter leurs portefeuilles existants, d'effectuer des opérations de swap et de participer à des pools de liquidité et à des récompenses.

Offre limitée

Rejoignez la plateforme ARMswap V1 et participez au lancement équitable du jeton ARMSP le 13 janvier 2025, avec une offre limitée de 400 millions de jetons sur un total de 1,25 milliard. Les premiers participants peuvent bénéficier de primes et de récompenses grâce au programme ARMswap MVP. Après une période de blocage de 12 mois, l'ARMSP sera coté sur toutes les grandes places boursières du monde.

À propos d'ARMswap :

ARMswap UAB simplifie les transferts d'actifs entre chaînes et apporte la puissance du Web3 et la décentralisation des blockchains dans nos vies quotidiennes et nos entreprises.

Site web : www.armswap.com

Pour les demandes de renseignements des médias :

Nom du contact : Husnain Aslam

Titre : Chief Technology Officer

Email : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2595363/armswap_Logo.jpg