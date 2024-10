Arta Finance é lançada globalmente via Singapura, revela Arta AI Copilot e anuncia Wealth-as-a-Service para bancos

Arta licenciada pela MAS é lançada em Singapura e internacionalmente

Arta revela Arta AI Copilot - uma série de experiências aprimoradas por IA em sua plataforma de patrimônio

Arta anuncia parcerias com Wio Invest, Google Cloud e Capco para sua oferta de Wealth-as-a-service para bancos e instituições financeiras em todo o mundo

Arta dá as boas-vindas a Ralph Hamers como consultor externo

SINGAPURA, 11 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A plataforma de administração de patrimônio digital de rápido crescimento Arta Finance foi lançada hoje em todo o mundo. Agora, a plataforma da Arta está aberta a investidores credenciados em Singapura e a investidores internacionais abertos a gerenciar seu patrimônio em Singapura - um centro global de riqueza onde se espera que 1,6 milhão de estrangeiros administrem US$ 4,8 trilhões em ativos até 2028. O lançamento internacional ocorre após a estreia bem-sucedida da Arta nos EUA em outubro de 2023, onde desde então cresceu para gerenciar centenas de milhões em ativos para milhares de clientes.

A plataforma de riqueza da Arta oferece um fluxo de negócios com curadoria que inclui investimentos privados de administradores de fundos exclusivos, estratégias inteligentes de mercado público e produtos estruturados inovadores, sem a pressão de vendas, precificação opaca e processos manuais encontrados em muitas outras instituições financeiras. O produto projetado em Singapura da Arta tem vários recursos exclusivos, incluindo suporte para doações filantrópicas em parceria com a Co-Axis - uma iniciativa da Temasek Trust, uma comunidade de membros fundadores e até mesmo um ambiente Singlish em seu AI Copilot.

A Arta também lançou o primeiro AI Copilot, desenvolvido especificamente para administração de patrimônio e finanças. Essa tecnologia com patente pendente, implementada progressivamente para os membros, os capacitará a tomar decisões de investimento mais inteligentes - idealizar, analisar e monitorar seus portfólios com as ferramentas e insights que geralmente exigem grandes equipes de gerentes de relacionamento, banqueiros privados e analistas de investimento.

Ao contrário dos chatbots ou aplicativos de IA comumente disponíveis, os sistemas de IA da Arta são desenvolvidos especificamente para aplicações em patrimônio e finanças e exploram os recursos de raciocínio dos mais recentes modelos de linguagem grande. A pilha de IA da Arta emprega vários modelos que funcionam em conjunto - incluindo modelos de código fechado disponíveis comercialmente, LLMs de código aberto ajustados e vários modelos de IA/ML personalizados criados pelos pesquisadores da Arta. Esses modelos têm acesso a dados públicos e proprietários de alta qualidade, incluindo grandes conjuntos de dados financeiros e de risco para treinamento e inferência. Isso permite que a Arta combine a fluência dos LLMs com a sensibilidade ao tempo, o rigor matemático rígido e a explicabilidade necessários para aplicações financeiras e de investimento. Sua pilha de IA, como o restante da infraestrutura da Arta, é altamente preservadora da privacidade e usa criptografia em repouso e em trânsito para todos os dados do usuário.

O Ministro de Estado do Comércio e Indústria de Cingapura e membro do conselho do MAS, Alvin Tan, estava à disposição para ajudar a lançar a Arta na cidade-estado, ao lado de investidores, administradores de fundos, parceiros e clientes. A empresa estabeleceu funções-chave em Singapura, incluindo engenharia, marketing, produto, design e operações, e vários de seus líderes globais, incluindo seu CEO, estão sediados em Singapura.

Comentando sobre o lançamento, o CEO da Arta, Caesar Sengupta, disse: "A Arta está na interseção de algumas tendências poderosas, incluindo a personalização e a democratização da administração de patrimônio, o enorme crescimento e oportunidade em investimento de mercado privado e o uso de IA para criar capacidades que antes eram reservadas apenas aos ultrarricos. Agora estamos dando um grande salto com nosso lançamento global e mal podemos esperar para levar a plataforma de patrimônio Arta e o AI Copilot para a comunidade global nos próximos meses e anos."

Wealth-as-a-service lançada com as uniões Wio, Google Cloud e CapCo

Hoje, a Arta também deu um passo importante em sua jornada B2B com o anúncio de que a Wio Invest, de Abu Dhabi, seria a primeira de muitas instituições financeiras a integrar a plataforma wealth-as-a-service da Arta à plataforma de investimento digital líder do setor da Wio, para criar uma oferta de gestão de patrimônio para seus clientes no Oriente Médio, aguardando aprovação regulatória.

A plataforma 'wealth-as-a-service' para bancos é uma nova oferta B2B da Arta. Ela foi feito com o apoio da equipe de desenvolvimento de empreendimentos do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Singapura (EDB), que trabalhou em estreita colaboração com a Arta para incubar essa oferta durante os estágios iniciais do conceito. Essa plataforma baseada em nuvem capacita os bancos parceiros a atender melhor seus clientes e atender às demandas em evolução com um tempo de lançamento no mercado mais rápido para produtos, serviços e tecnologia inovadores de administração de patrimônio. Os bancos podem escolher entre integrar os recursos do Arta AI Copilot, incorporar as soluções de investimento da Arta em suas plataformas, até rotular totalmente a plataforma Arta — aprimorando seus recursos digitais e desbloqueando o crescimento em novos segmentos de patrimônio.

Para ajudar a integrar uma plataforma de patrimônio nativo em nuvem e IA em sistemas legados em bancos parceiros, a Arta também está anunciando parcerias com Google Cloud e a consultoria global de gerenciamento e tecnologia Capco para fornecer soluções para bancos que desejam adotar a tecnologia da Arta.

Amanda Ong, diretora nacional de Singapura e chefe de expansão internacional, comentou: "Singapura é o lar natural dos negócios internacionais da Arta, com sua crescente importância como centro de patrimônio da Ásia. O lançamento do negócio B2B é uma extensão da missão da Arta, permitindo-nos fazer parcerias com bancos e instituições financeiras de forma totalmente complementar à sua oferta atual. Estamos orgulhosos de receber a Wio como nossa parceira de lançamento e esperamos crescer juntos."

Arta dá as boas-vindas a Ralph Hamers como consultor externo

A Arta também recebe hoje Ralph Hamers como consultor sênior externo, fornecendo orientação estratégica à medida que a empresa cresce internacionalmente. Ralph Hamers é consultor de players estabelecidos e novos no setor financeiro global. Ele desenvolveu um conhecimento especial em digitalização de processos e ofertas de clientes. Hamers foi anteriormente CEO do UBS e do ING.

Comentando sobre seu papel como consultor sênior da Arta, o Sr. Hamers disse:

"Um dos principais focos da minha administração tem sido a digitalização de negócios legados, integrando a tecnologia do início ao fim para aumentar a eficiência e facilitar a vida de clientes e colegas. Isso geralmente requer transformações importantes e plurianuais em organizações bem estabelecidas. Com a Arta, vejo a enorme oportunidade de ter pessoas incrivelmente inteligentes do mundo da tecnologia e das finanças se unindo para construir uma plataforma que está mais do que pronta para ocupar seu lugar entre os principais administradores de patrimônio do mundo."

O Sr. Hamers torna-se parte de um distinto grupo de investidores iniciais na Arta, que inclui mais de 140 líderes de tecnologia e finanças, como o ex-CEO do Google, Eric Schmidt, e o CEO da Mastercard, Michael Miebach.

A plataforma de patrimônio da Arta agora está disponível globalmente em computadores e dispositivos móveis para todos os investidores credenciados. Os primeiros membros terão seu primeiro investimento de até US$ 100 mil gerenciados gratuitamente pela Arta (aplicam-se termos e condições). Para saber mais sobre a Arta, visite artafinance.com

Divulgações importantes

Arta Wealth Management Pte. Ltd. ("Arta") é licenciada pela Autoridade Monetária de Singapura ("MAS"), cujos produtos e serviços estão disponíveis apenas para Investidores Credenciados.

Investir em títulos envolve risco e sempre há o potencial de perder dinheiro. Certos investimentos não são adequados para todos os investidores. O conteúdo fornecido neste documento é apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro ou de investimento, aconselhamento fiscal ou jurídico, uma oferta, solicitação de oferta ou aconselhamento para comprar ou vender ou manter títulos ou produtos de investimento. Este material não foi revisado pela Autoridade Monetária de Singapura. Para divulgações adicionais relacionadas à Arta Finance, acesse https://artafinance.com/global/disclosures .

