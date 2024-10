Arta Finance se lanza a nivel mundial a través de Singapur, presenta Arta AI Copilot y anuncia Wealth-as-a-Service para bancos

Arta, con licencia MAS, se lanza en Singapur y a nivel internacional

Arta presenta Arta AI Copilot, una serie de experiencias mejoradas por IA en su plataforma de riqueza

Arta anuncia asociaciones con Wio Invest, Google Cloud y Capco para su oferta de Wealth-as-a-service (riqueza como servicio) para bancos e instituciones financieras a nivel mundial

Arta da la bienvenida a Ralph Hamers como asesor externo

SINGAPUR, 11 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- La plataforma de gestión de patrimonio digital de rápido crecimiento Arta Finance se lanzó hoy a nivel mundial. La plataforma de Arta ahora está abierta a inversores acreditados en Singapur y a inversores internacionales abiertos a gestionar su riqueza en Singapur, un centro de riqueza global donde se espera que 1,6 millones de personas no singapurenses gestionen 4,8 billones de dólares en activos para 2028. El lanzamiento internacional se produce después del exitoso debut de Arta en EE. UU. en octubre de 2023, donde desde entonces ha crecido hasta gestionar cientos de millones en activos para miles de clientes.

La plataforma de riqueza de Arta ofrece un flujo de negocios curado que incluye inversiones privadas de gestores de fondos exclusivos, estrategias inteligentes de mercado público y productos estructurados innovadores, sin presión en las ventas, precios opacos ni los procesos manuales que se encuentran en muchas otras instituciones financieras. El producto diseñado en Singapur de Arta tiene varias características únicas, incluido el apoyo a donaciones filantrópicas en asociación con Co-Axis, una iniciativa de Temasek Trust, una comunidad de miembros fundadores e incluso un entorno en Singlish (inglés coloquial singapurense) en su AI Copilot.

Arta también lanzó el primer AI Copilot de su tipo, diseñado específicamente para la gestión patrimonial y las finanzas. Esta tecnología pendiente de patente, que se implementará de forma progresiva a los miembros, les permitirá tomar decisiones de inversión más inteligentes: idear, analizar y monitorear sus carteras con las herramientas y los conocimientos que generalmente requieren de grandes equipos de gerentes de relaciones, banqueros privados y analistas de inversiones.

A diferencia de los chatbots o aplicaciones de IA comúnmente disponibles, los sistemas de IA de Arta están diseñados específicamente para aplicaciones en patrimonio y finanzas y explotan las capacidades de razonamiento de los últimos modelos de lenguaje grandes. El stack de IA de Arta emplea varios modelos que trabajan en conjunto entre sí, incluidos modelos de código cerrado disponibles comercialmente, LLM de código abierto ajustados y varios modelos de IA/ML personalizados creados por los investigadores de Arta. Estos modelos tienen acceso a datos públicos y patentados de alta calidad, incluidos grandes conjuntos de datos financieros y de riesgo para capacitación e inferencia. Esto permite a Arta combinar la fluidez de los LLM con la sensibilidad al tiempo, el rigor matemático y la capacidad de explicación necesarios para las aplicaciones financieras y de inversión. Su stack de IA, al igual que el resto de la infraestructura de Arta, preserva en gran medida la privacidad y utiliza el cifrado en reposo y en tránsito para todos los datos de los usuarios.

Alvin Tan, ministro de Estado de Comercio e Industria de Singapur y miembro de la junta directiva de MAS, estuvo presente para ayudar a lanzar Arta en el estado de la ciudad, junto con inversores, gestores de fondos, socios y clientes. La empresa ha establecido funciones clave en Singapur, que incluyen ingeniería, marketing, productos, diseño y operaciones, y varios de sus líderes globales, incluido su CEO, tienen su sede en Singapur.

Al comentar sobre el lanzamiento, el director general de Arta, Caesar Sengupta, dijo: "Arta se encuentra en la intersección de algunas tendencias poderosas, incluida la personalización y democratización de la gestión de patrimonios, el enorme crecimiento y oportunidad en la inversión en el mercado privado, y el uso de la IA para crear capacidades que anteriormente solo habían estado al alcance de los ultrarricos. Ahora estamos dando un gran paso hacia adelante con nuestro lanzamiento global y no podemos esperar para llevar la plataforma de patrimonios de Arta y el AI Copilot a la comunidad global en los próximos meses y años".

Lanzamiento de Wealth-as-a-service con alianzas de Wio, Google Cloud y CapCo

Arta también dio hoy un gran paso en su recorrido B2B con el anuncio de que Wio Invest de Abu Dhabi sería la primera de muchas instituciones financieras en integrar la plataforma de wealth-as-a-service de Arta en la plataforma de inversión digital líder en la industria de Wio, para crear una nueva oferta de gestión patrimonial para sus clientes en Oriente Medio, pendiente de aprobación regulatoria.

La plataforma 'wealth-as-a-service' para bancos es una nueva oferta B2B de Arta. Se hizo con el apoyo del equipo de creación de empresas de la Junta de Desarrollo Económico de Singapur (EDB), que trabajó en estrecha colaboración con Arta para incubar esta oferta durante las primeras etapas del concepto. Esta plataforma basada en la nube permite a los bancos asociados servir mejor a sus clientes y satisfacer las cambiantes demandas con un tiempo de comercialización más rápido de productos, servicios y tecnología innovadores para la gestión patrimonial. Los bancos pueden elegir entre integrar las capacidades de Arta AI Copilot, integrar las soluciones de inversión de Arta en sus plataformas y etiquetar completamente la plataforma de Arta, con el fin de mejorar sus capacidades digitales y liberar el crecimiento en nuevos segmentos de riqueza.

Para ayudar a integrar una plataforma de riqueza nativa en la nube y IA en los sistemas heredados de los bancos asociados, Arta también anuncia asociaciones con Google Cloud y la consultora global de gestión y tecnología Capco para proporcionar soluciones a los bancos que buscan adoptar la tecnología de Arta.

Amanda Ong, directora de país y directora de expansión internacional de Singapur, comentó: "Singapur es el hogar natural del negocio internacional de Arta, con su creciente importancia como centro de riqueza de Asia. El lanzamiento del negocio B2B es una extensión de la misión de Arta, que nos permite asociarnos con bancos e instituciones financieras de una manera totalmente complementaria a su oferta actual. Estamos orgullosos de dar la bienvenida a Wio como nuestro socio de lanzamiento y esperamos crecer juntos".

Arta da la bienvenida a Ralph Hamers como asesor externo

Arta también da la bienvenida hoy a Ralph Hamers como asesor senior externo, quien brindará orientación estratégica a medida que la empresa crece a nivel internacional. Ralph Hamers es asesor de actores establecidos y nuevos en el sector financiero mundial. Desarrolló un conocimiento especial en digitalización de procesos y ofertas a clientes. Anteriormente, Hamers fue director general de UBS e ING.

Al comentar sobre su papel como asesor principal de Arta, el Sr. Hamers dijo:

"Un enfoque central de mi liderazgo ha sido llevar los negocios heredados y digitalizarlos, integrando la tecnología de adelante hacia atrás para impulsar la eficiencia y facilitar la vida de los clientes y colegas. Esto a menudo requiere de transformaciones importantes y plurianuales en organizaciones bien establecidas. Con Arta, veo la enorme oportunidad de contar con personas increíblemente inteligentes del mundo de la tecnología y las finanzas que se unan para construir una plataforma que esté más que lista para ocupar su lugar entre los principales gestores de patrimonio del mundo".

El Sr. Hamers pasa a formar parte de un distinguido grupo de primeros inversores en Arta, que incluye a más de 140 líderes tecnológicos y financieros, como el ex director general de Google, Eric Schmidt, y el director general de Mastercard, Michael Miebach.

La plataforma Arta ealth ya está disponible globalmente para todos los inversores acreditados en computadoras de escritorio y dispositivos móviles. Los primeros miembros obtendrán su primera inversión de hasta 100 mil dólares administrados gratuitamente de por vida por Arta (se aplican términos y condiciones). Para obtener más información sobre Arta, visite artafinance.com

Divulgaciones importantes

Arta Wealth Management Pte. Ltd. ("Arta") tiene licencia de la Autoridad Monetaria de Singapur ("MAS") cuyos productos y servicios solo están disponibles para Inversores Acreditados.

Invertir en valores implica riesgos, y siempre existe la posibilidad de perder dinero. Ciertas inversiones no son adecuadas para todos los inversores. El contenido proporcionado en este documento es solo para fines informativos y no representa ningún asesoramiento en inversión o financiero, asesoramiento fiscal o legal, una oferta, solicitud de una oferta o asesoramiento para comprar o vender o mantener valores o productos de inversión. Este material no ha sido revisado por la Autoridad Monetaria de Singapur. Para obtener información adicional relacionada con Arta Finance, visite https://artafinance.com/global/disclosures .

Acerca de Arta Finance:

Fundada por ex ejecutivos de Google, Arta Finance es una plataforma de riqueza digital para los expertos que permite a más personas acceder a los "superpoderes financieros" de los ultrarricos. La plataforma proporciona acceso a inversiones del mercado privado de gestores de fondos de élite, estrategias inteligentes de mercado público y productos estructurados, y servicios financieros sofisticados como seguros y planificación patrimonial. Con sede en EE. UU. y Singapur, Arta presta servicios a sus miembros directamente, además de capacitar a las instituciones financieras asociadas para que amplíen la gestión patrimonial a nuevos clientes. Arta cuenta con el respaldo de Peak XV, Ribbit Capital, Coatue, EDBI y más de 140 luminarias en tecnología y finanzas.

Más información en artafinance.com

