Arta Finance se lance sur la scène internationale à partir de Singapour, dévoile Arta AI Copilot et annonce son offre Wealth-as-a-Service pour les banques.

Agréee par la MAS, Arta est lancée à Singapour et dans le monde entier

Arta dévoile Arta AI Copilot - un certain nombre d'expériences améliorées par l'IA sur sa plateforme de gestion de patrimoine

Arta annonce des partenariats avec Wio Invest, Google Cloud et Capco pour son offre Wealth-as-a-service destinée aux banques et institutions financières du monde entier.

Arta accueille Ralph Hamers en tant que conseiller externe

SINGAPOUR, 10 octobre 2024 /PRNewswire/ -- La plateforme de gestion de patrimoine numérique à croissance rapide Arta Finance a été lancée aujourd'hui à l'échelle mondiale. La plateforme d'Arta est désormais ouverte aux investisseurs accrédités à Singapour et aux investisseurs internationaux désireux de gérer leur patrimoine à Singapour - un centre mondial du patrimoine où 1,6 million de non-Singapouriens devraient gérer 4,8 billions de dollars d'actifs d'ici à 2028. Le lancement international intervient après les débuts réussis d'Arta aux États-Unis en octobre 2023, où l'entreprise s'est depuis développée pour gérer des centaines de millions d'actifs pour des milliers de clients.

La plateforme de gestion de patrimoine d'Arta offre un flux d'opérations sélectionnées comprenant des investissements privés de gestionnaires de fonds exclusifs, des stratégies intelligentes sur les marchés publics et des produits structurés innovants, sans la pression commerciale, la tarification opaque et les processus manuels que l'on trouve dans de nombreuses autres institutions financières. Le produit d'Arta, conçu à Singapour, présente plusieurs caractéristiques uniques, notamment un soutien aux dons philanthropiques en partenariat avec Co-Axis - une initiative du Temasek Trust - une communauté de membres fondateurs et même une configuration en singlish dans son copilote d'IA.

Arta a également lancé le premier copilote d'IA en son genre, spécialement conçu pour la gestion de patrimoine et la finance. Cette technologie en instance de brevet, qui sera progressivement mise à la disposition des membres, leur permettra de prendre des décisions d'investissement plus intelligentes, de concevoir, d'analyser et de contrôler leurs portefeuilles à l'aide d'outils et d'informations qui nécessitent habituellement de grandes équipes de gestionnaires de clientèle, de banquiers privés et d'analystes d'investissement.

Contrairement aux chatbots ou aux applications d'IA couramment disponibles, les systèmes d'IA d'Arta sont spécialement conçus pour des applications dans le domaine du patrimoine et de la finance et exploitent les capacités de raisonnement des derniers grands modèles de langage. La pile d'IA d'Arta utilise plusieurs modèles qui fonctionnent en conjonction les uns avec les autres - y compris des modèles à source fermée disponibles dans le commerce, des LLM à source ouverte affinés et plusieurs modèles d'IA/ML créés sur mesure par les chercheurs d'Arta. Ces modèles ont accès à des données publiques et propriétaires de grande qualité, notamment à de vastes ensembles de données financières et de données sur les risques pour l'entraînement et l'inférence. Cela permet à Arta de combiner la fluidité des grands modèles de langage avec la sensibilité au temps, la rigueur mathématique et la capacité d'explication nécessaires aux applications financières et d'investissement. Sa pile d'IA, comme le reste de l'infrastructure d'Arta, est très respectueuse de la vie privée et utilise le chiffrement en état de veille et d'activité pour toutes les données des utilisateurs.

Alvin Tan, ministre d'État au commerce et à l'industrie de Singapour et membre du conseil d'administration de la MAS était présent pour le lancement d'Arta dans la cité-État, aux côtés d'investisseurs, de gestionnaires de fonds, de partenaires et de clients. L'entreprise a établi des fonctions clés à Singapour, notamment dans les domaines de l'ingénierie, du marketing, des produits, de la conception et des opérations, et un certain nombre de ses responsables mondiaux, dont son PDG, sont basés à Singapour.

Caesar Sengupta, directeur général d'Arta, a déclaré à propos de ce lancement : « Arta se trouve à l'intersection de tendances puissantes, notamment la personnalisation et la démocratisation de la gestion de patrimoine, l'énorme croissance et l'opportunité des investissements sur les marchés privés, et l'utilisation de l'IA pour créer des capacités qui n'étaient jusqu'à présent réservées qu'aux ultra-riches. Nous faisons maintenant un grand pas en avant avec notre lancement mondial et nous sommes impatients de proposer la plateforme de patrimoine d'Arta et le copilote d'IA à la communauté mondiale, dans les mois et les années à venir. »

Lancement du Wealth-as-a-service avec Wio, Google Cloud et CapCo

Arta a également franchi aujourd'hui une étape importante dans son parcours B2B en annonçant que la société Wio Invest d'Abu Dhabi serait la première des nombreuses institutions financières à intégrer la plateforme de wealth-as-a-service d'Arta dans sa plateforme d'investissement numérique leader sur le marché, afin de créer une nouvelle offre de gestion de patrimoine pour ses clients au Moyen-Orient, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires.

La plateforme « wealth-as-a-service » pour les banques est une nouvelle offre B2B d'Arta. Elle a été réalisée avec le soutien de l'équipe de création d'entreprises du Conseil de développement économique de Singapour (EDB), qui a travaillé en étroite collaboration avec Arta pour incuber cette offre au cours des premières étapes du concept. Cette plateforme basée sur le cloud permet aux banques partenaires de mieux servir leurs clients et de répondre à l'évolution de la demande en accélérant la mise sur le marché de produits, de services et de technologies innovants en matière de gestion de patrimoine. Les banques peuvent choisir d'intégrer les capacités de copilote d'IA d'Arta, d'incorporer les solutions d'investissement d'Arta dans leurs plateformes, ou d'utiliser la plateforme Arta en marque blanche - améliorant ainsi leurs capacités numériques et débloquant la croissance dans de nouveaux segments de la richesse.

Pour faciliter l'intégration d'une plateforme de patrimoine native du cloud et de l'IA dans les systèmes existants des banques partenaires, Arta annonce également des partenariats avec Google Cloud et le cabinet mondial de conseil en gestion et en technologie Capco afin de fournir des solutions aux banques qui souhaitent adopter la technologie d'Arta.

Amanda Ong, directrice nationale de Singapour et responsable de l'expansion internationale, a déclaré : « Singapour est le siège naturel des activités internationales d'Arta, compte tenu de son importance croissante en tant que plaque tournante du patrimoine asiatique. Le lancement de l'activité B2B est une extension de la mission d'Arta, qui nous permet d'établir des partenariats avec des banques et des institutions financières d'une manière tout à fait complémentaire à leur offre actuelle. Nous sommes fiers d'accueillir Wio en tant que partenaire de lancement et nous nous réjouissons de nous développer ensemble. »

Arta accueille Ralph Hamers en tant que conseiller externe

Arta accueille également aujourd'hui Ralph Hamers en tant que conseiller principal externe, qui fournira des conseils stratégiques dans le cadre de la croissance internationale de l'entreprise. Ralph Hamers est conseiller auprès d'acteurs établis et nouveaux du secteur financier mondial. Il a développé une connaissance particulière de la numérisation des processus et des offres aux clients. M. Hamers était auparavant directeur général d'UBS et d'ING.

Commentant son rôle de conseiller principal auprès de Arta, M. Hamers estime :

« L'un des principaux objectifs de ma mission a été de numériser les entreprises existantes, en intégrant la technologie du début à la fin afin d'améliorer l'efficacité et de faciliter la vie des clients et des collègues. Cela nécessite souvent des transformations majeures et pluriannuelles dans des organisations bien établies. Avec Arta, je vois l'énorme opportunité de réunir des personnes incroyablement intelligentes des mondes de la technologie et de la finance pour construire une plateforme qui est plus que prête à prendre sa place parmi les principaux gestionnaires de patrimoine du monde. »

M. Hamers fait partie d'un groupe distingué d'investisseurs de la première heure dans Arta, qui comprend plus de 140 leaders de la technologie et de la finance, tels que l'ancien PDG de Google Eric Schmidt et le PDG de Mastercard Michael Miebach.

La plateforme de gestion de patrimoine Arta est désormais disponible à l'échelle mondiale pour tous les investisseurs accrédités, sur ordinateur et sur mobile. Les premiers membres bénéficieront d'une gestion gratuite à vie de leur premier investissement jusqu'à 100 000 dollars par Arta (conditions applicables). Pour en savoir plus sur Arta, veuillez consulter le site artafinance.com

Informations importantes

Arta Wealth Management Pte. Ltd. (« Arta ») est agréée par l'Autorité monétaire de Singapour (« MAS ») et ses produits et services ne sont accessibles qu'aux investisseurs accrédités.

Investir dans des titres comporte des risques et il est toujours possible de perdre de l'argent. Certains investissements ne conviennent pas à tous les investisseurs. Le contenu de ce site est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil financier ou d'investissement, un conseil fiscal ou juridique, une offre, une sollicitation d'offre ou un conseil d'achat ou de vente ou de détention de titres ou de produits d'investissement. Ce document n'a pas été examiné par l'Autorité monétaire de Singapour. Pour plus d'informations sur Arta Finance, veuillez consulter https://artafinance.com/global/disclosures.

À propos d'Arta Finance :

Fondée par d'anciens cadres de Google, Arta Finance est une plateforme de gestion de patrimoine numérique destinée aux personnes averties, qui permet à un plus grand nombre de personnes d'accéder aux « superpouvoirs financiers » des personnes très fortunées. La plateforme donne accès à des investissements sur le marché privé par des gestionnaires de fonds d'élite, à des stratégies intelligentes sur le marché public et à des produits structurés, ainsi qu'à des services financiers sophistiqués tels que l'assurance et la planification successorale. Basée aux États-Unis et à Singapour, Arta sert directement ses membres et donne aux institutions financières partenaires les moyens d'étendre la gestion de patrimoine à de nouveaux clients. Arta est soutenue par Peak XV, Ribbit Capital, Coatue, EDBI et plus de 140 personnalités du monde de la technologie et de la finance.

Pour en savoir plus : artafinance.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2216796/Arta_Finance_Logo.jpg