Arta Finance startet weltweit über Singapur, stellt Arta AI Copilot vor und kündigt Wealth-as-a-Service für Banken an

SINGAPUR, 14. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Die schnell wachsende digitale Vermögensverwaltungsplattform Arta Finance startete heute weltweit. Die Plattform von Arta steht nun akkreditierten Investoren in Singapur und internationalen Investoren offen, die ihr Vermögen in Singapur verwalten möchten – einem globalen Vermögenszentrum, in dem bis 2028 voraussichtlich 1,6 Millionen Nicht-Singapurer Vermögenswerte in Höhe von 4,8 Billionen US-Dollar verwalten werden. Die internationale Markteinführung folgt auf das erfolgreiche Debüt von Arta in den USA im Oktober 2023, wo das Unternehmen seither Hunderte von Millionen an Vermögenswerten für Tausende von Kunden verwaltet hat.

Die Vermögensplattform von Arta bietet einen kuratierten Deal Flow, der private Investitionen von exklusiven Fondsmanagern, intelligente öffentliche Marktstrategien und innovative strukturierte Produkte umfasst, ohne den Verkaufsdruck, die undurchsichtige Preisgestaltung und die manuellen Prozesse, die in vielen anderen Finanzinstituten zu finden sind. Artas in Singapur entwickeltes Produkt verfügt über verschiedene einzigartige Funktionen, darunter die Unterstützung philanthropischer Spenden in Zusammenarbeit mit Co-Axis – einer Initiative des Temasek Trust, einer Gemeinschaft von Gründungsmitgliedern – und sogar eine Singlish-Einstellung in seinem KI-Copiloten.

Arta brachte auch AI Copilot auf den Markt, den ersten derartigen KI-Assistenten, der speziell für die Vermögensverwaltung und das Finanzwesen entwickelt wurde. Diese zum Patent angemeldete Technologie, die schrittweise für Mitglieder eingeführt wird, wird sie in die Lage versetzen, klügere Investitionsentscheidungen zu treffen – sie können ihre Portfolios mit den Tools und Erkenntnissen konzipieren, analysieren und überwachen, für die normalerweise große Teams von Kundenbetreuern, Privatbankiers und Investmentanalysten erforderlich sind.

Im Gegensatz zu herkömmlichen AIchatbots oder Apps sind die KI-Systeme von Arta speziell für Anwendungen im Bereich Vermögens- und Finanzwesen konzipiert und nutzen die Schlussfolgerungsfähigkeiten der neuesten großen Sprachmodelle. Der KI-Stack von Arta verwendet mehrere Modelle, die miteinander zusammenarbeiten - darunter kommerziell verfügbare Closed-Source-Modelle, fein abgestimmte Open-Source-LLMs und mehrere kundenspezifische KI/ML-Modelle, die von Artas Forschern entwickelt wurden. Diese Modelle haben Zugang zu hochwertigen öffentlichen und proprietären Daten, einschließlich großer Finanz- und Risikodatensätze für Training und Inferenz. Dadurch kann Arta die Flüssigkeit von LLMs mit der für Investitionen und Finanzanwendungen erforderlichen Zeitempfindlichkeit, mathematischen Strenge und Erklärbarkeit kombinieren. Der KI-Stack, wie auch die übrige Infrastruktur von Arta, ist in hohem Maße datenschutzfreundlich und verwendet für alle Nutzerdaten eine Verschlüsselung im Ruhezustand und bei der Übertragung.

Alvin Tan, Staatsminister für Handel und Industrie in Singapur und MAS-Vorstandsmitglied der, war vor Ort, um gemeinsam mit Investoren, Fondsmanagern, Partnern und Kunden den Start von Arta im Stadtstaat zu unterstützen. Das Unternehmen hat in Singapur wichtige Funktionen eingerichtet, darunter die Bereiche Technik, Marketing, Produkt, Design und Betrieb, und eine Reihe seiner globalen Führungskräfte, darunter der Geschäftsführer, sind in Singapur ansässig.

Der Geschäftsführer von Arta, Caesar Sengupta, kommentierte die Markteinführung wie folgt: „Arta steht an der Schnittstelle einiger starker Trends, darunter die Personalisierung und Demokratisierung der Vermögensverwaltung, das enorme Wachstum und die Möglichkeiten bei Investitionen in den Privatmarkt sowie der Einsatz von KI zur Schaffung von Fähigkeiten, die bisher nur den Ultra-Reichen vorbehalten waren. Mit unserem globalen Start machen wir nun einen großen Schritt nach vorn und können es kaum erwarten, die Arta-Vermögensplattform und unseren KI-Copiloten, AI Copilot, in den kommenden Monaten und Jahren der globalen Gemeinschaft zugänglich zu machen."

Wealth-as-a-Service wurde mit Wio, Google Cloud und CapCo gestartet

Arta hat heute auch einen wichtigen Schritt auf seinem B2B-Weg gemacht, indem es bekannt gab, dass Abu Dhabis Wio Invest das erste von vielen Finanzinstituten sein wird, das die Arta-Wealth-as-a-Service-Plattform in die branchenführende digitale Investitionsplattform von Wio integriert, um ein neues Vermögensverwaltungsangebot für seine Kunden im Nahen Osten zu schaffen, das noch der behördlichen Genehmigung bedarf.

Die Wealth-as-a-Service-Plattform für Banken ist ein neues B2B-Angebot von Arta. Dies wurde mit Unterstützung des Teams für Unternehmensgründungen des Economic Development Board (EDB)(Wirtschaftsentwicklungsbehörde) von Singapur durchgeführt, das eng mit Arta zusammenarbeitete, um dieses Angebot in der Anfangsphase des Konzepts zu entwickeln. Diese Cloud-basierte Plattform ermöglicht es Partnerbanken, ihre Kunden besser zu bedienen und den sich ändernden Anforderungen mit einer schnelleren Markteinführung innovativer Vermögensverwaltungsprodukte, -dienstleistungen und -technologien gerecht zu werden. Banken können wählen, ob sie die Funktionen von Arta AI Copilot integrieren, die Anlagelösungen von Arta in ihre Plattformen einbetten oder die Arta-Plattform vollständig als White-Label-Lösung nutzen möchten. So können sie ihre digitalen Fähigkeiten verbessern und Wachstum in neuen Vermögenssegmenten erschließen.

Um die Integration einer Cloud- und KI-nativen Vermögensplattform in die Altsysteme der Partnerbanken zu unterstützen, kündigt Arta außerdem Partnerschaften mit Google Cloud und der globalen Management- und Technologieberatung Capco an, um Lösungen für Banken bereitzustellen, die die Technologie von Arta übernehmen möchten.

Amanda Ong, Landesdirektorin für Singapur und Leiterin der internationalen Expansion, kommentierte: „Singapur ist die natürliche Heimat für das internationale Geschäft von Arta mit seiner wachsenden Bedeutung als Asiens Vermögenszentrum. Der Start des B2B-Geschäfts ist eine Erweiterung der Mission von Arta, die es uns ermöglicht, mit Banken und Finanzinstituten auf eine Weise zusammenzuarbeiten, die ihr derzeitiges Angebot vollständig ergänzt. Wir sind stolz darauf, Wio als unseren Startpartner begrüßen zu dürfen und freuen uns darauf, gemeinsam zu wachsen."

Arta begrüßt Ralph Hamers als externen Berater

Außerdem begrüßt Arta heute Ralph Hamers als externen Senior-Berater, der das Unternehmen bei seinem internationalen Wachstum strategisch begleiten wird. Ralph Hamers berät etablierte und neue Akteure des globalen Finanzsektors. Er entwickelte besondere Kenntnisse in der Digitalisierung von Prozessen und Kundenangeboten. Hamers war zuvor Geschäftsführer bei UBS und ING.

Zu seiner Rolle als leitender Berater von Arta sagte Herr Hamers:

„Ein zentraler Schwerpunkt meiner Führungsarbeit war die Digitalisierung von Altunternehmen und die Integration von Front-to-Back-Technologien, um die Effizienz zu steigern und das Leben von Kunden und Kollegen zu erleichtern. Dies erfordert oft große und mehrjährige Transformationen in gut etablierten Organisationen. Bei Arta sehe ich die enorme Chance, dass unglaublich kluge Köpfe aus der Technologie- und Finanzwelt zusammenkommen, um eine Plattform aufzubauen, die mehr als bereit ist, ihren Platz unter den weltweit führenden Vermögensverwaltern einzunehmen."

Herr Hamers wird Teil einer angesehenen Gruppe von frühen Investoren in Arta, zu der mehr als 140 führende Persönlichkeiten aus den Bereichen Technologie und Finanzen gehören, darunter der ehemalige Geschäftsführer von Google, Eric Schmidt, und der Geschäftsführer von Mastercard, Michael Miebach.

Die Arta-Vermögensplattform ist jetzt weltweit für alle akkreditierten Anleger auf dem Desktop und mobil verfügbar. Für die ersten Mitglieder wird ihre erste Investition bis zu 100.000 US-Dollar von Arta lebenslang kostenlos verwaltet (es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen). Um mehr über Arta zu erfahren, besuchen Sie bitte artafinance.com

Arta Wealth Management Pte. Ltd. („Arta") ist von der Monetary Authority of Singapore („MAS") lizenziert, deren Produkte und Dienstleistungen nur akkreditierten Investoren zur Verfügung stehen.

Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden, und es besteht immer die Möglichkeit, dass man Geld verliert. Bestimmte Anlagen sind nicht für alle Anleger geeignet. Der hier bereitgestellte Inhalt dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlage- oder Finanzberatung, Steuer- oder Rechtsberatung, kein Angebot, keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots und keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren oder Anlageprodukten dar. Dieses Material wurde nicht von der Monetary Authority of Singapore geprüft. Weitere Informationen zu Arta Finance finden Sie unter https://artafinance.com/global/disclosures.

Informationen zu Arta Finance:

Arta Finance wurde von ehemaligen Google-Führungskräften gegründet und ist eine digitale Vermögensplattform für versierte Nutzer, die es mehr Menschen ermöglicht, auf die „finanziellen Superkräfte" der Ultra-Reichen zuzugreifen. Die Plattform bietet Zugang zu privaten Marktinvestitionen von Elite-Fondsmanagern, intelligenten öffentlichen Marktstrategien und strukturierten Produkten sowie zu anspruchsvollen Finanzdienstleistungen wie Versicherungen und Nachlassplanung. Arta hat seinen Hauptsitz in den USA und Singapur und betreut seine Mitglieder direkt. Darüber hinaus unterstützt Arta Partner-Finanzinstitute dabei, die Vermögensverwaltung auf neue Kunden auszuweiten. Arta wird von Peak XV, Ribbit Capital, Coatue, EDBI und über 140 Koryphäen aus der Technologie- und Finanzwelt unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie unter artafinance.com

