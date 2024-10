Arta Finance透過新加坡全球啟動，推出Arta AI Copilot智能助手，並宣佈為各銀行提供「財富即服務」（Wealth-as-a-Service）方案

Arta獲得新加坡金融管理局(MAS)許可,將在新加坡及國際市場正式啟動

新加坡2024年10月11日 /美通社/ -- 快速發展的數碼財富管理平台Arta Finance今日正式在全球推出。Arta的平台現在除了已向新加坡的合格投資者開放,亦已向國際投資者開放,讓他們在新加坡這個環球財富中心管理財富。預計在2028年之前,約160萬非新加坡籍人士將在此管理達4.8兆美元的資產。此次國際推出在Arta於2023年10月成功登陸美國之後進行,該平台自那時以來已為數千名客戶管理數億美元的資產。

Arta的財富平台提供精心策劃的交易流程,包括來自獨家基金經理的私人投資、智能公開市場策略以及創新結構性產品,並且避免了許多其他金融機構中常見的銷售壓力、不透明定價和手動處理過程。Arta在新加坡設計的產品具有多項獨特功能,包括與Co-Axis(Temasek Trust的一項倡議)合作支持慈善捐贈、創始會員社區,甚至在其AI Copilot智能助手中提供新加坡英語(Singlish)設置。

Arta還推出了首個專為財富管理和金融量身打造的AI Copilot智能助手。這項正在申請專利的技術將逐步推廣給會員,幫助他們作出更明智的投資決策——構思、分析和監控其投資組合,使用通常需要大型客戶經理、私人銀行家和投資分析師團隊的工具和洞見。

與常見的人工智能(AI)聊天機器人或應用程式不同,Arta的人工智能(AI)系統專門為財富和金融應用而設計,充分利用最新大型語言模型的推理能力。Arta的人工智能(AI)技術架構採用了多個協同工作的模型,包括商業可用的封閉源模型、微調過的開源大型語言模型(LLM),以及Arta研究人員創建的多個定制的AI/ML模型。這些模型可以存取高品質的公共和專有數據,包括大型財務和風險數據集,以進行訓練和推斷。這使Arta能夠將大型語言模型(LLM)的流暢性與投資和金融應用所需的時效性、嚴謹的數學邏輯和可解釋性相結合。其AI技術架構與Arta的其他基礎設施一樣,具有高度的私隱保護,並對所有用戶數據在存儲和傳輸過程中進行加密。

新加坡貿易與工業部國務資政(Minister of State for Trade and Industry)及金融管理局(MAS)董事會成員Alvin Tan在場協助Arta在新加坡推出,還有投資者、基金經理、合作夥伴和客戶共同參加了此次活動。該公司在新加坡建立了關鍵功能,包括工程、營銷、產品、設計和營運,並且包括其行政總裁在內的多位全球領導者均駐紮於新加坡。

在談及此次推出時,Arta行政總裁Caesar Sengupta表示:「Arta正處於幾個強大趨勢的交匯點,包括財富管理的個人化和民主化、私募市場投資的巨大增長與機遇,以及利用人工智能創造能力,這些能力過去僅屬於超高淨值人士。」他表示:「我們現在正邁出重大步伐,進行全球推出,迫不及待想在接下來的幾個月和幾年裡,將Arta財富平台和AI Copilot智能助手帶給全球社區。」

「財富即服務」(Wealth-as-a-Service)方案正式啟動,與Wio、Google Cloud和Capco建立合作夥伴關係

Arta今天在其B2B旅程中邁出了重要一步,宣佈阿布扎比(Abu Dhabi)的Wio Invest將成為第一家將Arta的「財富即服務」(Wealth-as-a-Service)平台整合到Wio行業領先的數碼投資平台中的金融機構,為其在中東的客戶創造新的財富管理產品,尚待監管機構的批准。

Arta的全新B2B產品「財富即服務」(Wealth-as-a-Service)平台專為銀行提供服務。在新加坡經濟發展委員會(EDB)創業建設團隊的支持下,Arta與該團隊緊密合作,成功培育這項產品,並完成了其概念的初期階段。這個基於雲端的平台使合作銀行能夠為客戶提供更佳服務,滿足不斷變化的需求,並以更快的上市時間提供創新的財富管理產品、服務和技術。銀行可以選擇整合Arta AI Copilot的功能、將Arta的投資解決方案嵌入其平台,或完全進行Arta平台的白標化,從而提升其數碼能力,並在全新財富領域中開啟增長潛力。

為了幫助合作銀行將雲端及人工智能原生的財富平台整合到其舊有系統中,Arta還宣佈與Google Cloud以及全球管理與技術顧問公司Capco建立合作夥伴關係,提供解決方案給希望採用Arta技術的銀行。

Arta新加坡國家總監暨國際拓展主管Amanda Ong表示:「新加坡是Arta國際業務的自然據點,因為新加坡作為亞洲財富中心的地位日益重要。B2B業務的推出是Arta使命的延伸,使我們能夠與銀行和金融機構建立合作,這一合作方式與他們目前的產品服務完全互補。我們自豪地歡迎Wio成為我們的啟動合作夥伴,並期待共同成長。」

Arta歡迎Ralph Hamers擔任外部顧問

Arta今天也歡迎Ralph Hamers擔任高級外部顧問,隨著公司在國際上的發展,他將提供策略指導。Ralph Hamers是環球金融領域內的既有機構及新興公司的顧問。他在流程和客戶服務的數碼化方面積累了豐富的專業知識。Ralph Hamers曾於瑞銀(UBS)和荷蘭國際集團(ING)擔任行政總裁。

Ralph Hamers評論他擔任Arta高級顧問的角色,表示:

「我領導工作的核心重點之一是對傳統業務進行數碼化,整合從前端到後端的技術,以提高效率並使客戶和同事的生活更加便利。這通常需要在成熟的組織中進行重大且持續多年的轉型。在Arta,我看到了巨大的機會,將來自科技和金融領域的智慧人才聚集在一起,共同打造一個平台,使其能夠在全球頂尖財富管理者之中占有一席之地。」

Ralph Hamers成為Arta早期投資者集團的一員,該集團包括140多名技術和金融領袖,例如前Google行政總裁Eric Schmidt和萬事達卡(Mastercard)行政總裁Michael Miebach。

Arta財富平台現在可以在全球各地的桌面和流動裝置上,供所有認可的投資者使用。早期會員將獲得首筆高達10萬美元的投資,由Arta終身免費管理(條款及細則適用)。欲深入了解Arta,請瀏覽artafinance.com

Arta Wealth Management Pte. Ltd. (簡稱「Arta」)獲新加坡金融管理局(「MAS」)授權,其產品和服務僅適用於認可投資者。

投資證券涉及風險,且時刻存在虧損的可能性。某些投資並不適合所有投資者。本文所提供的內容僅供參考,不構成投資或財務建議、稅務或法律建議,亦不視為要約、要約邀請或買賣或持有證券或投資產品的建議。本材料未經新加坡金融管理局審核。有關Arta Finance的 其他披露,請瀏覽https://artafinance.com/global/disclosures。

由前Google高層創立的Arta Finance是一個數碼財富平台,旨在讓更多人獲得超高淨值人士的「財務超能力」。該平台提供來自頂級基金經理的私募市場投資、智能公共市場策略和結構性產品,並提供保險和遺產規劃等高端金融服務。Arta總部位於美國和新加坡,直接為其會員提供服務,同時亦幫助合作的金融機構擴展對新客戶的財富管理業務。Arta得到Peak XV、Ribbit Capital、Coatue、EDBI以及140多位科技和金融領域的知名單位的支持。

欲知詳情,請瀏覽artafinance.com

