O DIFC relata um forte crescimento de clientes no primeiro trimestre de 2026, reforçando a posição de Dubai como um destino global para finanças, negócios e inovação

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- O Dubai International Financial Centre (DIFC), principal centro financeiro global da região do Oriente Médio, África e Sul da Ásia, anunciou um forte impulso durante os primeiros três meses de 2026, atraindo novos clientes globais, regionais e locais.

DIFC

775 novas empresas estabeleceram sua presença regional no DIFC durante o primeiro trimestre de 2026, refletindo o destaque do Centro em finanças, negócios e inovação. Isso representa um aumento de 62% em relação ao mesmo período de 2025, quando 478 empresas se instalaram no Centro. O desempenho foi particularmente forte em março de 2026, com 258 empresas estabelecendo presença, acima das 162 em março de 2025, refletindo um crescimento de 59% em relação ao ano anterior.

O fluxo contínuo de empresas reflete uma mudança mais ampla nos fluxos financeiros globais, à medida que instituições e investidores reafirmam seu compromisso com Dubai e DIFC, apesar da incerteza global em curso. Nesse contexto, Dubai emergiu como um centro global preferido, reforçando o impulso em direção à sua ambição de se classificar entre os quatro principais centros financeiros do mundo.

As novas empresas estabelecidas no DIFC incluem a Arrowpoint Investment Partners (AIP Management), a Braemar Securities, a Blue Mountain Capacity, a Janus Henderson Investors, a Keystone Financial Solutions, o National Bank of Canada, a Photon Dance, a Prospera Wealth Management, a RV Capital Management e a Ryan Specialty (DIFC) Limited.

Sua Excelência Essa Kazim, Governador do DIFC, disse: "A posição de Dubai como um dos dez principais centros financeiros do mundo, particularmente durante um período de incerteza global, reflete a força da visão do Emirado e o papel central que o DIFC continua a desempenhar na sua entrega. A contribuição do DIFC para aumentar a confiança dos investidores, fortalecer a transparência jurídica e regulatória e atrair capital global continua sendo fundamental para reforçar a posição de Dubai como um importante centro financeiro. Esse progresso sustentado apoia as ambições da Agenda Econômica de Dubai (D33), consolidando ainda mais o papel de Dubai como um pilar fundamental no cenário econômico global."

Refletindo a demanda sustentada de instituições financeiras regulamentadas, o DIFC registrou um aumento de 21% nas autorizações de serviços financeiros durante o primeiro trimestre de 2026 em comparação com o mesmo período do ano passado.

158 fundações registradas no DIFC durante o primeiro trimestre de 2026, representando um crescimento de 108% desde o mesmo período do ano passado.

O DIFC concluiu o DIFC Square antes do previsto, alcançando a ocupação total antes da entrega. O progresso na expansão histórica do DIFC no Distrito de Zabeel continua como planejado, criando um destino pronto para o futuro que combina ofertas comerciais, residenciais e de estilo de vida.

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FONTE DIFC