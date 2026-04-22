O DIFC se tornará o primeiro centro financeiro nativo de IA do mundo

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- O Dubai International Financial Centre (DIFC), principal centro financeiro global da região do Oriente Médio, África e Sul da Ásia, anunciou hoje que se tornará o primeiro centro financeiro nativo de IA do mundo.

Como jurisdição e destino nativo de IA, a inteligência artificial será incorporada no nível fundamental em estruturas legais e regulatórias, operações comerciais, sistemas de desenvolvimento profissional, infraestrutura de ecossistemas e ambiente físico do distrito.

DIFC

O programa de IA nativa do Centro gerará US$ 3,5 bilhões (AED 12,9 bilhões) em benefícios econômicos e 25.000 empregos.

Com uma posição única para se tornar um modelo de IA para o setor financeiro, o DIFC tem a vantagem de acelerar a implementação, sendo menos limitado pelos processos legados e pela regulamentação experimentada pelos centros financeiros tradicionais.

O DIFC também fornecerá às empresas financeiras acesso a ferramentas avançadas de IA para apoiar suas operações e exportar software de governança de IA e talentos treinados para o Sul Global. A jurisdição se tornará a primeira a oferecer um Campus de IA completo que combina regulamentação, treinamento, computação e IA física.

Sua Excelência Essa Kazim, Governador do DIFC, disse: "A evolução do DIFC para o primeiro centro financeiro nativo de IA do mundo representa um passo decisivo na ascensão de Dubai como capital global para o futuro das finanças. À medida que a inteligência artificial remodela o cenário financeiro internacional, esta iniciativa reforça o papel de Dubai no estabelecimento de novos padrões de inovação, confiança e competitividade. Em linha com a Agenda Econômica de Dubai D33, isso ressalta nosso compromisso de construir uma economia resiliente e voltada para o futuro e posicionar o emirado na vanguarda da adoção responsável da IA nos serviços financeiros em todo o mundo."

Dentro de sua arquitetura legal e regulatória, o DIFC estabelecerá estruturas de ética e governança que abordem não apenas a atividade humana, mas também os agentes de IA e a robótica, posicionando-se na vanguarda da inovação responsável. Em todas as operações comerciais, a IA será integrada aos fluxos de trabalho corporativos, aos sistemas de conformidade e à prestação de serviços financeiros, criando ecossistemas financeiros inteligentes, automatizados e confiáveis.

O DIFC também pretende se tornar o destino global número um para empresas de IA em finanças, superando outros dez principais centros financeiros em densidade de startups, financiamento de capital de risco e criação de unicórnios.

O compromisso do DIFC em promover a posição da cidade como um centro global de IA é destacado pelo Dubai AI Festival, que será realizado no Dubai World Trade Centre (DWTC) nos dias 26 e 27 de outubro de 2026, reunindo 20.000 pessoas de todo o mundo.

Para acessar o vídeo: https://youtu.be/Al8rMWgBASM

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2961727/DIFC.jpg

FONTE DIFC