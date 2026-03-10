"Às Três da Tarde": Um Diálogo Poético Além das Fronteiras

ROMA, 10 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Em 5 de março, a Federação Italiana de Escritores organizou uma distinta discussão literária intitulada "Às Três da Tarde — A Ressonância Global do Poema de um Entregador", em seu teatro íntimo em Roma. Organizado em conjunto com o Centro de Intercâmbio Econômico e Cultural Roma9 China-Itália e a Associação de Promoção de Intercâmbio Cultural Estrangeiro de Suzhou, o evento colocou o público italiano em contato com a poesia chinesa contemporânea, proporcionando um cenário para o intercâmbio literário intercultural.

Às três da tarde está o poema de assinatura de Wang Jibing, um poeta entregador de Kunshan, Suzhou, província de Jiangsu. Na sessão, Wang e sua colaboradora e tradutora, Martina Benigni, doutoranda em Civilizações da Ásia e da África na Universidade Sapienza de Roma, contaram a jornada que os conectou por meio desse poema. Martina Benigni traduziu a obra para o italiano e publicou-a na Internazionale, ajudando a apresentar o poema aos leitores italianos e provocando um diálogo literário intercultural.

Natale Antonio Rossi, presidente da Federação Italiana de Escritores, afirmou que esses encontros permitem que os entusiastas literários da China e da Itália compartilhem ideias e apreciem as perspectivas culturais uns dos outros. A Federação planeja expandir sua colaboração com universidades chinesas para promover o envolvimento literário contínuo.

Como uma voz proeminente na cena poética emergente da China, Wang Jibing escreveu mais de 6.000 poemas, que foram traduzidos para vários idiomas e publicados em cinco países. Ele explicou que Às Três da Tarde captura um momento fugaz de relativa calma no dia exigente de um trabalhador de entrega. Desde dezembro do ano passado, sessões de compartilhamento intituladas "Às Três da Tarde — A Ressonância Global do Poema de um Entregador" foram realizadas no Centro de Intercâmbio Econômico e Cultural Roma9 China-Itália e no Liceo Mamiani di Pesaro.

Em Kunshan, a cidade onde Wang reside, o governo local está desenvolvendo a iniciativa "Às Três da Tarde • Caminhando com a Luz", um programa de apoio a trabalhadores em profissões emergentes que se inspira no título do poema.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2929089/image_5015371_34774690.jpg

FONTE Suzhou Foreign Cultural Exchange Promotion Association