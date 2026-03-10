« A trois heures de l'après-midi » : Un dialogue poétique au-delà des frontières

ROME, 10 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le 5 mars, la Fédération italienne des écrivains a organisé une discussion littéraire distinguée intitulée « À trois heures de l'après-midi - La résonance mondiale du poème d'un livreur » , dans son théâtre intime de Rome. Organisé conjointement avec le Centre d'échanges économiques et culturels Chine-Italie Rome9 et l'Association de promotion des échanges culturels étrangers de Suzhou, cet événement a permis au public italien d'entrer en contact avec la poésie chinoise contemporaine tout en offrant un cadre propice aux échanges littéraires interculturels.

At Three in the Afternoon est le poème emblématique de Wang Jibing, un livreur poète de Kunshan, Suzhou, province de Jiangsu. Lors de la session, Wang et sa collaboratrice et traductrice, Martina Benigni, doctorante en civilisations d'Asie et d'Afrique à l'université Sapienza de Rome, ont raconté le voyage qui les a unis à travers ce poème. Martina Benigni a traduit l'œuvre en italien et l'a publiée dans Internazionale, contribuant ainsi à faire connaître le poème aux lecteurs italiens et à susciter un dialogue littéraire interculturel.

Natale Antonio Rossi, président de la Fédération italienne des écrivains, a déclaré que de telles rencontres permettent aux amateurs de littérature de Chine et d'Italie de partager leurs points de vue et d'apprécier leurs perspectives culturelles respectives. La Fédération prévoit d'étendre sa collaboration avec les universités chinoises afin d'encourager la poursuite de l'engagement littéraire.

Wang Jibing est une voix importante de la scène poétique émergente en Chine. Il a écrit plus de 6 000 poèmes, qui ont été traduits en plusieurs langues et publiés dans cinq pays. Il a expliqué que At Three in the Afternoon capture un moment fugace de calme relatif dans la journée exigeante d'un livreur. Depuis décembre dernier, des sessions de partage intitulées « À trois heures de l'après-midi - La résonance mondiale du poème d'un livreur » ont été organisées au Centre d'échange économique et culturel Chine-Italie de Rome9 et au Liceo Mamiani di Pesaro.

À Kunshan, la ville où réside Wang, le gouvernement local développe le programme « À trois heures de l'après-midi • L'initiative Walking with Light », un programme de soutien aux travailleurs des professions émergentes, s'inspire du titre du poème.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2929089/image_5015371_34774690.jpg