"A las tres de la tarde": Un diálogo poético más allá de las fronteras

ROMA, 10 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El 5 de marzo, la Federación Italiana de Escritores organizó un distinguido debate literario titulado "A las tres de la tarde: La resonancia global del poema de un repartidor" en su acogedor teatro de Roma. Organizado conjuntamente con el Centro de Intercambio Económico y Cultural Rome9 China-Italia y la Asociación para la Promoción del Intercambio Cultural Exterior de Suzhou, el evento puso al público italiano en contacto con la poesía china contemporánea, a la vez que ofreció un espacio para el intercambio literario intercultural.

"A las tres de la tarde" es el poema emblemático de Wang Jibing, poeta repartidor de Kunshan, Suzhou, provincia de Jiangsu. En la sesión, Wang y su colaboradora y traductora, Martina Benigni, estudiante de doctorado en Civilizaciones de Asia y África en la Universidad La Sapienza de Roma, relataron el viaje que los conectó a través de este poema. Martina Benigni tradujo la obra al italiano y la publicó en Internazionale, lo que contribuyó a darla a conocer entre los lectores italianos y a impulsar el diálogo literario intercultural.

Natale Antonio Rossi, presidente de la Federación Italiana de Escritores, afirmó que estos encuentros permiten a los entusiastas literarios de China e Italia compartir ideas y apreciar las perspectivas culturales de cada uno. La Federación planea ampliar su colaboración con universidades chinas para fomentar el intercambio literario continuo.

Como voz destacada en la emergente escena poética popular de China, Wang Jibing ha escrito más de 6.000 poemas, traducidos a varios idiomas y publicados en cinco países. Explicó que "A las tres de la tarde" captura un fugaz momento de relativa calma en la ajetreada jornada de un repartidor. Desde diciembre del año pasado, se han celebrado sesiones de intercambio tituladas "A las tres de la tarde: La resonancia global del poema de un repartidor" en el Centro de Intercambio Económico y Cultural Rome9 China-Italia y el Liceo Mamiani di Pesaro.

En Kunshan, ciudad donde reside Wang, el gobierno local está desarrollando la iniciativa "A las tres de la tarde: Caminando con luz", un programa de apoyo a trabajadores en profesiones emergentes inspirado en el título del poema.

