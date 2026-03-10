"A las tres de la tarde": un diálogo poético más allá de las fronteras

ROMA, 10 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El 5 de marzo, la Federación Italiana de Escritores organizó una distinguida discusión literaria titulada "A las tres de la tarde — La resonancia global del poema de un repartidor", en su teatro íntimo de Roma. Organizado conjuntamente con el Centro de Intercambio Económico y Cultural China-Italia Rome9 y la Asociación de Promoción del Intercambio Cultural Extranjero de Suzhou, el evento puso al público italiano en contacto con la poesía china contemporánea al tiempo que proporcionó un escenario para el intercambio literario intercultural.

A las tres de la tarde se encuentra el poema característico de Wang Jibing, un poeta repartidor de Kunshan, Suzhou, provincia de Jiangsu. En la sesión, Wang y su colaboradora y traductora, Martina Benigni, estudiante de doctorado en Civilizaciones de Asia y África en la Universidad Sapienza de Roma, relataron el viaje que los conectó a través de este poema. Martina Benigni tradujo la obra al italiano y la publicó en Internazionale, ayudando a presentar el poema a los lectores italianos y provocando un diálogo literario intercultural.

Natale Antonio Rossi, presidente de la Federación Italiana de Escritores, declaró que tales reuniones permiten a los entusiastas literarios de China e Italia compartir ideas y apreciar las perspectivas culturales de los demás. La Federación planea ampliar su colaboración con las universidades chinas para fomentar el compromiso literario continuo.

Como una voz prominente en la emergente escena poética de base de China, Wang Jibing ha escrito más de 6.000 poemas, que han sido traducidos a varios idiomas y publicados en cinco países. Explicó que At Three in the Afternoon captura un momento fugaz de relativa calma en el día exigente de un repartidor. Desde diciembre del año pasado, se han celebrado sesiones de intercambio tituladas "A las tres de la tarde: la resonancia global del poema de un repartidor" en el Centro de Intercambio Económico y Cultural Rome9 China-Italia y en el Liceo Mamiani di Pesaro.

En Kunshan, la ciudad donde reside Wang, el gobierno local está desarrollando la iniciativa "A las tres de la tarde • Caminando con luz", un programa de apoyo a los trabajadores de profesiones emergentes que se inspira en el título del poema.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2929089/image_5015371_34774690.jpg

FUENTE Suzhou Foreign Cultural Exchange Promotion Association