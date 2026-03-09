以詩為媒譜寫「下午三點」的世界回響

羅馬2026年3月9日 /美通社/ -- 當地時間3月5日，由意大利作家協會、羅馬9號中意經濟文化交流中心、蘇州對外文化交流促進會主辦的《「下午三點」——一首「外賣詩歌」的世界回響》分享會在位於羅馬的意大利作家協會小劇場舉行，為世界打開了一扇理解當代中國文化、感知跨國友誼的窗口。

《下午三點》是來自江蘇省蘇州市昆山市的「外賣詩人」王計兵的代表作。分享會現場，王計兵和「詩友」意大利羅馬大學亞非文明專業博士研究生林明月（Martina）向觀眾講述了他們因此詩而結緣的故事。林明月將這首詩翻譯成意大利語，並發表在意大利《Internazionale》雜志上，一段由詩歌聯結的跨國友誼由此開啟。