以詩為媒譜寫「下午三點」的世界回響

09 3月, 2026, 21:28 CST
羅馬2026年3月9日 /美通社/ -- 當地時間3月5日，由意大利作家協會、羅馬9號中意經濟文化交流中心、蘇州對外文化交流促進會主辦的《「下午三點」——一首「外賣詩歌」的世界回響》分享會在位於羅馬的意大利作家協會小劇場舉行，為世界打開了一扇理解當代中國文化、感知跨國友誼的窗口。
《下午三點》是來自江蘇省蘇州市昆山市的「外賣詩人」王計兵的代表作。分享會現場，王計兵和「詩友」意大利羅馬大學亞非文明專業博士研究生林明月（Martina）向觀眾講述了他們因此詩而結緣的故事。林明月將這首詩翻譯成意大利語，並發表在意大利《Internazionale》雜志上，一段由詩歌聯結的跨國友誼由此開啟。
意大利作協主席Natale Antonio Rossi在分享會上說，這樣的分享會讓中意兩國的文學愛好者能更好分享經驗，了解不同的文化背景。意大利作家協會將與更多的中國大學合作，尋找更多與中國文學繼續交流的機會。
作為中國「新大眾文藝」的代表性創作者之一，王計兵已寫下6000多首詩，作品被譯成多種語言，在五個國家發表。他曾解釋，「下午三點」是外賣員一天中難得的相對輕松的時刻。去年12月至今，《「下午三點」——一首「外賣詩歌」的世界回響》先後在意大利羅馬9號中意經濟文化交流中心、佩薩羅瑪米亞尼高中成功舉辦了分享會。
王計兵所生活的城市昆山，正在建設「下午三點•與光同行」新就業群體服務體系，讓這個源於詩名的品牌成為一座城市對奮斗者的集體回應。
