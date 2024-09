Asyad Group, OQ Alternative Energy e Sumitomo Corporation ME traçam curso ambicioso para estabelecer Omã como um centro global de abastecimento de combustível de baixo carbono

Convidando líderes do setor a moldar o futuro para práticas de transporte sustentáveis

MUSCAT, Omã, 24 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Asyad Group, em colaboração com a OQ Alternative Energy e a Sumitomo Corporation Middle East FZE, anunciou um acordo de estudo conjunto para explorar o potencial de estabelecer Omã como líder global em combustíveis de baixo carbono para abastecimento de combustível. Esta iniciativa visionária representa um passo pioneiro na promoção de práticas de transporte sustentáveis para cumprir as metas globais de descarbonização no setor marítimo e alavancar os recursos renováveis de Omã em escala global.

Asyad Group

O grupo emitiu uma Solicitação de Informações (RFI) para as principais companhias de navegação do mundo para impulsionar a adoção de soluções globais de logística ecológica em Omã. Além disso, será realizado um estudo de viabilidade para avaliar os principais fatores, incluindo os custos nivelados dos combustíveis de baixo carbono fornecidos, a infraestrutura necessária para apoiar essas operações e o alinhamento com os padrões regulatórios globais para combustíveis sustentáveis.

As primeiras descobertas sugerem que a vantagem geográfica única de Omã e os recursos superiores de energia renovável poderiam posicionar o país como pioneiro no fornecimento de combustíveis de baixo carbono a preços competitivos para a indústria naval global. Os insights derivados da RFI representarão a pedra angular do estudo e serão cruciais para orientar o desenvolvimento de uma infraestrutura de abastecimento de baixo carbono de classe mundial em Omã, causando assim um impacto duradouro nas práticas marítimas globais.

Em linha com a Vision 2040 de Omã e sua estratégia de energia sustentável, as partes visam alavancar os abundantes recursos renováveis do Sultanato para oferecer combustíveis de baixo carbono, como e-metanol e amônia, a preços competitivos. As atuais instalações de abastecimento de combustível nos portos de Salalah e Duqm são designadas como locais estratégicos para possíveis adaptações para apoiar operações de combustível de baixo carbono. Ao atualizar essas infraestruturas existentes e transformar esses portos em nós-chave em rotas comerciais globais vitais, Omã pretende se tornar líder na transição global para combustíveis de transporte de baixo carbono e apoiar ainda mais o crescimento do florescente setor logístico do país.

Para mais informações, visite https://www.asyad.om/WorkWithUs/request-for-information

Waleed Al Shukaili - [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2514224/Asyad_Container_Vessel.jpg

FONTE Asyad Group