Asyad Group, OQ Alternative Energy und Sumitomo Corporation ME setzen ehrgeizigen Kurs, um Oman als globale Drehscheibe für kohlenstoffarme Brennstoffe zu etablieren

Einladung an führende Vertreter der Branche, die Zukunft der nachhaltigen Schifffahrt mitzugestalten

MUSCAT, Oman, 24. September 2024 /PRNewswire/ -- Die Asyad Group kündigte in Zusammenarbeit mit OQ Alternative Energy und Sumitomo Corporation Middle East FZE eine gemeinsame Studienvereinbarung an, um das Potenzial zu erkunden, Oman zu einem weltweit führenden Unternehmen für kohlenstoffarme Kraftstoffe zum Bunkern zu machen. Diese visionäre Initiative stellt einen bahnbrechenden Schritt bei der Förderung nachhaltiger Schifffahrtspraktiken dar, um die globalen Dekarbonisierungsziele in der maritimen Industrie zu erreichen und die erneuerbaren Ressourcen des Omans auf globaler Ebene zu nutzen.

Die Gruppe hat eine Informationsanfrage (RFI) an die weltweit führenden Schifffahrtsunternehmen gerichtet, um die Einführung globaler grüner Logistiklösungen im Oman voranzutreiben. Darüber hinaus wird eine Machbarkeitsstudie durchgeführt, um Schlüsselfaktoren wie die Kosten für die Lieferung von kohlenstoffarmen Kraftstoffen, die für den Betrieb erforderliche Infrastruktur und die Anpassung an die globalen Regulierungsstandards für nachhaltige Kraftstoffe zu bewerten.

Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass Omans einzigartiger geografischer Vorteil und seine hervorragenden Ressourcen an erneuerbaren Energien das Land als Vorreiter bei der Bereitstellung von wettbewerbsfähigen kohlenstoffarmen Kraftstoffen für die globale Schifffahrtsindustrie positionieren könnten. Die aus dem RFI abgeleiteten Erkenntnisse werden den Grundstein für die Studie bilden und entscheidend dazu beitragen, die Entwicklung einer kohlenstoffarmen Bunkerinfrastruktur von Weltrang in Oman zu leiten und damit einen nachhaltigen Einfluss auf die globale maritime Praxis zu geben.

Im Einklang mit Omans Vision 2040 und seiner Strategie für nachhaltige Energie wollen die Parteien die reichhaltigen erneuerbaren Ressourcen des Sultanats nutzen, um kohlenstoffarme Kraftstoffe wie E-Methanol und Ammoniak zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. Die derzeitigen Bunkeranlagen in den Häfen von Salalah und Duqm sind als strategische Standorte für eine mögliche Umrüstung auf kohlenstoffarme Kraftstoffe vorgesehen. Durch die Modernisierung dieser bestehenden Infrastrukturen und die Umwandlung dieser Häfen in wichtige Knotenpunkte auf wichtigen globalen Handelsrouten will Oman eine führende Rolle beim weltweiten Übergang zu kohlenstoffarmen Schiffskraftstoffen übernehmen und das Wachstum des aufstrebenden Logistiksektors des Landes weiter fördern.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.asyad.om/WorkWithUs/request-for-information

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2514224/Asyad_Container_Vessel.jpg