Asyad Group, OQ Alternative Energy et Sumitomo Corporation ME tracent une voie ambitieuse pour faire d'Oman un centre mondial de soutage de carburants à faible teneur en carbone

MUSCAT, Oman, 24 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Asyad Group, en collaboration avec OQ Alternative Energy et Sumitomo Corporation Middle East FZE, a annoncé un accord d'étude conjoint pour explorer le potentiel d'établissement d'Oman en tant que leader mondial des carburants à faible teneur en carbone pour le soutage. Cette initiative visionnaire représente une étape pionnière dans la promotion de pratiques de transport maritime durables afin d'atteindre les objectifs mondiaux de décarbonisation dans l'industrie maritime et de tirer parti des ressources renouvelables d'Oman à l'échelle mondiale.

Le groupe a lancé une demande d'information (RFI) auprès des principales compagnies maritimes du monde afin d'encourager l'adoption de solutions logistiques vertes à Oman. En outre, une étude de faisabilité sera réalisée pour évaluer les facteurs clés, notamment les coûts nivelés des carburants à faible teneur en carbone, l'infrastructure nécessaire pour soutenir ces opérations et l'alignement sur les normes réglementaires mondiales en matière de carburants durables.

Les premiers résultats suggèrent que l'avantage géographique unique d'Oman et ses ressources énergétiques renouvelables supérieures pourraient positionner le pays comme un précurseur dans la fourniture de carburants à faible teneur en carbone à des prix compétitifs pour l'industrie mondiale du transport maritime. Les informations tirées de la RFI constitueront la pierre angulaire de l'étude et seront essentielles pour orienter le développement d'une infrastructure de soutage à faible émission de carbone de classe mondiale à Oman, ce qui aura un impact durable sur les pratiques maritimes mondiales .

Conformément à la Vision 2040 d'Oman et à sa stratégie en matière d'énergie durable, les parties visent à tirer parti des abondantes ressources renouvelables du Sultanat pour proposer des carburants à faible teneur en carbone, tels que l'e-méthanol et l'ammoniac, à des prix compétitifs. Les installations de soutage actuelles dans les ports de Salalah et de Duqm sont désignées comme des sites stratégiques pour un éventuel réaménagement en vue de permettre des opérations utilisant des carburants à faible teneur en carbone. En modernisant ces infrastructures existantes et en transformant ces ports en nœuds clés sur des routes commerciales mondiales essentielles, Oman vise à devenir un leader dans la transition mondiale vers des carburants maritimes à faible teneur en carbone et à soutenir davantage la croissance du secteur logistique en plein essor de la nation.

