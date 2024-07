ATENÇÃO FÃS DE HARRY POTTER - TODOS A BORDO DO EXPRESSO DE HOGWARTS!

As celebrações de "De Volta a Hogwarts" da vida real e digital foram confirmadas para cidades ao redor do mundo, incluindo Nova York, Madri, Roma, Rio de Janeiro, Hamburgo, Paris, Londres, Tóquio e mais

LONDRES, 23 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- "De Volta a Hogwarts" (1o de setembro) é um dos maiores momentos do calendário bruxo, marcando o dia em que os alunos voltarão à escola de magia para mais um ano de caos e aventura. Hoje é um dia de celebração global, então, pegue sua cópia de Harry Potter e a Pedra Filosofal, sacuda essas vestimentas, abasteça-se de sapos de chocolate e pratique seu balançar e agitar... é hora de voltar para Hogwarts!

Celebrações globais "De Volta a Hogwarts" 2024

FILMES DE GRANDE SUCESSO VOLTAM PARA AS TELONAS DO MUNDO

Faturando mais de US$ 7,7 bilhões nas bilheterias durante sua exibição original nos cinemas, Harry Potter é uma das séries mais populares e duradouras de todos os tempos. Cinemas de todo o mundo farão exibições especiais de "De Volta a Hogwarts" dos filmes icônicos entre hoje e 1o de setembro. Consulte www.wizardingworld.com e anúncios locais para obter detalhes.

DE VOLTA A HOGWARTS X SNAPCHAT

No dia 1o de setembro, usuários do Snapchat em todo o mundo poderão acessar duas novas Lentes de "De Volta a Hogwarts" inspiradas no famoso Chapéu Seletor e em Harry Potter: Campeões do Quadribol, exclusivamente pelo aplicativo.



De 26 de agosto a 9 de setembro, os fãs em Londres, Paris, Rio de Janeiro, Nova York e Tóquio poderão ver como o Expresso de Hogwarts se destaca contra um cenário de cinco dos pontos mais icônicos do mundo – a Torre Eiffel, o Forte de Copacabana, a National Gallery, o Grand Central Terminal e a Estátua de Hachiko. Escaneie e maravilhe-se enquanto o icônico trem ganha vida na tela.

CELEBRAÇÕES GLOBAIS DE FÃS

Harry Potter tem uma comunidade de fãs como nenhuma outra – prepare-se para atividades digitais, eventos presenciais, maratonas de filmes e momentos comemorativos em destinos de Harry Potter ao redor do mundo – incluindo o Mundo Mágico de Harry Potter no Universal Destinations & Experiences, os três Warner Bros. Studio Tours e vários locais de experiências itinerantes de Harry Potter. Os fãs também poderão participar de atividades de Harry Potter e conferir a nova linha LEGO Harry Potter em lojas de varejo selecionadas e no LEGO.com, com mais detalhes a serem divulgados em breve. Aqui está um gostinho de algumas das atividades empolgantes planejadas…

Reino Unido

Como a casa de Harry Potter , as festividades de "De Volta a Hogwarts" no Reino Unido cresceram expressivamente em popularidade à medida que mais fãs se juntam à comunidade. Reconhecendo isso, as comemorações estão se adaptando para que o maior número possível de fãs possa fazer parte da magia.

, as festividades de "De Volta a Hogwarts" no cresceram expressivamente em popularidade à medida que mais fãs se juntam à comunidade. Reconhecendo isso, as comemorações estão se adaptando para que o maior número possível de fãs possa fazer parte da magia. A partir de hoje, os fãs do Reino Unido e da Irlanda estão convidados a participar de uma competição para ganhar a experiência definitiva de "De Volta a Hogwarts"! Um felizardo e sua família serão levados para um fim de semana exclusivo de comemoração, incluindo um pacote personalizado da casa de Hogwarts, participação em um banquete V IP no Great Hall do Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter em 31 de agosto, seguido de uma estadia no luxuoso Grove Hotel. Para obter detalhes sobre como entrar e os Termos e condições completos, acesse www.wizardingworld.com.

Great Hall do em 31 de agosto, seguido de uma estadia no luxuoso Grove Hotel. Para obter detalhes sobre como entrar e os Termos e condições completos, acesse www.wizardingworld.com. As Wizarding Wednesdays (quartas-feiras de magia) retornam em 31 de julho com itens encantadores disponíveis, como ingressos para o premiado Harry Potter e a Criança Amaldiçoada em Londres, um baú de presente personalizado da casa de Hogwarts, uma cópia do próximo título da Warner Bros. Games Harry Potter : Campeões do Quadribol e muito mais.

em Londres, um baú de presente personalizado da casa de Hogwarts, uma cópia do próximo título da Warner Bros. Games e muito mais. A partir de 1 o de setembro, os fãs são fortemente desencorajados a viajar para Kings Cross, pois não haverá evento, painel de partidas ou contagem regressiva na estação. Em vez disso, todos estão convidados a sintonizar e se juntar ao orgulhoso Lufa-Lufa e Rei da Selva, Sam Thompson , em um programa on-line especialmente gravado feito em comemoração a "De Volta a Hogwarts"! Acesse o canal oficial do Harry Potter no YouTube para assistir às 11h BST/06h ET.

de setembro, os fãs são fortemente desencorajados a viajar para Kings Cross, pois não haverá evento, painel de partidas ou contagem regressiva na estação. Em vez disso, todos estão convidados a sintonizar e se juntar ao orgulhoso Lufa-Lufa e Rei da Selva, , em um programa on-line especialmente gravado feito em comemoração a "De Volta a Hogwarts"! Acesse o canal oficial do no YouTube para assistir às 11h BST/06h ET. Bruxos e bruxas têm a chance de participar de uma Oficina de Dança das Varinhas especial, conduzida pela diretora de movimento residente de Harry Potter e a Criança Amaldiçoada , Tash Holway . Acesse o site da Criança Amaldiçoada para obter detalhes sobre como se inscrever para ter a chance de participar.

, . Acesse o site da Criança Amaldiçoada para obter detalhes sobre como se inscrever para ter a chance de participar. A Casa de MinaLima também convida os fãs a participar de um evento especial no dia 1o de setembro, onde poderão ganhar um botão comemorativo de edição limitada de "De Volta a Hogwarts" 2024 (enquanto durarem os estoques), além de outras surpresas que serão anunciadas. Acesse minalima.com/whats-on para mais informações.

EUA

Pela primeira vez, os fãs dos EUA são convidados para um evento especial de "De Volta a Hogwarts", realizado no belo Vanderbilt Hall do Grand Central Terminal em Nova York .

. O evento é gratuito e estará aberto diariamente de 30 de agosto a 1 o de setembro, com apresentações mágicas, emocionantes atividades de construção de LEGO, uma experiência interativa de fãs de Harry Potter : Campeões do Quadribol , Escolástica, Harry Potter e a Criança Amaldiçoada e até mesmo a chance de brindar com as mais deliciosas bebidas bruxas... Cerveja amanteigada – disponível como cortesia da icônica loja Harry Potter New York.

de setembro, com apresentações mágicas, emocionantes atividades de construção de LEGO, uma experiência interativa de fãs de , Escolástica, e até mesmo a chance de brindar com as mais deliciosas bebidas bruxas... Cerveja amanteigada – disponível como cortesia da icônica loja Harry Potter New York. No dia 1o de setembro também haverá um momento de contagem regressiva às 11h ao vivo, para o qual os fãs precisarão de um ingresso gratuito para participar. Mais detalhes sobre como registrar interesse serão anunciados em breve.

EUROPA

Na França , um evento especial temático de Quadribol está ocorrendo no Parvis de la Part-Dieu em Lyon , entre 31 de agosto e 1 o de setembro. Os fãs podem aprimorar suas habilidades de Quadribol, além de posar em fotos temáticas de "De Volta a Hogwarts", jogar, aproveitar brindes e muito mais.

, um evento especial temático de Quadribol está ocorrendo no Parvis de la Part-Dieu em , entre 31 de agosto e 1 de setembro. Os fãs podem aprimorar suas habilidades de Quadribol, além de posar em fotos temáticas de "De Volta a Hogwarts", jogar, aproveitar brindes e muito mais. Rumo à Alemanha , no dia 1º de setembro, um evento especial para fãs será realizado em frente ao teatro no Großmarkt de Hamburgo, o lar alemão de Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Prepare-se para um painel envolvente, uma contagem regressiva ao vivo e a presença de convidados especiais. Os fãs em Munique também podem visitar a Harry Potter : The Exhibition , bem como a loja Wizarding World by Thalia, para celebrar a ocasião emocionante.

, no dia 1º de setembro, um evento especial para fãs será realizado em frente ao teatro no Großmarkt de Hamburgo, o lar alemão de Prepare-se para um painel envolvente, uma contagem regressiva ao vivo e a presença de convidados especiais. Os fãs em Munique também podem visitar a , bem como a loja Wizarding World by Thalia, para celebrar a ocasião emocionante. Na Itália , a icônica Galleria Alberto Sordi, em Roma , será anfitriã de um encontro de fãs no dia 1 o de setembro, onde aspirantes a bruxos e bruxas podem esperar por uma contagem regressiva ao vivo às 11h, novas oportunidades de fotos temáticas de Harry Potter e atividades adequadas para toda a família.

, a icônica Galleria Alberto Sordi, em , será anfitriã de um encontro de fãs no dia 1 de setembro, onde aspirantes a bruxos e bruxas podem esperar por uma contagem regressiva ao vivo às 11h, novas oportunidades de fotos temáticas de e atividades adequadas para toda a família. Enquanto isso, os fãs na Espanha estão convidados para um evento especial em Madrid , em um local que será revelado em breve, que ocorrerá entre 30 de agosto e 1º de setembro. As festividades incluem oportunidades para fotos e surpresas ao longo do dia!

ÁSIA

Na China , os fãs são convidados a ir a Changsha para uma celebração de "De Volta a Hogwarts", onde há uma série de atividades reservadas de 30 de agosto a 1 o de setembro, incluindo oportunidades para fotos, exibições de obras de arte e estandes vendendo produtos do Harry Potter .

, os fãs são convidados a ir a para uma celebração de "De Volta a Hogwarts", onde há uma série de atividades reservadas de 30 de agosto a 1 de setembro, incluindo oportunidades para fotos, exibições de obras de arte e estandes vendendo produtos do . Em Macau , os fãs podem celebrar "De Volta a Hogwarts" no Harry Potter : The Exhibition e explorar várias galerias inspiradas em Hogwarts.

, os fãs podem celebrar "De Volta a Hogwarts" no : The Exhibition e explorar várias galerias inspiradas em Hogwarts. No Japão, no dia 1º de setembro, fãs sortudos poderão participar de uma contagem regressiva especial às 11h na Plataforma 9 ¾ do Warner Bros. Studio Tour Tokyo – The Making of Harry Potter ! Os visitantes do Universal Studios Japan no grande dia também devem estar prontos para levantar suas varinhas em celebração a um evento especial que será realizado no The Wizarding World of Harry Potter para marcar a ocasião, exclusivamente para os portadores do passe especial para o evento após o horário regular.

ON-LINE

"De Volta a Hogwarts" não seria o mesmo sem alguns "anúncios de início de semestre"… Os fãs podem assistir ao canal oficial do Harry Potter no YouTube às 10h30 BST/05h30 ET para a exibição anual de notícias do próximo ano. Prepare-se para atualizações da Warner Bros. Games, do Mundo Mágico de Harry Potter nos Universal Destinations & Experiences, do Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter e dos editores de Harry Potter , Scholastic, Pottermore e Bloomsbury.

Para atualizações de "De Volta a Hogwarts", confira www.wizardingworld.com, entre na sua casa de Hogwarts e inscreva-se no Fã Clube do Harry Potter.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2465149/Warner_Bros.jpg

FONTE Warner Bros. Discovery