哈利波特粉絲注意----所有人趕快登上霍格華茲特快列車！

重返霍格華茲 X SNAPCHAT

9月1日，全球的Snapchat用戶均可以透過應用程式使用兩個全新的「重返霍格華茲」鏡頭，靈感分別來自著名的「分院帽」（Sorting Hat）和《哈利波特：魁地奇鬥士》（Harry Potter: Quidditch Champions）。



在8月26日至9月9日期間，位於倫敦、巴黎、里約熱內盧、紐約、東京的粉絲可在世界上五個經典地標看到霍格華茲特快列車（Hogwarts Express），分別是巴黎艾菲爾鐵塔、里約熱內盧科帕卡瓦納砲台、倫敦英國國家美術館、紐約中央車站、東京澀谷忠犬八公像。只需掃描一下，即可欣賞標誌性的霍格華茲特快列車在螢幕上栩栩如生地呈現。

全球粉絲熱烈慶祝

哈利波特擁有一個與眾不同的粉絲社群——期待在全球各地的哈利波特目的地進行數碼活動、面對面活動、觀賞和慶祝時刻，包括位於各環球影城和體驗的哈利波特的魔法世界（The Wizarding World of Harry Potter）、所有三個華納兄弟哈利波特影城園區（Warner Bros. Studio Tours），以及各個哈利波特旅遊體驗地點。粉絲還可以參加各項哈利波特活動，並在精選樂高零售商店以及網站LEGO.com查看最新的樂高哈利波特系列，更多詳情即將公佈。以下是部分已計劃的精彩活動：

英國

作為哈利波特的故鄉， 英國 「重返霍格華茲」慶典活動隨著越來越多的粉絲加入，受歡迎程度大增。有見及此，慶祝活動正在調整，以便讓更多粉絲可以參與其中。

「重返霍格華茲」慶典活動隨著越來越多的粉絲加入，受歡迎程度大增。有見及此，慶祝活動正在調整，以便讓更多粉絲可以參與其中。 從今天起，英國和愛爾蘭粉絲均獲邀參加比賽，贏得終極的「重返霍格華茲」體驗！一名幸運兒及其家人將享受一個專屬的慶祝週末，包括個人化霍格華茲魔法學校套裝，並參加8月31日的 VIP盛宴 ，地點為 倫敦華納兄弟哈利波特影城園區大會堂（Great Hall） ，隨後於晚上入住豪華的格羅夫酒店（Grove Hotel）。有關參加辦法和《條款與細則》的詳情，請瀏覽www.wizardingworld.com。

，地點為 ，隨後於晚上入住豪華的格羅夫酒店（Grove Hotel）。有關參加辦法和《條款與細則》的詳情，請瀏覽www.wizardingworld.com。 魔法星期三（Wizarding Wednesdays）將於7月31日重返，為大家送上各款精彩禮物，想想屢獲殊榮的倫敦 《哈利波特與被詛咒的孩子》 （Harry Potter and the Cursed Child）門票、個人化霍格華茲魔法學校禮物箱（Hogwarts House Gift Trunk），以及即將推出的華納兄弟遊戲《 哈利波特：魁地奇鬥士 》（Harry Potter: Quidditch Champions）等等。

（Harry Potter and the Cursed Child）門票、個人化霍格華茲魔法學校禮物箱（Hogwarts House Gift Trunk），以及即將推出的華納兄弟遊戲《 》（Harry Potter: Quidditch Champions）等等。 9月1日，粉絲切勿前往國王十字（Kings Cross）車站，因為該車站將不會舉行活動、亦不會設置出發板或倒數計時。相反，大家將獲邀觀看並與驕傲的赫夫帕夫學院（Hufflepuff）和叢林之王Sam Thompson一起參加一個特別錄製的在線節目，以慶祝「重返霍格華茲」！在美國西部時間上午11時/美國東部時間上午6時，前往哈利波特官方YouTube頻道，一起觀看節目。

各位巫師、女巫將有機會參加由《 哈利波特與被詛咒的孩子 》（Harry Potter and the Cursed Child）駐場運動總監Tash Holway特別主辦的「魔杖舞工作坊」（Wand Dance Workshop）。請瀏覽《哈利波特與被詛咒的孩子》網站，了解詳細參加辦法。

》（Harry Potter and the Cursed Child）駐場運動總監Tash Holway特別主辦的「魔杖舞工作坊」（Wand Dance Workshop）。請瀏覽《哈利波特與被詛咒的孩子》網站，了解詳細參加辦法。 House of MinaLima亦邀請粉絲參加9月1日的特別活動，獲取2024年限量版「重返霍格華茲」鈕扣徽章（送完即止）。更多驚喜將於稍後公佈。如需更多資訊，請造訪minalima.com/whats-on。

美國

美國粉絲首次獲邀參加特別的「重返霍格華茲」快閃活動，在 紐約 中央車站（Grand Central Terminal）華麗的范德比爾特大廳（Vanderbilt Hall）舉行。

中央車站（Grand Central Terminal）華麗的范德比爾特大廳（Vanderbilt Hall）舉行。 活動免費參加，8月30日至9月1日期間每日開放，大家可以期待神奇的表演，令人興奮的樂高拼砌活動和互動式《 哈利波特：魁地奇鬥士 》（Harry Potter: Quidditch Champions）粉絲體驗、學樂集團（Scholastic）攤位、《 哈利波特與被詛咒的孩子 》展覽，甚至有機會互相享用由標誌性旗艦店哈利波特紐約提供的美味巫師飲料——牛油啤酒（Butterbeer）。

》（Harry Potter: Quidditch Champions）粉絲體驗、學樂集團（Scholastic）攤位、《 》展覽，甚至有機會互相享用由標誌性旗艦店哈利波特紐約提供的美味巫師飲料——牛油啤酒（Butterbeer）。 9月1日還將舉行現場上午11時倒數時刻，粉絲將需要免費門票參加，有關如何報名註冊的詳情快將稍後公佈。

歐洲

在 法國 方面，8月31日至9月1日期間將在里昂的Parvis de la Part-Dieu舉行一個特殊的《魁地奇鬥士》主題活動。粉絲可以改善其魁地奇鬥士技能，並有不少「重返霍格華茲」主題的拍照機會，讓大家擺姿勢、玩遊戲、享獲贈品等等。

方面，8月31日至9月1日期間將在里昂的Parvis de la Part-Dieu舉行一個特殊的《魁地奇鬥士》主題活動。粉絲可以改善其魁地奇鬥士技能，並有不少「重返霍格華茲」主題的拍照機會，讓大家擺姿勢、玩遊戲、享獲贈品等等。 9月1日，我們將前往 德國 ，在《 哈利波特與被詛咒的孩子 》（Harry Potter and the Cursed Child）德國主場城市漢堡的大市場（Großmarkt）劇院外舉行特別的粉絲活動。期待引人入勝的展板、實時計時倒數活動以及特別嘉賓的出場。慕尼黑的粉絲亦可以拜訪《 哈利波特展覽》（Harry Potter: The Exhibition） 以及《Thalia的魔法世界》（Wizarding World by Thalia）商店，慶祝這個令人興奮的大日子。

，在《 》（Harry Potter and the Cursed Child）德國主場城市漢堡的大市場（Großmarkt）劇院外舉行特別的粉絲活動。期待引人入勝的展板、實時計時倒數活動以及特別嘉賓的出場。慕尼黑的粉絲亦可以拜訪《 以及《Thalia的魔法世界》（Wizarding World by Thalia）商店，慶祝這個令人興奮的大日子。 在意大利方面，位於羅馬的標誌性Galleria Alberto Sordi將於9月1日舉辦一場粉絲聚會，在這裡有志成為巫師和女巫者可以期待上午11時的計時倒數活動、嶄新的哈利波特主題攝影機會，以及適合全家人參與的各項活動。

• 同時，西班牙的粉絲亦獲邀參加於8月30日至9月1日期間於馬德里舉行的一場特別活動。慶祝活動包括一整天的拍照機會和驚喜！

亞洲

在 中國 ，我們邀請粉絲前往長沙參加「重返霍格華茲」慶祝活動，8月30日至9月1日期間將舉辦各種活動，包括拍照機會、藝術品展示以及銷售哈利波特商品的攤位。

，我們邀請粉絲前往長沙參加「重返霍格華茲」慶祝活動，8月30日至9月1日期間將舉辦各種活動，包括拍照機會、藝術品展示以及銷售哈利波特商品的攤位。 在 澳門 ，粉絲可以在《哈利波特展覽》（Harry Potter: The Exhibition）上慶祝「重返霍格華茲」，並探索各個受霍格華茲啟發的畫廊。

，粉絲可以在《哈利波特展覽》（Harry Potter: The Exhibition）上慶祝「重返霍格華茲」，並探索各個受霍格華茲啟發的畫廊。 在日本，9月1日，幸運的粉絲可以在東京華納兄弟哈利波特影城園區第9¾號月台參加早上11時的特別計時倒數活動！ 參觀日本環球影城的賓客亦應準備好舉起魔杖慶祝，因為哈利波特魔法世界將舉辦特別活動，以紀念特別活動通行證持有人的尊貴時刻。

在線

重返霍格華茲又怎能沒有「學期開始通告」？粉絲可以在美國西部時間10:30/美國東部時間05:30收看哈利波特官方 YouTube 頻道，了解未來一年的年度動向。期待華納兄弟遊戲、環球影城與體驗《哈利波特的魔法世界》、倫敦華納兄弟哈利波特影城園區以及哈利波特出版商Scholastic、Pottermore、Bloomsbury的最新消息。

如需「重返霍格華茲」的最新消息，請查看www.wizardingworld.com，進入霍格華茲魔法學校，並登記加入哈利波特粉絲俱樂部。

SOURCE Warner Bros. Discovery