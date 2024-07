哈利波特粉絲注意----所有人趕快登上霍格華茲特快列車！

全球各地多個城市(包括紐約、馬德里、羅馬、里約熱內盧、漢堡、巴黎、倫敦、東京等)已確認舉行一系列「重返霍格華茲」(Back to Hogwarts)的現實與數碼慶祝活動

英國倫敦2024年7月23日 /美通社/ --「重返霍格華茲」(Back to Hogwarts)(9月1日)是巫師日曆中最重要的時刻之一,標誌著學生重返魔法學校,經歷另一年的混亂與冒險之旅。今天是全球慶祝的一天,請拿起《哈利波特——神秘的魔法石》(Harry Potter and the Philosopher's Stone),脫掉長袍,儲備朱古力青蛙(Chocolate Frogs),練習哈利波特魔法咒語「揮舞和輕彈」(swish and flick)——現在是時候重返霍格華茲了!

熱門電影回歸全球各地螢幕

《哈利波特》是有史以來最受歡迎的電影系列之一,在原來的戲院上映期間,票房收入超過77億美元。世界各地的戲院將於現在起到9月1日期間舉行特別的「重返霍格華茲」經典電影放映。如需詳細資訊和各地放映戲院清單,請查看www.wizardingworld.com。