FANS DE HARRY POTTER : TOUS À BORD DU POUDLARD EXPRESS !

Des célébrations physiques et numériques de la Rentrée à Poudlard sont confirmées dans des villes du monde entier, notamment New York, Madrid, Rome, Rio de Janeiro, Hambourg, Paris, Londres, Tokyo, et bien d'autres encore

LONDRES, 23 juillet 2024 /PRNewswire/ -- La Rentrée à Poudlard (1er septembre) est l'un des événements les plus importants du calendrier des sorciers, marquant le jour où les élèves reprennent le chemin de l'école magique pour une nouvelle année d'aventures. Aujourd'hui est une journée de célébration mondiale, alors attrapez votre exemplaire de Harry Potter et l'école des sorciers, sortez vos toges, faites des réserves de grenouilles en chocolat et perfectionnez votre coup de baguette magique... car l'heure de la Rentrée à Poudlard va bientôt sonner !

LES FILMS CULTES REVIENNENT SUR LES GRANDS ÉCRANS DU MONDE ENTIER

Avec plus de 7,7 milliards de dollars de recettes lors de sa sortie en salles, Harry Potter est l'une des sagas les plus populaires de tous les temps. Pour la Rentrée à Poudlard, les cinémas du monde entier organiseront des projections spéciales des films emblématiques entre aujourd'hui et le 1er septembre. Rendez-vous sur www.wizardingworld.com et consultez les programmations locales pour plus de détails.

BACK TO HOGWARTS X SNAPCHAT

Le 1er septembre, les Snapchatteurs du monde entier pourront obtenir deux nouvelles Lenses de la Rentrée à Poudlard inspirées du célèbre Choixpeau et de Harry Potter : Champions de Quidditch, exclusivement via l'application.



Du 26 août au 9 septembre, les fans à Londres, Paris, Rio de Janeiro, New York et Tokyo pourront découvrir le Poudlard Express sur fond de cinq des monuments les plus emblématiques du monde : la Tour Eiffel, le Fort de Copacabana, la National Gallery, le Grand Central Terminal et la Statue Hachikō. Scannez et admirez le train emblématique qui prend vie à l'écran.

CÉLÉBRATIONS MONDIALES POUR LES FANS

Harry Potter compte sur une communauté de fans unique en son genre - attendez-vous à des activités numériques, des événements physiques, des visionnages et des moments de célébration dans les destinations Harry Potter du monde entier, notamment The Wizarding World of Harry Potter à l'Universal Destinations & Experiences, dans les trois studios Warner Bros. Studio Tours et découvertes de l'univers Harry Potter. Les fans peuvent également participer aux activités Harry Potter et découvrir la dernière gamme LEGO Harry Potter dans les magasins LEGO et sur LEGO.com. Voici un aperçu de quelques-unes des activités passionnantes prévues...

ROYAUME-UNI

En tant que berceau d'Harry Potter, le Royaume-Uni propose des festivités Rentrée à Poudlard qui ont considérablement gagné en popularité à mesure que de plus en plus de fans rejoignent la communauté. C'est pourquoi les célébrations s'adaptent afin que le plus grand nombre possible de fans puissent prendre part à la magie.

Les fans britanniques et irlandais sont invités dès aujourd'hui à participer à un concours pour gagner l'expérience ultime Rentrée à Poudlard ! Un heureux gagnant et sa famille pourront partir pour un weekend de célébration exclusif, avec un pack personnalisé de maison de Poudlard et la participation à un événement VIP dans le Grand Hall de Warner Bros. Studio Tour London - The Making of Harry Potter le 31 août, suivi d'un séjour au luxueux Grove Hotel. Pour plus d'informations sur les modalités d'inscription et les conditions générales, rendez-vous sur www.wizardingworld.com.

Les Wizarding Wednesdays seront de retour le 31 juillet avec des cadeaux merveilleux à gagner, comme des billets pour le film multiprimé Harry Potter et l'enfant maudit à Londres, une malle cadeau personnalisée Maison Poudlard, et une copie du prochain film de Warner Bros. Le jeu Harry Potter : Champions de Quidditch et plus encore.

Le 1er septembre, il est fortement déconseillé aux fans de se rendre à Kings Cross, car il n'y aura pas d'événement, de tableau de départ ou de compte à rebours à la gare. Au lieu de cela, tout le monde est invité à rejoindre le fier Poufsouffle et Sam Thompson dans un programme en ligne spécialement enregistré pour célébrer la Rentrée à Poudlard ! Rendez-vous sur la chaîne YouTube officielle Harry Potter pour suivre le programme à partir de 11h00 BST / 06h00 ET.

Les sorciers et sorcières ont la possibilité de participer à un atelier spécial de danse avec baguette, animé par Tash Holway, directrice résidente des mouvements de Harry Potter et l'enfant maudit. Visitez le site web Cursed Child pour obtenir des informations détaillées sur la manière de participer et d'avoir la chance de participer au concours.

, directrice résidente des mouvements de . Visitez le site web Cursed Child pour obtenir des informations détaillées sur la manière de participer et d'avoir la chance de participer au concours. House of MinaLima invite également les fans à participer à un événement spécial le 1er septembre, au cours duquel ils pourront remporter sur un badge en édition limitée Rentrée à Poudlard 2024 (jusqu'à épuisement des stocks), et d'autres surprises. Visitez minalima.com/whats-on pour plus d'informations.

ÉTATS-UNIS

Pour la première fois, les fans américains sont invités à un pop-up spécial Rentrée à Poudlard, organisé dans le magnifique Vanderbilt Hall du Grand Central Terminal à New York .

L'événement est gratuit et sera ouvert tous les jours du 30 août au 1er septembre. Attendez-vous à des spectacles magiques, à des activités de construction de LEGO, à une expérience Harry Potter : Champions de Quidditch interactive, Scholastic, Harry Potter et l'enfant maudit et même la possibilité de porter un toast avec la plus délectable des boissons de sorciers... la Bièraubeurre, disponible avec l'aimable autorisation de l'emblématique boutique, Harry Potter New York.

septembre. Attendez-vous à des spectacles magiques, à des activités de construction de LEGO, à une expérience interactive, Scholastic, et même la possibilité de porter un toast avec la plus délectable des boissons de sorciers... la Bièraubeurre, disponible avec l'aimable autorisation de l'emblématique boutique, Harry Potter New York. Le 1er septembre, un compte à rebours sera également organisé en direct à 11h00. Les fans devront se procurer un billet gratuit pour y assister ; de plus amples informations sur les modalités d'inscription seront communiquées prochainement.

EUROPE

En France, un événement spécial sur le thème du Quidditch aura lieu au Parvis de la Part-Dieu à Lyon, le 31 août et le 1er septembre. Les fans pourront améliorer leurs compétences en Quidditch, prendre des photos sur le thème de la Rentrée à Poudlard, participer à des jeux, remporter des cadeaux et bien plus encore.

En Allemagne, le 1er septembre, un événement spécial pour les fans sera organisé devant le théâtre du Großmarkt de Hambourg, le lieu de tournage allemand de Harry Potter et l'enfant maudit. Attendez-vous à un débat passionnant, à un compte à rebours en direct et à la participation d'invités de marque. Les fans munichois peuvent également se rendre sur le site Harry Potter : L'exposition ainsi que dans la librairie The Wizarding World by Thalia pour célébrer l'événement.

En Italie, l'emblématique Galleria Alberto Sordi à Rome accueillera un rassemblement de fans le 1er septembre, durant lequel les sorciers et sorcières en herbe pourront assister à un compte à rebours en direct à 11h00, à des séances photos inédites sur le thème d'Harry Potter et à des activités pour toute la famille.

, l'emblématique Galleria Alberto Sordi à accueillera un rassemblement de fans le 1 septembre, durant lequel les sorciers et sorcières en herbe pourront assister à un compte à rebours en direct à 11h00, à des séances photos inédites sur le thème d'Harry Potter et à des activités pour toute la famille. En Espagne, les fans sont invités à un événement spécial à Madrid , dans un lieu qui sera dévoilé prochainement et qui se déroulera entre le 30 août et le 1er septembre. Les festivités comprennent des séances photos et des surprises tout au long de la journée !

ASIE

En Chine, les fans sont invités à se rendre à Changsha pour une célébration Rentrée à Poudlard où de nombreuses activités seront organisées du 30 août au 1er septembre, y compris des séances photos, des expositions et des stands de produits Harry Potter.

À Macao, les fans pourront fêter la Rentrée à Poudlard sur le site Harry Potter : L'exposition et explorer les différentes galeries inspirées de Poudlard.

, les fans pourront fêter la Rentrée à Poudlard sur le site : L'exposition et explorer les différentes galeries inspirées de Poudlard. Au Japon, le 1er septembre, les fans pourront participer à un compte à rebours spécial à 11h00 sur le Quai 9 ¾ de Warner Bros. Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter ! Le jour J, les visiteurs d'Universal Studios Japan devront également être prêts à lever leur baguette magique en signe de célébration, car un événement spécial sera organisé dans The Wizarding World of Harry Potter pour marquer ce moment pour les détenteurs d'un pass événementiel.

EN LIGNE

La Rentrée à Poudlard ne serait pas vraiment complète sans quelques « annonces de début de trimestre ». Les fans sont invités à se connecter à la chaîne YouTube officielle Harry Potter à 10h30 BST / 05h30 ET pour la présentation des événements qui les attendront durant toute l'année à venir. Warner Bros devrait faire d'autres annonces prochainement. Games, The Wizarding World of Harry Potter at Universal Destinations & Experiences, Warner Bros. Studio Tour London - The Making of Harry Potter et les éditeurs d'Harry Potter, Scholastic, Pottermore et Bloomsbury.

Suivez toute l'actualité de la Rentrée à Poudlard sur www.wizardingworld.com, trouvez à quelle maison de Poudlard vous appartenez réellement, et inscrivez-vous au Fan Club Harry Potter.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2465149/Warner_Bros.jpg