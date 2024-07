ハリー・ポッター・ファンへ - ホグワーツ特急にご乗車ください!

ニューヨーク、マドリード、ローマ、リオデジャネイロ、ハンブルク、パリ、ロンドン、東京など、世界中の都市で、リアルおよびデジタルのBack to Hogwarts祝賀イベント開催が決定

ロンドン, 2024年7月23日 /PRNewswire/ -- Back to Hogwarts(9月1日)は、魔法界のカレンダーの中でも最も大きな出来事の1つであり、生徒たちが魔法学校に戻り、騒乱と冒険の1年を再び迎える日です。今日は世界中が祝う日です。「ハリー・ポッターと賢者の石」を手に取り、ローブを振り払い、カエル・チョコを買い込み、「ビューン、ヒョイ(swish and flick)」の練習をしましょう...ホグワーツに戻る時間です!

大ヒット映画が世界の大スクリーンに戻ってくる

Back to Hogwarts 2024 Global Celebrations

公開時に77億ドル以上の興行収入を記録したハリー・ポッターは、史上最も不朽の人気を誇るシリーズの1つです。今から9月1日まで、超人気映画の特別編『Back to Hogwarts』が世界中の劇場で上映されます。詳細については、www.wizardingworld.comをチェックし、お住まいの地域の劇場を検索してください。

BACK TO HOGWARTSとSNAPCHAT

9月1日、世界中のSnapchatユーザーが、有名な組分け帽子とHarry Potter: Quidditch Championsにインスパイアされた2種類のBack to Hogwartsレンズにアプリから限定アクセスできるようになります。

8月26日から9月9日まで、ロンドン、パリ、リオデジャネイロ、ニューヨーク、東京のファンは、世界でも有名な5つのランドマーク(エッフェル塔、コパカバーナ要塞、ナショナル・ギャラリー、グランド・セントラル・ターミナル、ハチ公像)を背景にしたホグワーツ特急を見ることができます。スキャンすれば、あの列車が画面上で動き出します。

世界中のファンの祝賀イベント

ハリー・ポッターには、他に類を見ないファン・コミュニティがあります。ユニバーサル・デスティネーションズ&エクスペリエンシズのウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター、ワーナー・ブラザースの3種類のスタジオ・ツアーすべて、さまざまなハリー・ポッターの旅行体験場所など、世界中のハリー・ポッター関連の施設で、デジタル・アクティビティ、対面イベント、同時観賞、祝賀行事を楽しむことができます。ファンは、ハリー・ポッターのアクティビティに参加したり、一部のレゴ小売店やLEGO.comで最新のハリー・ポッターのレゴ製品を見ることができます。詳細は、近日中に発表予定です。予定されているエキサイティングなアクティビティをいくつか覗いてみましょう。

英国

• ハリー・ポッターの故郷である英国のBack to Hogwartsのお祭りは、コミュニティに参加するファンが増えるにつれて、人気が高まっています。そのため、できるだけ多くのファンが魔法の一部になれるように、祝賀行事も工夫を凝らしています。

• 本日より、英国とアイルランドのファンは、究極のBack to Hogwartsを経験できる懸賞に応募できます。当選者1名とその家族は、特別な週末の祝賀行事に招待されます。特典には、各個人向けにアレンジしたホグワーツの寮章セット、8月31日にグレート・ホールで開催されるWarner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry PotterのVIP祝賀会への参加、豪華なGlove Hotelでの宿泊が含まれます。エントリー方法の詳細および完全な利用規約については、www.wizardingworld.comをご覧ください。

• 7月31日、Wizarding Wednesdaysが戻ってきます。数々の賞を受賞したハリー・ポッターと呪いの子のロンドン公演チケット、各個人向けにアレンジしたHogwarts House Gift Trunk、近日発売予定のWarner Bros. GamesのゲームHarry Potter: Quidditch Championsなど、さまざまな特典を用意しています。

• 9月1日には、駅でのイベント、出発案内板、カウントダウンはないため、ファンはキングス・クロス駅までは行かないことを推奨します。代わりに、Back to Hogwartsを記念して特別に録画されたオンライン番組に参加できます。同番組には、誇り高きハッフルパフでジャングルの王、Sam Thompsonが出演します。英国夏時間午前11:00/東部標準時午前6:00、公式のハリー・ポッターYouTubeチャンネルにアクセスして視聴してください。

• 『ハリー・ポッターと呪いの子』のレジデント・ムーブメント・ディレクター、Tash Holwayが主催する特別なWand Dance Workshopに参加できます。応募方法の詳細については、『呪いの子』のウェブ・サイトをご覧ください。

• House of MinaLimaは、9月1日に開催される特別イベントにもファンを招待します。イベントでは、限定版のBack to Hogwarts 2024ボタン・バッジ(在庫限り)をプレゼントするほか、さらなるサプライズも発表予定です。詳細については、minalima.com/whats-onをご覧ください。

米国

• 米国のファンは初めて、ニューヨーク市のグランド・セントラル・ターミナルの美しいヴァンダービルト・ホールで開催される特別なBack to Hogwartsポップアップに招待されます。

• このイベントは無料で参加でき、8月30日から9月1日まで毎日開催されます。魔法のパフォーマンス、エキサイティングなレゴ組み立てアクティビティ、インタラクティブなHarry Potter: Quidditch Championsファン・エクスペリエンス、Scholastic、ハリー・ポッターと呪いの子が用意されているほか、大人気のフラグシップ・ストアであるHarry Potter New Yorkが、魔法使いの飲み物であるおいしいバタービールで乾杯するチャンスを提供してくれます。

• 9月1日の午前11時から、ライブでカウントダウンも開催されます。参加するには、チケット(無料)が必要です。参加申し込み方法の詳細については、近日中に発表されます。

ヨーロッパ

• フランスでは、8月31日から9月1日まで、リヨンのParvis de la Part-Dieuでクィディッチをテーマにした特別なイベントが開催されます。ファンは、クィディッチの技を磨いたり、Back to Hogwartsをテーマにした写真撮影でポーズをとったり、ゲームをしたり、景品を獲得したりすることができます。

• ドイツでは9月1日、『ハリー・ポッターと呪いの子』のドイツ公演を行うハンブルクのGroßmarktの外で、特別なファン・イベントが開催されます。魅力的なパネルが展示される中、ライブ・カウントダウンを行い、スペシャル・ゲストも登場します。ミュンヘンのファンは、Harry Potter: The ExhibitionやWizarding World by Thaliaストアにも立ち寄ることができます。

• イタリアでは9月1日、ローマのGalleria Alberto Sordiでファンの集いが開催されます。魔法使いや魔女を目指す人たちは、午前11時のライブ・カウントダウン、ハリー・ポッターをテーマにした新しい写真撮影、家族全員が楽しめるアクティビティなどを楽しむことができます。

• 一方、スペインのファンは、マドリードの特別イベントに招待されています。開催期間は8月30日から9月1日まで、開催場所は近日発表予定です。イベントでは、写真撮影やサプライズを一日中楽しめます。

アジア

• 中国では、ファンは長沙でBack to Hogwartsの祝賀イベントに招待されます。8月30日から9月1日まで、写真撮影、アート作品の展示、ハリー・ポッター・グッズの販売など、さまざまな催しが開かれます。

• マカオでは、ファンはHarry Potter: The ExibitionでBack to Hogwartsを祝い、ホグワーツにインスパイアされたさまざまなギャラリーを閲覧できます。

• 日本では9月1日、幸運なファンはWarner Bros. Studio Tour Tokyo – The Making of Harry Potterに参加し、9と3/4番線で午前11時からの特別カウントダウンを実行できます。この日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れるゲストは、お祝いに杖を振り上げる準備をしておく必要があります。ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッターでは、時間外特別イベント・パスを持っている人を対象に、このイベントを記念したスペシャル・イベントを開催します。

オンライン

• 「学期開始の発表」がなければ、Back to Hogwartsとは言えません。英国夏時間10:30/東部標準時5:30、公式のハリー・ポッターYouTubeチャンネルにアクセスすると、この先1年のニュース・ショーケースを視聴できます。Warner Bros. Games、ユニバーサル・デスティネーションズ&エクスペリエンシズのウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター、 Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter、ハリー・ポッター・シリーズの出版社であるScholastic、Pottermore、Bloomsburyからの最新情報を参照してください。

Back to Hogwartsの最新情報については、www.wizardingworld.comで、組分けしてホグワーツの寮を決め、Harry Potter Fan Clubにサイン・アップしてください。

